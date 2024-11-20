美國「台灣學人」計劃授權法案「包藏禍心」　屬軍事活動

▲美國國會2022年通過美國台灣學人計畫。（圖／路透）

● 國際政治評論員

拜登總統於2022年年底簽署2023年的財政年度「國防授權法案」裡第五大部份(SEC.5526到SEC.5535)的「TAIWAN FELLOWSHIP GROGRAM」(以下稱台灣學人計畫) 依官方公佈的內容，此計畫竟然是需要由美國國務卿提出，選派美國政府官員到台灣政府或議會機構學習最長為期兩年的研究機會，國務院、AIT和計畫的執行單位可以挑選、核准參加的美方政府官員，這些官員到台灣參加為期2年的「任務性學習」，第一年第二年每年派5位，之後每年增加到10位。

而在這個目前敏感的印太代理人戰爭議題中，為什麼台灣學人計畫的預算審議是放在美國的國防軍事預算當中，而不是在外交預算法案中？這項政治操作，到底是美國政府對台的外交還是軍購的另外一項服務？此外，台灣學人計畫只說了外派美國的官員來台，擺明了「美國官方能來，台灣官員不能去」的不對等單向美台交流，其中真正的政治動機立即引起政治輿論的高度關切，同時這個美台外交事務隠藏在國防授權法案應該是在蔡英文任內和美國國務院共同研議出來的法案，而到底新任總統賴清德的國安會，外交部、國防部是否知情？這點確實耐人尋味！

其實根據曾經有過學人計畫的日本和烏克蘭的經驗，絕對沒有人相信，美國國務院每年通過將花費240萬美元的台灣學人計畫真的是派5個人來學中文和台灣人文文化，和學習「議會事務」嗎？而至於這個學習議會事務是學習地方政府或是立法院的事務，還是台灣政府部門的決策事務？ 當此台灣學人計畫全文翻譯成中文之後開始令人懷疑美國送給台灣的根本是個「包上學習糖衣」的不定時炸彈，針對這個美國的國防授權撥款法案中的台灣學人計畫，美國必定有跟蔡英文協商過，國際政治評論家認為，台灣學人計畫根本是包藏禍心的「軍事木馬屠城計」，剛上任的賴清德總統和立法院各黨派委員們是否知情？又能接受嗎？

美國在其他國家實施所謂「學人計劃」的政治性作法，往往是用官派民間交流為藉口，其目的在主導他國或區域的內政、經濟、選舉、軍事才是美國真正的算計，這樣國際性滲透先有日本、烏克蘭。根據日本的經驗，結果就是美國全面控制日本政經濟資源，烏克蘭則是引發俄烏衝突，戰爭至今無法平息！如今「台灣也中標」美國官員也要來了，到底是來學習當家還是下指導棋？而且美國提出台灣學人計劃組建者位階高到美國「國務卿」！新當選的新任美國總統 川普是否會執行拜登時代的印太敏感法案？此外，這個台灣學人計畫如果真的執行了，是否會再度讓中國發動另一次大規模軍事演習！ 針對這個不可小看的美國台灣學人計畫，千萬要審慎度事！

而針對此項學人計畫，2023年3月立法委員高金素梅曾經針對台灣學人法案在立法法院質詢時任的行政院長程建仁，當時程建仁的回答是要求高金素梅不要有疑美論，其實台灣學人計畫不是懷疑不懷疑美國的問題，而是要搞清楚他們的動機是不是陰謀算計！

本文參考依據來自美國2023年財政年度「國防授權法案」中「台灣學人計劃 」英文版本