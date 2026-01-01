台灣的T盾　應該考慮整合高功率雷射防空系統

▲隨著 2025 年 12 月底以色列正式啟動高功率雷射防空系統「鐵束」（iron beam）的初始運作，全球防空戰略已出現了新的方向。（示意圖／路透）

●楊聰榮／台中科技大學會計資訊系兼任教師、中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學

隨著 2025 年 12 月底以色列正式啟動高功率雷射防空系統「鐵束」（iron beam）的初始運作，全球防空戰略已出現了新的方向。高功率的雷射，只要雷射照到的地方就可以摧毁來進攻的飛彈或是無人機，象徵防空技術邁入新世代。對長期面臨飽和攻擊威脅的台灣而言，這項發展並非遙遠的軍事新聞，而是攸關防空體系能否在高強度衝突中維持韌性的關鍵啟示。

以色列長期承受低成本火箭彈與無人機的密集威脅，其防空經驗直接點出了現代戰爭的核心矛盾，也就是攻擊端可以不斷複製廉價武器，防禦端卻必須付出高昂代價。

鐵束系統的戰略意義，在於重新平衡了這個失衡的成本結構。相較於單枚攔截彈動輒 4 至 5 萬美元，高功率雷射每一次接戰的主要成本只來自電力消耗，傳統的防空系統會有儲備彈藥有限的問題，高功率雷射就沒有這些問題，就電力消耗的能源問題。這種轉換，對任何可能遭遇長時間消耗戰的國家而言，都具有根本性的影響。

在技術層面，高功率雷射以光速接戰，幾乎不存在彈道修正與提前量計算的問題，對低空、低速、數量龐大的目標具備高度適應性。如果面對數量龐大的人機襲擊，高功率雷射可以發揮的作用很大。

更重要的是，只要電力與冷卻系統穩定運作，理論上便不存在彈藥耗盡的限制。對島嶼型防禦體系而言，這意味著防空不再只取決於倉儲中還剩多少飛彈，而是整體能源與系統整合能力是否能夠支撐長期運作。

高功率雷射納入T盾核心設計 關乎防空體系的戰略抉擇

放眼台灣現行的防空架構，天弓與愛國者系統構成高價值攔截的主力，開發中的 T 盾則試圖補齊中低層防空的密度。然而若缺乏低成本且可長時間運作的防禦手段，整體體系仍可能陷入被動消耗的困境。

對岸擁有大量遠程火箭系統與廉價無人機平台，一旦衝突爆發，極可能透過數量優勢迫使台灣以高成本手段回應低成本威脅。這正是雷射系統能在分層防空中發揮關鍵作用的地方，讓昂貴的飛彈專注於高端威脅，將消耗性目標交由雷射與其他近程系統處理。

從產業結構來看，台灣並非毫無基礎。高功率雷射所需的核心能力，包括功率半導體、精密光電、電源管理與高效散熱，正好與台灣既有的半導體與光電產業高度重疊。若能將軍事需求視為高端系統整合的試金石，不僅有助於防空自主化，也可能促成關鍵技術的逆向溢出，強化整體產業鏈的戰略價值。

另外也有一些現實因素的限制。多雨、高濕度與霧氣頻繁的氣候條件，確實會影響雷射能量的有效傳遞距離。這意味著高功率雷射在台灣不適合作為單一解方，而必須被視為多層防空中的一環，並搭配感測融合、電子戰與火砲系統共同運作。同時雷射系統對穩定電力的高度依賴，也迫使防禦規劃必須同步思考戰時能源韌性，包括分散式電源與移動式高功率儲能方案。

近年來台灣與以色列在防空技術上的交流，顯示決策層已意識到這條路線的重要性。真正的關鍵不在於複製他國系統，而在於能否依照自身地理與戰略條件，發展出適合台灣的整合模式。

未來的 T 盾，不應只是多種武器的堆疊，而是一個能動態分配資源的防禦網絡，讓電子戰、中短程飛彈與高功率雷射各司其職，形成相互支援的整體。

高功率雷射的出現，再次證明不對稱戰爭並非只能依靠數量回應數量。科技選擇得當，足以改變整個防禦邏輯。對台灣而言，是否將高功率雷射納入 T 盾的核心設計，已不只是技術選項，而是關乎防空體系能否在未來衝突中撐住第一波，也撐得過第二波與第三波的戰略抉擇。

▼近年來台灣與以色列在防空技術上的交流，顯示決策層已意識到這條路線的重要性。真正的關鍵不在於複製他國系統，而在於能否依照自身地理與戰略條件，發展出適合台灣的整合模式。（圖／記者李毓康攝）

