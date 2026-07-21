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大陸謀未來、台灣補破網　兩岸公共議程的體制戰略困局

我們想讓你知道…當一方在宏大敘事中需要補足微觀治理的真實感知，另一方則在碎裂的日常問責中逐漸失去了鳥瞰未來的戰略視野。這兩種模式在當前時間節點上的強烈撞擊，為觀察兩岸未來核心競爭力的演變，提供了最真實的制度註腳。

▲。（圖／路透）

▲結構性的公共議題落差，不僅反映了兩岸資源配置與政策優先順序的根本路徑分歧，更深層地暴露出兩種體制在面對內部挑戰與外部競爭時的雙重困境。（圖／路透）

●徐作聖／退休科管教授、新興產業評論

在當前兩岸關係的動態發展中，一幅極具反差的社會圖景正同時在上演。7月16日，上海迎來由大陸國家主席習近平及其他29國政要，親臨的「世界人工智慧合作組織」（WAIC），大會聚焦於下一代人工智慧、前沿科技創新與全球戰略競爭；而在台北，一場由在野政治人物發起的街頭遊行蓄勢待發，核心訴求是抗議政府在毒油事件中的治理失能。

公共議題落差反映兩岸政策優先順序的分歧　更暴露兩種體制的雙重困境

這兩場幾乎在同一時間跨度內發生的公共事件，將兩岸的公共議程撕裂出完全不同的畫風。當大陸將視線投向跨越世紀的技術制高點、試圖透過前沿科技謀劃未來的全球領導力與長遠民生轉型時，台灣則深陷於眼前的制度漏洞，狼狽地在街頭進行社會秩序與治理的「補破網」。

這種結構性的公共議題落差，不僅反映了兩岸資源配置與政策優先順序的根本路徑分歧，更深層地暴露出兩種體制在面對內部挑戰與外部競爭時的雙重困境。

從科技戰略與發展效能來看，大陸將人工智慧提升至國家主權高度，展現了由上而下、高度集中的強大動員效率，試圖以技術突破來謀劃長遠的全球領導力。然而，這種高度聚焦宏大敘事、以未來眼光規劃眼前的治理邏輯，本質上存在著嚴重的非均衡性。

當國家級的公共討論完全被地緣技術競爭充滿時，體制內部對於經濟轉型期所帶來的基層民生壓力、地方財政挑戰以及底層社會保障等微觀痛點，在話語體系中便被迫邊緣化，體制必須承受宏觀戰略與微觀感知嚴重脫節的系統性風險。

反觀台灣，即將在台北街頭上演的凱道遊行，則是民意驅動與體制問責的典型寫照。在民主結構下，食品安全、公共衛生與行政失職等民生議題，最容易跨越政治光譜，轉化為社會的集體動能。

這種由下而上的抗議與社會運動，構成了民主社會的自我修正機制，迫使執政當局必須直接面對民怨，為治理漏洞付出政治代價。

然而，這種長年處於應付危機、狼狽「補破網」的政治現實，卻也陷入了另一種系統性的困境。當社會的公共議程與媒體焦點長期被零碎的民生危機、政治問責與政黨攻防所盤據時，政府與產業的決策視角往往會被嚴重「短視化」。

在任期政治的制約下，政策制定者傾向於追求即時的危機處理與選票反饋，進而失去了對國家長期戰略、產業基礎建設以及全球科技產業升級的長期佈局能力。

這種「大陸謀未來，台灣補破網」的現象，並非單純的科技投入多寡問題，而是兩岸各自在特定體制下所形成的必然結果。大陸的戰略主導模式，在應對全球性的科技主權競爭時具備速度與規模優勢，但其缺乏底層社會問責的緩衝，容易在微觀民生領域累積系統性風險。

相對地，台灣的民意驅動模式，在保障公民權益與體制彈性上具有優勢，但嚴重的政治內耗與民粹化的公共議程，正在實質上損耗台灣面對地緣技術競爭的戰略專注度。

兩岸各自面對的，其實是高新科技突破與基層社會治理之間的平衡難題。當一方在宏大敘事中需要補足微觀治理的真實感知，另一方則在碎裂的日常問責中逐漸失去了鳥瞰未來的戰略視野。這兩種模式在當前時間節點上的強烈撞擊，為觀察兩岸未來核心競爭力的演變，提供了最真實的制度註腳。

▼台灣的民意驅動模式，在保障公民權益與體制彈性上具有優勢，但嚴重的政治內耗與民粹化的公共議程，正在實質上損耗台灣面對地緣技術競爭的戰略專注度。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字: 徐作聖 雲論 中國 台灣 兩岸 公共議題

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