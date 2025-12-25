國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行





●江岷欽／世新大學管理學院院長

國將興，必貴師而重傅；國將衰，必賤師而輕傅；賤師而輕傅，則人有快；人有快，則法度廢。——《荀子·大略》

荀子這段兩千多年前的警語，如今不再是歷史的註腳，而是台灣社會的現場轉播。在一個曾以「師道尊嚴」自許、以筆墨書香為象徵、以教育傳承為文明信仰的島嶼上，知識不再神聖，講台不再高潔。教師，不再是薪火的傳人，而是被制度碾壓的客服人員。

2025 年，台灣的文明衰退不是從街頭開始，而是從教室開始——從粉筆的碎裂聲、從一封封辭職信的靜默中，拉開序幕。在這場無聲的政變裡，教師率先倒下，但真正崩壞的，是整個教育核心的支柱。

教育幻象破裂 從理想到現實的斷層

台灣的教育制度曾是「亞洲奇蹟」的基石——全民升學、自由教育、民主精神的代名詞。但到了 2025 年，這場改革幻象終於破滅。

根據教育部最新統計，全台擁有教師證者超過 23 萬人，實際任教僅 13 萬餘人，任教率僅 67.35%。換句話說，有將近三分之一的合格教師選擇「不教」：有人轉行，有人離職，有人出走。這不是人力流動，而是一場制度逃難。

他們的離去，並非因不愛教育，而是無法再相信教育。如同一位離職教師所言：「我不是不愛孩子，是這個制度不讓我愛下去。」

OECD 的鏡中台灣 制度式輕蔑的數據證詞

根據《2024年OECD全球教師薪資調查》顯示：

台灣高中教師的起薪：約新台幣 59 萬元（18,700 美元）；相較之下，美國為 53,000 美元、德國 56,000 美元、香港 49,000 美元、新加坡 38,000 美元。台灣的數字，不及主要國家平均的三分之一。

達頂薪所需年限：台灣平均需 30 年以上；OECD 平均僅 18 年。

德國為 17 年、美國 15 年、香港 13 年、新加坡 15 年。換言之，台灣教師需耗費他國兩倍的時間，才能領到他國不到一半的薪資。

工時：台灣教師每週平均工作 超過 50 小時；德國教師 40 小時、香港 42 小時、美國 45 小時。差距不只是量的剝削，更是尊嚴的消失。

台灣教育人員的結構是 OECD 鏡中最清晰的制度式羞辱範例。低薪、長工時、晉升緩慢、心理壓力高、社會尊重低——構成了文明社會最具諷刺意味的現代奴役體制。

一位年輕教師說：「我不是不熱愛教學，我只是無法用熱愛支付房租。」這句話，應該印在教育部大門上。

高教的斷層 博士消失與師資枯竭

如果中學教師被壓垮的是現實，那麼大學教師被扼殺的，是未來。

台大正教授年薪約 180 萬新台幣（約 58,000 美元），尚不及新加坡南洋理工助理教授的起薪（約 230 萬新台幣）。而香港中文大學正教授平均年薪高達 951 萬新台幣——台灣的五倍。

這不是國際差距，而是體制選擇。當教育預算長年低於 GDP 的 3.5%（OECD 平均為 5.1%），當「科研補助」變成「行政填表競賽」，當年輕博士面對的不是未來，而是貧窮——知識成為國家最廉價的資產。

2025 年，博士班註冊率跌破歷史新低，理、化、醫學系所缺額高達 50%。這意味著：五年後，連教大學生的老師都可能找不到。當聯發科與台積電月月喊「博士荒」，卻無人報考博士班，這已不只是學術危機，而是國安危機。

金改革與信任崩毀 一場制度的冷血實驗

2018 年，政府以「撙節財政」為名，強行推動年金改革。教師退休金被削減，信任體系崩壞。2025 年，雖然立法院三讀決議、宣布「停砍」，但行政院的態度保留，教師團體對政府的信賴已難復存。

中生代覺得被出賣，年輕世代則不再相信政府會守承諾。一位師培生冷冷地說：「你要我用一生賭一個政客不再改法條？」

另外，2025 年的 3% 調薪被包裝成「教育重視」的象徵。但實際上，根據行政院主計總處統計，平均月增僅 1,491 元，低於通膨幅度。在現實裡，這樣的政策不過是止痛膏藥，掩蓋不了結構性的骨折。

《經濟學人》曾形容：「制度的真正崩壞，從來不是爆炸式的，而是默默地、日復一日地拖垮忠誠。」

校事會議 從教育民主到制度類東廠

荀子曾感慨的說：「賤師而輕傅，則人有快；人有快，則法度廢。」快，是指恣意妄為、輕蔑任性；亦即，一旦社會輕蔑教師，許多不合法度、規矩的言行舉止就會針對老師出現。

荀子的擔心，竟然在當代具體呈現。「校事會議」原意是教育品質的保障，如今卻成為懲罰教師的工具。根據全教總資料，2024 年全台共有 5,000 件匿名檢舉案，最終僅 3.3% 成立。換句話說，96% 的檢舉都是誤會或惡意投訴。

但只要被檢舉，教師就必須停課、接受調查、名譽受損、課堂停擺。這不叫「問責」，這叫「羞辱」；教師已被預設為潛在罪犯。伏爾泰說的真好：「摧毀一個社會，不需毀滅軍隊，只要讓教師失去尊嚴。」

教育商品化 文明的自我吞噬

台灣教育的語言，早已從「啟蒙」變成「客服」。教師不再是引導者，而是顧客滿意度的管理者。學生成為客戶，家長成為監督員，學校成為市場。教育民主化的幻覺，最終導向教育商品化的場域。教師成了心理師、社工員、客服人員與公關角色的混合體。

文明真正的死亡，不是從無知開始，而是從假裝仍在教育開始。誠如一位導師所言：「我的主業是家長會簡報，副業才是教學。」而政策口號如「雙語教育」「AI素養」「國防識讀」等，只是在文明倒影上的化妝。

教育與科技的雙螺旋崩壞

根據《TechNews》2025 年 12 月的分析指出：台灣半導體產業的兩大風險——摩爾定律極限與工程師斷層——正同時逼近。當博士班空盪、師資流失，教育鏈崩壞將直接威脅科技鏈。

教育崩潰，科技難存。沒有師資，就沒有人才；沒有人才，就沒有國防。台灣若繼續讓教育失血，護國神山將化為一座「矽丘」。晶片可以進口，文明卻不能外包。教育，是唯一能延續國家靈魂與維持護國神山的製程。

文明的化妝與腐敗的真相

台灣正在歷經一場不流血的文明政變。沒有軍隊、沒有口號，卻有成千上萬的教師在沉默中倒下。一位國中老師說：「我們不是離職，而是逐漸消失。」教師的沉默離場，是這個社會最禮貌的控訴。

王爾德曾說：「教育是唯一值得投資的奢侈品，因為它帶你走向未來。」但台灣卻正用這張通往未來的門票，點燃文明的殘骸，取暖於昨日的幻覺。

我們值得什麼樣的教育？

美國著名的新聞評論家孟肯曾諷刺地說：「在民主制度下，人民總會得到他們應得的政府。」那麼，我們也該問：我們的孩子，值得現在這樣的教育制度嗎？我們的社會，還配擁有教師這個職業嗎？

當一個國家不再尊重教師，它就開始失去理解文明的能力。當法律只剩紙本、道德只剩推文、教育只剩服務流程，那麼，荀子的警語將不再是比喻，而是未來文明的墓誌銘：國將衰，先賤其師。

歷史的報應，從不會遲到，只會在沉默的教室裡，準時上課。

