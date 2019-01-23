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評／落實都更修法精神，還有哪些關鍵？

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▲▼房地產,房價,台北市,士林區,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲(資料照／記者李毓康攝)

文／李碩敏(大學講師)

《都市更新條例》修正案於去年底三讀通過，近期就可能會公布施行，筆者身為小市民，認為這次都更條例的修訂無疑往好的方向邁進，但接下來能不能在實務執行面與民眾接地氣、改革與鬆綁，將對修法精神能否落實具有關鍵影響。

首先，有都更經驗的人一定知道，民眾在決定要不要參加都更時，第一個問題一定是「我可以分多少坪？」。不論地主和建商談的是協議合建或權利變換，都更容積獎勵如果可以提前確定，讓建商與地主可以公開透明討論權益分配，明確知道都更獎勵後總容積、分配比例與坪數，不但能增加其互信基礎，進而可以建立民眾對整個都更制度的信任、提高都更同意比例。

筆者建議，中央及地方政府一定要將「容積獎勵明確化」列為最為關鍵的施政方向，由政府統一訂定建築容積獎勵項目、額度、計算方式及申請條件。同時，都更審議委員會也應該一改過去斤斤計較都更容積獎勵的審議方式，而是配合未來的都更聽證制度，將審議掌理項目轉型為都更爭議的處理，相信可以解決過去因容積獎勵造成審議的不確定性，進一步提高審議效率及審議會的公信力。

其次，估價制度是權利價值分配的基礎，過去3家鑑價機構全由實施者選定，造成地主與建商之不信任，建議讓地主有部分選定權，或由政府以公開方式選定，以確保鑑價的公正性與取得地主的信任。另外，目前普遍存在之一樓與頂樓違建及地下室等標的之估價，爭議較大，也建議估價師公會訂定其估價原則，相信官民共同努力之下，可以將估價爭議大大降低。

最後，「賦稅減免」對民眾也是一項誘因，都更重建後房屋稅及土地增值稅對於民眾是一筆不小的負擔，況且危老條例已將重建後房屋稅之減半徵收期限放寬最長12年，建議地方政府於都更案應該跟進比照，並增加協議合建土地移轉予實施者部分之土地增值稅優惠，鼓勵百分百同意的協議合建，來降低實施爭議及增加推動效率。

台灣30年以上老舊建築物已達410萬戶，為因應潛在災害風險型的都更刻不容緩，建議社會各界在檢討政策之餘，也不吝對於好的修法給政府支持，並多著墨於實務與執行面的討論，如此才是都更之福。

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●作者李碩敏，大學講師。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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