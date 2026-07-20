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沙拉油裡的致癌物！震出修法的集體偽善　一場官盲、民投機的政策秀場

我們想讓你知道…朝野立委與食品大老們，請撕掉這層集體偽善的面具，給台灣消費者一個真正踩在現實土地上、具備科學可行性的食安法。

▲。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲2026年7月，中聯油脂大豆沙拉油遭主管機關抽驗檢出「苯駢芘」一級致癌物涉嫌超標事件。（示意圖／彰化縣衛生局提供）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

2026年7月，中聯油脂大豆沙拉油遭主管機關抽驗檢出「苯駢芘」一級致癌物涉嫌超標事件。這款每日大量流入全台餐飲、庶民小吃與家庭廚房的大宗民生物資陷入安全危機，再度引燃了台灣社會對食品安全（下稱食安）的集體焦慮與怒火。

面對排山倒海的民怨，行政院長卓榮泰下令一週內完成修法，藍綠政黨隨即陷入相互叫陣的「食安業績大賽」，爭相拋出「自主檢驗異常24小時內預通報」、「出貨2小時內數位上傳食安雲」等高強度、高頻次的管制草案。

然而，這場風風火火的「亂世用重典」，在專業的風險治理與供應鏈學者眼中，卻是一場極其荒謬且流於形式的政治操弄。政府習慣以「超現實的高標立法」來掩蓋「行政執行能量的嚴重不足」；而民間產業界則長年以「消極順從」與「僥倖文化」消解法規剛性。

這兩股結構性力量相互拉扯，導致台灣的《食安法》屢屢大修，治理成效卻日益流於表面，最終承擔系統性風險的，依然是無辜的消費者。

官盲　用高空立法的「緊箍咒」掩蓋行政量能的「植物人狀態」

首先，朝野高調倡議的「自主檢驗初驗異常，24小時內必須預通報」，正是典型的「冷氣房立法」，嚴重忽略了檢驗科學的動態本質與不確定性。在精密儀器分析中，微幅的背景雜訊、樣本異質性、操作干擾或基質效應，皆極易產生高比例的「偽陽性」或超標錯覺。

當法規在「複驗未確立」前就祭出不通報即重罰的鞭子，食品業者為求全面自保，必然採取毀滅性的「防禦性通報（Defensive Reporting）」。

這將導致地方衛生局的通報系統在一夜之間被海量的「疑似異常」雜訊所癱瘓。更天真地是，草案限期主管機關必須在「72小時內完成官方複驗」。台灣基層衛生行政量能長年處於崩潰邊緣，一項精密的微量毒物分析，從檢體前處理、層析質譜儀分析到三級數據審核，動輒耗時數日。當全台灣成千上萬的初驗誤差通通塞進地方政府，72小時的法定期限只會徹底癱瘓常態性的市場抽驗。

這種「防線前推」的策略，實質上是將政府自身稽查能量不足的責任，轉嫁（Risk Offloading）給業者；再用一個不可能實現的72小時複驗承諾，構築「政府有在把關」的政治幻象。這不是精準治理，而是官僚體系對基層公務員與公共資源的體制霸凌。

同樣流於口號的，是特定規模業者「出貨後2小時內上傳食安雲」的科技圍籬。政策制定者對台灣食品供應鏈的零碎性、高頻次變動與物流實務一無所知。

在台灣，除少數上市櫃食品廠外，中下游盤商與冷鏈物流充滿了現場拒收、臨時調貨、多退少補的動態變數。物流人員依據現場狀況調整單據是產業日常。強制2小時內上傳，實質上是在逼迫缺乏資訊科技（IT）編制的中小企業承擔昂貴的系統建置成本，否則便面臨裁罰。

當政府的「食安雲」資料庫長年存在規格不一、跨部會數據未實質互聯、甚至伺服器時常斷線的結構問題時，主管機關何以好意思用「2小時」的超高標，去勒索仍處於勞力密集、高彈性運作的民間物流業？

