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莊博安／成為自己的父母　問問內心的小小孩需要什麼？

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▲童年的小小裂痕，都會形成長大後難以縫補的鴻溝。（圖／取自免費圖庫photoAC）

●莊博安／諮商心理師。經營臉書粉絲專頁「標註自由 - 莊博安諮商心理師」。

假若是重大創傷，像是性侵、家破人亡、身體虐待、極度貧窮、目睹自殺殺人等等。探索這些災難般的事件影響，應該是一件必要且理所當然的事情。但更多時候，為什麼沒有這些狀況，卻也在討論早期經驗？

因為我們在童年時期十分脆弱、且容易歸因錯誤。也就是說，當發生一件不愉快的小事，已是大人的我們也許覺得沒什麼，但還是小孩的我們缺乏知識和理性，無法了解照顧者的情緒和想法，更無法自我安慰。再加上，若這件小事拖了很長一段時間，更會埋在潛意識中揮散不去。於是有了以下公式。

事件嚴重性 x 持續時間=影響程度
童年的小小裂痕，都會形成長大後難以縫補的鴻溝。

許多人流著眼淚，卻說自己的家庭沒什麼悲慘的經歷，甚至是很幸福的，其實這正是所謂的「非典型的家庭破裂」。他們可能是雙薪家庭不缺錢、富翁等級常度假、所有親屬都健在、不曾有過重大天災人禍的創傷、父母時時刻刻提供溫暖提供愛。但他們就是莫名悲傷，打從沒什麼記憶以來，就對家庭有股芥蒂，對朋友缺乏信任、對社會無比失望、最終想離開人世。

電影《鬥陣俱樂部》當中，主角Tyler Durden說「We have no Great War. No Great Depression. Our Great War's a spiritual war... our Great Depression is our lives.」這沒有對錯，而是，我們終於能把注意力擺回生活中。但也因為注意力在生活中，因此發生的事件、引起的情緒，讓我們覺得自己太敏感，但其實你本來就會感受到這些東西，只是先前的戰爭存亡、經濟恐慌等更大的壓力創傷事件轉移了注意力。現在，生活中出現的各種小創傷，相對於國家當然微不足道，但在你的內心世界中卻是無比巨大，因為關連著你的情緒、你的思想、你的人生觀、你如何看待眼前這個世界。

主觀經驗中，當被各種小創傷所刺痛後，更會對人性產生一種慢性的失望與憤怒。同時，若大腦（從小教養）又再告訴你這些沒什麼，那你就會反過來覺得是自己的錯，不該有這些感覺，內疚於自己想太多，再拿一個高敏感人格來標籤自己。

但其實大家都敏感，能不能意識到、有沒有說出口而已。

這些小創傷像是缺乏關注。小時候缺乏情緒理解、眼神接觸。這可能出現在父母自身有情緒困擾、輕度人格障礙、或是自閉症、亞斯伯格症的家庭中。

他們容易讓小小孩覺得「你不重視我」、「我不值得被重視」，進而隱藏自己的情緒，或是用更激烈的情緒奪得關注。長大後也會用相同的模式，不自覺地對待親密伴侶。

反過來說，關注太多同樣不舒服。像是「直升機父母」，在孩子旁邊無時無刻叮嚀，吃飯沒、累不累、功課怎麼樣、今天和誰出去、會不會使用水龍頭。

這可能讓小小孩覺得「拜託你走開」、「你覺得我沒能力嗎？」、「你怎麼會這麼看不起我？」因為這股看似關愛的好心，讓孩子無法發出憤怒，也讓孩子對關係產生疑惑：「你是真的在意我嗎？是的話根本不會這麼問。」雖然父母過度參與孩子的生活，但實際上在孩子內心中是缺席的。

常見的情形還有，無法達到父母的標準。尤其在學業等於成功的臺灣，成績不好就像人品不好，不擅長讀書就會一事無成，而爸媽討厭你一事無成！因為那彷彿是他們自己最大的失敗，而你是造成他們失敗的元兇！

這讓小孩覺得一定要把書念好，才會成績好，爸媽才會愛。成績等於了愛，成就等於了愛。那他也會覺得「你只是為了你自己」、「你不是真正的愛我」、「真實的我不值得被在乎」。

《不只是憂鬱》中提到一個核心概念──有毒的羞愧。這些童年小創傷讓你不斷私語著「我不好、我還不夠好、我不值得被愛」。它會在親子間代代相傳，稱作代間傳遞。當孩子被上一代的爸爸冷漠拒絕，他可能覺得是自己不夠好，才沒能得到爸爸的關愛。他因為羞愧而封閉自己，大幅降低自信心，減少與他人的互動，也更不會與他人互動。當他再長大一些，成為爸爸後，孩子向他討愛時，因為他持續地封閉而沒注意到孩子需要愛，也因為互動少而不曉得如何回應孩子，讓孩子又被爸爸拒絕，覺得是自己不夠好，進而學習到當初爸爸的模樣，持續複製下去。

你可以看到，這一代的爸爸是羞愧的加害者，卻也是受害者。他可能沒有意識到，自己像是上一代的爸爸對待自己的方式，同樣的對待自己的孩子。

這不是誰的錯，因為他們都只學習到這種方式。

所以，我們並非一昧的責怪父母，那可能也是他們的父母教導他們，關於別太敏感、要隨時注意孩子需求、好好讀書才會成功、別跟其他人不一樣等等。

我們的追溯與討論，是為了能讓自己從當時延燒到現在的憤怒平息、讓難過勇敢表達、讓愧疚消散，看見父母當時也沒有足夠的能力和知識，讓他們自己解脫。

而你逃避的情緒，並沒有真的消失，大多時候滿了出來，變成眼淚。

因此，如果你願意，想像你覺得如何正確地對待當時的自己。問問自己，你需要什麼？

「將同情和安全感帶到某個痛苦的情緒性時刻。」你可以對年幼的自己說說話，拍拍他抱抱他、縮在溫暖的被窩中感覺到被保護。

你無法扭轉過去的事實，但你能改變現在的感受。

成為自己的父母，你可以撫慰他受傷的心靈。

牽起他細嫩的小手，重新長大。

不只是憂鬱，更是童年的痛。

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►常自責、有罪惡感的人：心中都有個受傷的孩子
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●本文獲作者授權，轉載自「標註自由 - 莊博安諮商心理師」。以上言論不代表本網立場。《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿

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