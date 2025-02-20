2026大選　賴清德的政權保衛戰在「台南」

▲能否保住台南市與高雄市兩席直轄市長以及再有斬獲增長的進步席次？是中央執政的賴清德總統能否順利連任的關鍵所在。（圖／路透）

●陳淞山／專欄作家

大罷免混亂政局發展下，在藍綠陣營「以戰止戰」與「以戰養戰」的政治操作互相攻防結果，似乎誰都很難產生政治結構上的大變化或翻轉局面，「朝小野大」的政治態勢可能依舊如昔，充其量頂多兩大黨各掉個3到5席的情況，難有大贏大輸的結果發生。

民進黨六都選情 目前並不樂觀

真正會有對政局產生重大影響的是2026年的地方選舉結果，在22個縣市中原本只剩下5席縣市長的民進黨有沒有突破上升的機會與空間？尤其是能否保住台南市與高雄市兩席直轄市長以及再有斬獲增長的進步席次？更是中央執政的賴清德總統能否順利連任的關鍵所在！單純從目前六都的可能選情態勢來看，恐怕並不樂觀！

其實，以國民黨現在執政的4個直轄市現狀，台北市的蔣萬安市長與桃園市的張善政市長幾無可以匹敵的對手，順利連任的機會最高，而準備換人參選的新北市長與台中市長，倘若推出目前民調最高的李四川及江啟臣，民進黨不管推出現在已浮上檯面的可能參選人，例如新北市的蘇巧慧或林右昌，台中市的蔡其昌或何欣純，似乎看起來也是國民黨的可能人選勝算較大。

反而民進黨在高雄市與台南市目前可能參選的人，如要對上上屆國民黨的參選人柯志恩與謝龍介，則幾乎只能有五五波的選情，政治聲勢與形勢的確已大不如前。

依據目前的民調情況來看，在高雄市大概只有正國會系統的林岱樺立委比較有可能與柯志恩一較高下，但由於林本身較屬於政治孤鳥，要與高雄市擁有多數立委席次的新潮流系力拚黨內初選，原本就不是容易的事，倘若最後新潮流系在地想參選的立委整合出一人參選或者共同推派內政部長劉世芳回鍋參選，林要想在初選中脫穎而出，恐怕也是較不樂觀的結果。

在台南市的陳亭妃立委，大概就是唯一很可能打贏謝龍介的民調領先者，但偏偏其與賴清德總統素有嫌隙，面合心不合，而賴清德的嫡系子弟兵林俊憲立委則來勢洶洶，上千個選舉看板高高掛，再加上賴清德總統的背後力挺，陳亭妃是否能夠在初選中出線？可以說是危機重重！

正因為如此，民進黨在高雄與台南的內部分裂態勢正面臨著國民黨內定於一尊的團結局面，縱使民進黨黨內初選的激烈競爭結果，由最強的人選出線參選市長，很可能也是相當慘烈政治廝殺後的殘局，要想打贏國民黨的對手，恐怕也是相當吃力的政治苦戰！

尤其是，倘若民進黨在台南黨內初選結果是由親賴清德總統的林俊憲立委出線，如果對上國民黨的謝龍介立委，萬一打了敗仗，台南真的變天了，那麼賴清德總統的連任總統之路就必然充滿了極大的變數！

▼台南市的陳亭妃立委，大概就是唯一很可能打贏謝龍介的民調領先者，但偏偏其與賴清德總統素有嫌隙，而賴清德的嫡系子弟兵林俊憲立委則來勢洶洶。（圖／資料照）

賴總統必須儘早整合黨內 否則將親手埋下連任地雷

畢竟，以政治聲望與能力而言，林俊憲遠遠落後於陳亭妃之後，如果沒有賴清德的全力相挺或背後操作，林俊憲根本很難在初選中獲勝，倘若林還是出線了，就很可能導致力挺陳亭妃的政治鐵票在大選中轉而支持謝龍介或乾脆不投票來加以洩恨，萬一最後被謝龍介拿下台南市長寶座，那麼賴清德總統還有何顏面連任總統呢？

倘若其他縣市長選舉結果也不如人意，民進黨連5席縣市長都保不住，難道民進黨內不會重演當年賴清德出來挑戰蔡英文總統初選的政治內訌局面嗎？尤其是蔡英文前總統出面力挺蕭美琴副總統來與賴清德總統進行黨內初選的可能性，難道就能夠保證不會發生嗎？

是以，為了黨內團結，為了能夠繼續中央執政，賴清德總統必須大局為重，把個人喜好或派系恩怨拋出腦外，儘早出面好好協調整合地方縣市長黨內初選可能的人選，以完全中立、客觀與公正的態度及行動，來處理好黨內初選茶壺裡頭的政治內訌風暴，才能夠讓人信服其領導，並繼續支持他的總統連任。

尤其是台南市長的民進黨黨內初選爭霸，更是賴清德黨主席必須視為政權保衛戰最所關鍵的棘手之處，若無法做好政治協調與整合結果，甚至造成外界對他領導高度的不信任隱憂與危機，恐怕就是自己埋下連任之路殺傷力最大的政治地雷，又豈能不慎乎呢？

▼為了繼續執政，賴清德總統必須大局為重，把個人喜好或派系恩怨拋出腦外，儘早出面好好協調整合地方縣市長黨內初選可能的人選。（圖／記者林悅攝）

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