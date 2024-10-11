賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

▲ 總統賴清德9月26日主持第一次「全社會防衛韌性委員會」，會議簡報中，則提及未來政府擬定訓練40萬民兵，處理大規模救災。

● 鄧鴻源／台大物理博士、大學教授

總統賴清德日前提到將擬訂40萬民兵投入全社會防衛，必要時支援軍事行動。國防部長顧立雄質詢時被詢問「賴清德的兒子還在美國？要不要回來參加40萬民力訓練？」顧立雄結巴的表示：「我…我…並不清楚」。

根據民進黨新聞稿，賴清德有兩個兒子：賴廷哲和賴廷鈞。賴廷哲目前在美國馬里蘭大學讀醫學院，賴廷鈞曾在美國加州大學洛杉磯分校讀政治學。

據說兩人都沒有當過兵，但小兒子已回台，大兒子則在美國上班，都沒有美國籍，如此若能回國服役，必然有號召力。以前陳水扁的兒子雖然服兵役過，卻是軍法官助理爽缺，令人非議。

如果可以，筆者認為賴總統可以率先讓他兒子服兵役，若能加入陸戰隊或特戰部隊則更棒，必可對全國青年學子有號召力，因為之前從未有先例。

如老蔣的兩個兒子在抗戰時都被老蔣保護好好的，始終沒有參戰，最後卻當上將，而其孫子也都沒有當兵，卻叫他人去當兵，豈不怪哉。

反觀史達林與毛澤東，他們能以身作則，叫自己兒子去當兵，甚至因此死在戰場，因此贏得部屬尊敬，所以能分別擊敗納粹德國、日本與國民黨。

總之，如果賴總統的兒子能服兵役，且是陸戰隊或特戰隊，若能當蛙人則更棒，則全國家長必樂意鼓勵自己子女從軍。

▲ 如果賴總統的兒子能服兵役，則全國家長必樂意鼓勵自己子女從軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

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