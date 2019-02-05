簡守信／「莫忘初衷」好難

▲莫忘初衷？（圖／達志／示意圖）

●主述／簡守信、撰文／蔡明憲、廖翊君。

所謂學習，不只是透過書本；許多時候，身教的影響更大。

這也就是為什麼，在過去教育尚不普及的年代裡，很多青少年雖然無法接受完整的學校教育，最終卻仍能成為實業家或者不同領域的楷模；他們的背後，往往都有令人尊敬的長者身影，透過一言一行教化他們一輩子的行誼。

一九七三年，簡守信以優異成績考上臺大醫學院。很快地，他就發現，許多時候，學校教科書能教導學生的，主要就是技能；那一本比一本厚重、像磚塊般的大部頭醫學書，七年來厚實了簡守信的專業。然而，真正形塑一個醫者未來發展的，那些關於心念、格局以及奠定往後數十年醫病關係根基的，關鍵不在課本，而在於生活教育，包括長輩的行誼風範、同學間的交流情誼，以及從少年到青年期的內心思維，從而建立起如何看待世界的態度。

提起學生時代，簡守信覺得自己真的很幸運，一路走來遇見許多良師益友。中學時代讀建中，在升學主義下，每天主要就是念書、補習，這時期對他日後產生影響的事件較少。上了臺大醫學院後，與來自四面八方的菁英相會，對他的心靈則帶來不少新的震撼。

憶起學生生涯，他對當年的情景仍歷歷在目：

帶著新奇，甚至有點劉姥姥進大觀園的心境，我猶記得，每每有新的見解體悟，都會感受到全新的喜悅。我看到不同個性的專才，也認識到什麼叫做天才──就是有那種學生，平常雖聊天、打球、玩社團樣樣都來，臨到考試時，當別的學生正翻閱筆記、苦讀講義時，他們卻只要打開原文書，用一兩天時間瀏覽吸收，考試成績依然出類拔萃。除了天資聰穎，一定還有學習的訣竅在裡面。

而在不同的學習領域甚至休閒領域，往往也能從別的同學那裡得到新的想法，領悟到原來看事情可以這樣看、原來有這類的音樂、原來有這麼有趣的地方……我覺得學習的樂趣就在於此，不是照本宣科地把知識倒入腦子裡，而是開放自己的心靈，重新去看待這整個世界。年輕人真的充滿熱情；只是，熱情如果用錯地方，便會產生失控的火花。好在當年的同學們，都將活力用在拓展新視野、新觀念上，至今我仍記得當年的許多感悟與悸動。

事後回顧，在他目前的生命裡，青年時期的確是個轉折關鍵。一個年輕人是否終身擁有淑世的熱情，就看這段歲月是否建立起正確的生命價值觀，以及奠定關懷世間的基礎。

想想看，是在哪個時間點，一個曾經充滿遠大抱負的年輕人，變成汲汲營營的商人？當初立志行醫的醫者們，內心或多或少也抱著一種崇高的使命感；是在怎樣的變遷轉折裡，讓心念有了質變，忘了當年的理想？

莫忘初衷──要做到這四個字是多麼不容易啊？

畢竟，對任何人來說，不論是醫師或者其他領域的工作，面對任何艱難挑戰，都需要毅力與技藝來突破，那還不是最困難的事；最困難的，是要經得起時間的考驗──即便十年、二十年過去，仍能守住最初那個對自己的承諾。

一個醫者，或許一開始還能秉持初衷，熱情用心地關照病患。隨著時代轉換、醫病關係質變，媒體上關於各種醫療糾紛的報導越來越多，醫者還能保有當年開始行醫時的那分真誠與熱情嗎？

一路走來，不忘初衷，俯仰不愧天地，簡守信除了要感恩慈濟證嚴上人的指引，也要感謝，在醫學專業的養成道路上，那些令他敬佩的師長典型。

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