詐騙不動產的高風險時代　如何善用印鑑證明保護財產？

●李永然、曾春僑／中華人權協會名譽理事長、永然法律基金會顧問

印鑑證明是戶政機關依法核發的正式公文書，台灣自日據時代以來，即作為確認人民身分與意思表示的重要驗證工具，長期運用於不動產登記、繼承、貸款及公司變更等高度涉及財產與權利之事項。

於不動產登記實務中，凡所有權移轉、抵押權設定等不動產處分行為，當義務人未親自到場辦理登記時，印鑑證明即成為登記機關確認其處分真意的關鍵依據，用以防止冒名申請或違背本人意思辦理登記之情形。

然而，近年不動產詐騙案件顯示，詐騙集團正是利用印鑑證明在制度上具有高度法律效果，但社會大眾對其風險認識不足的落差，透過取得、冒用甚至偽造印鑑證明，使登記機關誤信義務人有處分財產的真意，進而完成抵押設定或產權移轉，導致重大財產損害。

實務上，不少民眾不清楚印鑑證明於何種情形必須提出，也未理解交付印鑑證明後所生的法律後果，常因草率信任他人、便宜行事，或誤認僅屬形式程序而輕率交付；同時，社會上也不乏將相關風險歸因於印鑑證明制度過時，進而主張簡化甚至廢除的聲音。

在此情況下，印鑑證明制度遂成為檢討對象，是否仍符合當前交易環境、抑或已不合時宜，也引發社會上關於其存續必要性的討論。

廢除論的興起 印鑑證明真的已經不合時宜嗎？

2003年曾出現主張印鑑證明已過時，應予廢除的聲音，理由包括安全性疑慮、申請程序繁瑣、與數位化趨勢不符，以及代理申請可能衍生風險；幸好嗣後經有識之士及地政士們反對而停止。筆者也深深以為在當前詐騙橫行的台灣，更不宜廢「印鑑證明」制度。

首先回到制度設計本身，檢視如何透過配套調整，使印鑑證明在高風險交易中發揮實質的保障功能。

留意數位落差所衍生的風險

若全面廢除印鑑制度並改採線上簽核機制，對於數位能力與資源相對不足的族群，恐造成制度適用上的不公平。此外，一旦自然人憑證或相關密碼未能妥善保管，其遭冒用的風險，反而可能高於傳統印鑑證明制度。

落實指定用途

其次應更嚴格落實「指定用途」原則。實務上，部分民眾為避免重複申請，選擇以「不指定用途」方式取得印鑑證明，卻也因此增加遭冒用或誤用的風險。若能加強宣導並制度化指定用途的重要性，將有助於降低印鑑證明被不當使用的可能。

重新檢視印鑑章的材質與尺寸規範

再者政府應進一步規範印鑑章本身。依內政部戶政司現行規定，印鑑章不得使用原子章或橡膠等易變形材質，尺寸須介於一至三公分之間。但如從文書鑑定實務觀點，這規定仍有精進的空間。

譬如：印章材質若改以壓克力、牛角、石材等較高硬度材料為主，並將尺寸下限提高至一點五公分以上，更有助於在鑑定時呈現穩定且可辨識的刀痕、壓力痕跡與個別缺陷特徵，讓第一線承辦人員與鑑識人員能更快速、清楚地進行比對判斷。此一概念，正如身分證照片須規定尺寸與臉部特徵露出比例，以確保辨識效果。

讓印鑑證明 進入可查核時代

又印鑑證明制度也可與數位查核機制接軌。未來若能為每一份印鑑證明建立專屬流水編號，並結合如地政體系之聯盟區塊鏈架構，將核發機關、申請時間、用途等資訊上鏈存證，供跨機關即時驗證，不僅可防止偽造，也能提升整體行政效率。

破除機械刻章無差異迷思

最後，仍有必要重建民眾對印鑑制度的信任。雖有人認為現今印章多由電腦選字、機械雕刻，差異有限，實際上不同設備因刀頭磨耗、雕刻深淺、字體配置與材質差異，均會在印文上留下獨特痕跡，其原理與槍彈鑑識透過工具痕識別來源相同。

中文為表意之方塊文字，非英語之表音系統，其複雜程度相當高，化為印章後具更多筆劃與筆順特徵可以判斷；即使是同時使用表音與表意文字的「日本」與「韓國」（韓國的印章制度也是源自受日本殖民的時期）目前也仍保存印鑑證明制度；尤其韓國雖民族主義高漲，但印鑑制度仍被保留，作為其重要認證的工具，印鑑證明的重要性自不言可喻。印鑑證明制度可再強化其設計，讓印鑑本身更具高度個別化鑑別價值。

綜上所述，印鑑證明並非過時落伍的制度，而是可具備與時俱進潛力的身分驗證工具。在目前詐團的詐騙手法日益精密，而不動產又具高額的財產價值，筆者認為應教育民眾重視印鑑的建立、認識印鑑的重要性及其用途、注意印鑑證明的交付與保管，不要隨便交付不易信任之人，這樣才能發揮保護自己不動產的安全。