民投機　從「反覆確認」的延宕戰術看台灣食品業的僥倖DNA

然而，在這場食安風暴中，民間產業界也絕對沒有扮裝受害者的權利。中聯油脂案再度撕開了台灣食品業長年為人詬病的「僥倖文化」與「合規皮相化」。

每當系統性食安事件爆發，業者的第一反應往往是「我們也是受害者」、「對原物料風險不知情」、「小本經營難耐苛政」等推諉之詞。此次修法之所以被迫走向「24小時預通報」與「舉證責任轉換的吹哨者條款」等極端手段，正是因為部分台灣食品業者在自主檢驗發現異常時，優先考量的往往不是消費者健康或社會責任，而是如何隱匿風險資訊、進行商譽損害管制。

部分業者利用現行法規的模糊空間，假借「內部反覆確認」之名，行「延遲通報、延宕調查、消化或轉移潛在風險庫存」之實。這種商業倫理的失靈，才是逼得資訊法規走向窒息式管理的始作俑者。

台灣食品業一方面享受著高彈性、低成本的供應鏈紅利，另一方面卻極度缺乏在品保科學與數位追溯上投入資本的意願。當政府要求提升管制品項、對標國際標準時，產業界便透過各種管道進行政策遊說、喊冤哭窮，呈現出「法規從嚴即無法生存」的巨嬰姿態。

如果民間業者持續抱持著「被抓到算倒楣，沒被抓到繼續賺」的投機心態，再完美的數位追溯系統，也攔不住在管理上心存僥倖、出了事消極應對的廠商。

撕掉偽善面具　食安治理需要的是「手術刀」不是「政治秀」

食安是一門精密科學，其核心在於「風險評估與供應鏈韌性的體制重構」，而非每次出事就抓戰犯、倉促修法洩憤的政治秀。中聯油脂案給2026年台灣社會的結構性教訓，不應該是朝野在法條數字上競逐誰調得更嚴格、罰得更重，而是要徹底正視「政策流於形式、產業流於投機」的結構性問題。

政府應停止「防禦性指標勒索」：衛福部與數位發展部應優先打通跨部會的底層數據（包含關務、工廠登記、化學品、食品流向），並開發出免費、輕量化、具備容錯機制的數位追溯工具，而非直接以「2小時內未上傳即重罰」扼殺產業。同時，必須實質編列地方衛生局預算，建立區域性的第三方聯防實驗室，別再讓「72小時複驗」淪為欺騙大眾的政治口號。

產業應告別「最低合規成本心態」：產業界必須認清，在現代毒理學與大數據監測下，供應鏈透明化（Supply Chain Transparency）已是不可逆的國際趨勢。業者應將食安與品保預算視為企業的「核心資產」與「品牌溢價基礎」，而非「純粹的會計成本」，徹底揚棄出事就喊冤的巨嬰心態。

精密限縮吹哨者推定，維持法理動態平衡：強化吹哨者保護的方向固然正確，但必須建立「實質惡意誣告的反制機制」，防止內部勞資糾紛將《食安法》當作博弈或報復工具，以維持法治的理性與公正。

如果台灣的食安修法依然停留在「政府開出無法實踐的嚴苛罰則、業者使出上有政策下有對策的遮掩手段」這場官民互騙的惡性迴圈中，那麼下一場一級致癌物的食安風暴，注定會在不久的將來再度上演。

朝野立委與食品大老們，請撕掉這層集體偽善的面具，給台灣消費者一個真正踩在現實土地上、具備科學可行性的食安法。

▼如果台灣的食安修法依然停留在「政府開出無法實踐的嚴苛罰則、業者使出上有政策下有對策的遮掩手段」這場官民互騙的惡性迴圈中，那麼下一場一級致癌物的食安風暴，注定會在不久的將來再度上演。（圖／資料照）

▲▼。（圖／記者屠惠剛攝）

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