穿上白袍就可信？當專業可被大量複製　假醫師事件給台灣法制的警訊

▲一個擁有2.3萬訂閱、上百支健康影片的「醫師型YouTube頻道」，最後卻被證實根本查無此人。（圖／翻攝Youtube）

●陳擷安／科技集團法務

一個擁有2.3萬訂閱、上百支健康影片的「醫師型YouTube頻道」，最後卻被證實根本查無此人。這件事若只當成一則假訊息新聞，很快就會被下一則熱搜取代；但它其實凸顯出科技變化速度已經超過現行制度能即時回應的能力。因為影片表面上沒有開藥、沒有替個別病患診斷、也沒有明確宣稱在從事醫療行為，使得它在形式上避開了《醫療法》對非法行醫的傳統規範；然而在實際效果上，卻已經影響了民眾對疾病、治療與用藥的判斷。

當台北榮民總醫院與國立臺灣大學醫學院附設醫院出面澄清「院內並無此醫師」，等於正式否定了影片最核心的可信基礎。但法律真正該問的問題，不只是「這個人存不存在」，而是：當一段內容刻意塑造出醫師的專業形象，卻拒絕承擔任何醫療責任時，我們還能不能把它當成一般言論來看？

沒有直接看診卻已影響治療選擇 現行醫療法制的適用困境

不少人第一時間會直覺反應：「這樣難道不算非法行醫嗎？」但這個疑問本身，其實反應出台灣醫療法制的結構限制。依現行《醫療法》的設計，非法行醫通常需要具備明確行為，例如未具醫師資格卻進行診斷、治療、處方，或直接對特定病人提供醫療服務。

AI假醫師影片刻意避開這些行為，只停留在「衛教」、「研究分享」、「健康知識」的包裝層次，讓執法機關即使察覺風險，也難以直接套用既有條文。

但從法律的風險管理角度來看，這類內容其實已經產生高度可預期的醫療影響。當影片反覆使用「革命性療法」、「根治」、「不必再吃藥」等語言，對慢性病患者而言，很容易引發停藥、延誤治療或改用來路不明產品的行為。

問題不在於影片有沒有明說「我在幫你治療」，而在於它實際享受了醫師角色所帶來的信任，卻沒有任何制度上的責任對應。這正是現行法規最難處理、卻不能再忽視的地方。

沒有詐欺構成 卻可能造成更大的實質傷害

若從刑法角度切入，詐欺罪通常要求具備不法意圖與財產損害。AI假醫師影片往往沒有立即收費、也未必直接販售商品，使得刑法詐欺的構成要件不容易成立。

但法律不應因此就得出「那就沒事了」的結論。事實上，這類內容更接近一種誘導式的不實資訊風險：它不是一次性欺騙，而是透過專業外觀與反覆輸出，慢慢改變觀眾的判斷基準。

在台灣現行法律體系中，這樣的問題其實與《公平交易法》所關注的「引人錯誤表示」、以及《消費者保護法》對資訊不對稱的防範精神相當接近，只是這些制度多半仍圍繞在商品或服務交易上，對「健康資訊內容本身」的約束仍然有限。這也說明一個現實困境：我們的法律慣於在金錢交易出現後才介入，但AI健康內容造成的風險，往往在金錢之前就已經發生。

問題不在民眾好不好騙 而在制度假設已經過時

每當這類事件被揭露，社會上總會出現一句熟悉的話：「民眾自己要多查證。」這句話在個人層次當然合理，但若把它當成制度回應，就顯得過於輕率。法律制度的存在，本來就是因為承認現實世界中存在資訊不對稱、權威依賴與信任落差，而不是假設每個人都能完美理性判斷。

生成式AI的特殊之處在於，它不只是傳遞錯誤資訊，而是大量複製專業可信度。當一段影片在視覺、語氣、專業用語上，都高度符合大眾對「醫師」的想像，法律若仍建立在「專業身分很容易辨認」的前提上，那麼風險自然會被低估。從比例原則來看，單純把責任丟回民眾身上，並不足以回應這種結構性問題。

平台真的只是中立角色嗎？ 演算法下的注意義務問題

另一個無法回避的法律議題，是平台責任。YouTube等平台往往主張自己只是內容承載者，並不對內容真實性負責；但在演算法持續推播「高互動、高信任感」的假醫師影片給特定族群時，平台是否仍能完全置身事外，值得重新檢視。

以台灣現行制度來看，平台多半只需在接獲檢舉後下架內容，但在醫療風險高度即時的情境下，事後處理往往已經來不及防止傷害發生。

從法律風險治理的角度，未來勢必需要討論：對於醫療、法律、投資等高風險內容類型，平台是否應負擔更高的注意義務？是否應要求更清楚的揭露，例如「非真人醫師」、「非醫療建議」？這並不是要限制言論自由，而是讓擴散能力與責任之間不再完全脫鉤。

假醫師事件的真正提醒 法律不能只看形式有沒有違法

「不存在的醫師」事件真正值得反思的，不只是某一個頻道或某幾支影片，而是它提醒我們：當科技讓專業外觀變得廉價又容易複製，法律若仍只檢查形式是否合法，就會一再慢半拍。

如果制度只問「有沒有行醫」、「有沒有賣藥」、「有沒有收錢」，卻不問「是否造成可預見的醫療風險」，那麼類似事件只會不斷重演。

這並不是要否定AI在健康教育上的可能性，而是要求制度必須正視一個現實：在生成式AI時代，最大的風險往往不是惡意，而是沒有人需要負責。當責任真空持續存在，下一個穿上白袍的AI角色，影響的恐怕不只是觀看體驗，而是真實世界中病人的生命選擇。

▼如果制度只問「有沒有行醫」、「有沒有賣藥」、「有沒有收錢」，卻不問「是否造成可預見的醫療風險」，那麼類似事件只會不斷重演。（圖／記者吳立言製）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。