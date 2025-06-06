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國際火線／《藏海傳》：當《盜墓筆記》遇上《琅琊榜》

▲《藏海傳》肖戰被張婧儀拉衣領霸氣奪吻。（圖／Disney+提供）

《藏海傳》的男女主角：肖戰與張婧儀。（圖／Disney 提供）

文／朱錦華

在絕大多數情況下，就算是我感興趣的新劇，熱播當下我是不會去追的。一是因為每天兩集追起來卡卡的不過癮。二是時間都被綁住，不自在。一旦有感而發寫文章，又怕會爆雷。然而剛剛在大陸播畢的《藏海傳》，卻讓我不得不跟著追。

原因之一，自去年5月的《慶餘年2》之後，已經很久沒有出現讓人期待的陸劇了。二，該劇是神劇《後宮甄嬛傳》導演鄭曉龍的新作。加上男主角是當今頂級男神肖戰，吸粉力量太過強大。

▲《藏海傳》由《甄嬛傳》鄭曉龍團隊睽違10年推出。（圖／劇照、Disney+提供）

《藏海傳》與《甄嬛傳》都是名導演鄭曉龍的作品。（圖／劇照、Disney 提供）

但最吸引我的，是宣傳中號稱它是堪與《琅琊榜》媲美的權謀神劇。然而看下去後才發現：我是被誤導了。因為這齣劇其實是改編自《盜墓筆記》系列知名作家南派三叔的小說《萬海戲麟》。嚴格來說，該劇更準確的劇名應該是《盜墓筆記之藏海傳》。

該劇開局之初，的確有《琅琊榜》的影子：一名少年經歷家庭慘變後，易容苦學，然後以新的身分展開復仇大計：輔助一名不受寵的庶子去爭嫡子之位，讓他去鬥爭自己的老爸。不過故事發展下去，兩劇相異處卻越來越大。《琅琊榜》裡的主題，復仇還是其次，更重要的是替家族和「赤焰軍」平反。但《藏海傳》的另一個主題，卻是尋寶。

▲《琅琊榜》播出十週年。（圖／緯來戲劇台提供）

《琅琊榜》被推崇是權謀劇的天花板。（圖／緯來戲劇台提供）

比較兩者的敘事方式，前者用半倒敘的方式，逐一解開故事謎團。後者則是直線時間舖陳，遇到關鍵事件或物件時逐一解碼。《藏海傳》到了後半段，《盜墓筆記》系列裡奇幻、詭異的風格逐漸籠罩全劇。而熟悉南三叔作品的劇迷，也會發現許多曾出現在他別的作品裡的東西或名字。

例如銅魚、冬夏、癸璽等都一一在本劇裡出現。如果你常關注陸劇的話，大概也會知道南派三叔之前有一部曾被拍成電視劇的奇幻作品，劇名就叫《藏海花》。

▲《藏海傳》邀來三位大咖：余男（左）漢良（中）、與陳妍希。（取自藏海傳微博）

《藏海傳》邀來三位大咖助陣：余男(左)、鍾漢良(中)、陳妍希。(取自藏海傳微博)

若視作一齣權謀劇，個人認為《藏海傳》難以跟《琅琊榜》比肩。但若視為《盜墓筆記》的古代版、或是「中國版的法櫃奇兵」，該劇仍不乏可看性。充滿懸疑的劇情，不斷出現反轉，仍有讓人追看下去的動機。

演員方面，肖戰的造型似乎有參考《琅琊榜》裡的胡歌，演技也算到位(帥氣就不用多說啦）。女主角「95後小花」張婧儀演公主，氣勢則弱了點。但最讓我驚異的是演冬夏女王的余男。自從2014年徐克的《智取威虎山》後，我就再也沒有看過這位國際影后的作品了，怎麼這次一亮相，最搶眼的竟然是她的香腸嘴！讓我乍看之下，還以為是利菁跑去演陸劇了！

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關鍵字: 藏海傳 肖戰 琅琊榜 盜墓筆記 南派三叔 權謀劇 國際火線

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