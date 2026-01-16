ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
破解民進黨喪事喜辦的話術　關稅協議「台灣模式」付出的巨大代價

我們想讓你知道…談判稱續應該公開透明供國人檢視，鄰近國家日韓做得到，為何民進黨做不到？筆者在此呼籲國會，一定要嚴審這樣掏空國家競爭力、影響中華民國未來巨大的談判協議，相信廣大國人都沒有辦法接受台積電變成美積電、護國神山被掏空、中華民國的半導體世界領頭羊地位就此走入歷史！

▲台美關稅貿易談判新聞說明會。（圖／翻攝直播）

▲台美關稅貿易談判新聞說明會。（圖／翻攝直播）

●小成／立法院辦公室助理

台美關稅談判結果在美國時間15日正式揭曉，美方同意關稅降至15%，同時台灣則承諾半導體企業增加對美國投資及授信額度共計5,000億美元，其中大致包含台灣科技產業承諾至少向美國直接投資2,500億美元，用於擴大先進半導體、能源和人工智慧業務，以及台灣再提供2,500億美元的信貸擔保以進一步投資美國半導體供應鏈，美國自去年4月3日宣布對台課徵32％對等關稅後，歷經將近一年的談判時程，數次的談判磋商，最終結果終於塵埃落定。

守住國家的核心利益　而不是任美方予取予求

此次赴美談判關稅的代表、行政院副院長鄭麗君表示：「此次台美關稅談判達成四個目標包括第一，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率；第二，成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇；第三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落；第四，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係」。

鄭麗君副院長所宣布達成的四項目標看似漂亮，惟實際真的如文字上所寫的這麼美好嗎？筆者現在就要破解民進黨喪事喜辦的話術，告訴廣大國人，中華民國究竟付出了多少去換取了相較於日韓而言，完全沒有更加划算的談判結果、看似關稅稅率調降了，但實際上付出的是整體台灣半導體產業鏈的結構性成本，遠遠不是只有帳面上5500億美元（相當於15.7兆）台幣而已！

首先，對等關稅調降為15%，且不疊加原最優惠待遇（MFN）稅率，此部分跟日本的稅率一樣，但問題是，台灣所付出的代價是對美長期投資、半導體產能、供應鏈的外移的結構性成本，相較於日本，美國一開始要求汽車出口日本零關稅，但由於日本是汽車出口大國，開放美國汽車進口零關稅將會對日本的汽車產業造成巨大衝擊，甚至動搖國本，而日本最後守住了底線，以另行投資能源、軍工、基礎建設、開放農產品市場為條件，成功阻止了開放美國汽車進口零關稅！

民進黨經常宣稱「現在是台美關係最好的時候」，但美日關係一樣很好、是穩定的盟友，為什麼日本對美國可以守住開放汽車進口零關稅的底線，我們卻不能，同樣都是得到最後關稅15%的待遇，台灣卻是要付出護國神山-「半導體產業」的供應鏈、產能外移，這個將造成未來台灣整體經濟結構性的改變、更將影響中華民國整體國家競爭力以及未來在全球半導體供應鏈的角色定位。

韓國的對美關稅部分雖然還沒有正式定案，但韓國政府在美方要求全面開放美國牛肉進口的壓力底下，仍然守住底線，韓國總統李在明更是精準判斷美方對於船艦的需求、提出以支援美方造船的條件成功換取美方不再堅持要求全面開放美國牛肉進口到韓國，由於韓國有許多畜牧業農民，若全面開放美國牛肉進口勢必將對韓國的畜牧業造成巨大衝擊，最終韓國政府仍然守住底線，成功地阻止美國牛肉全面進口，即便在關稅尚未正式定案的前提之下，透過承諾購買美國能源，電池產業鏈的談判，依然能以時間換取空間，守住國家的核心利益，而不是任美方予取予求！

筆者不禁想問，為什麼日本、韓國都可以在堅守底線的狀況下與美國對等的談，台灣卻是毫無底線的，付出護國產業產能、供應鏈整體外移的巨大代價，只換取到跟日本相同的關稅待遇，這樣子民進黨政府、卓榮泰院長還好意思說這是「擊出漂亮的全壘打嗎？」

再來，鄭麗君副院長稱：「我們是全球第一個獲得美方承諾，不論未來第二階段半導體及其衍生品的關稅為何，都將獲得最優惠待遇」，惟實際上真的是像鄭麗君所講的，台灣取得了其他國家都沒有的待遇嗎？

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNBC採訪時直言：「美國政府的目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移至美國。」盧特尼克甚至在訪談中對未在美設廠的企業發出強硬警告：「如果他們不在美國建設，將會面臨這樣的後果，關稅很可能會是100%。」

盧特尼克的這番言論完全重重打臉了鄭麗君的說法！台灣並不是已經具體獲得了半導體及其衍生品的最優惠待遇關稅，而是有條件的取得，意思是，如果台灣的半導體產業不願意將半導體供應鏈移轉至美國，美國仍然可能會課予這些半導體產業高達100％的關稅。

請問，如果這不叫掏空國家、什麼叫掏空國家？這不叫出賣國家討好美國、什麼叫做出賣國家討好美國呢？也無怪乎近期《紐約時報》報導，美國計畫將台灣關稅降至15%，作為交換條件，台積電將承諾在美國增建至少五座半導體晶圓廠，如果要將台灣半導體40％的產能都移轉到美國，可能台積電就算蓋五座半晶圓廠到美國都不夠，付出如此巨大的代價，民進黨竟然還可以歡天喜地的喪事喜辦，真的令人瞠目結舌！

最離譜的是，都已經付出如此巨大的代價、將可能嚴重衝擊未來中華民國的整體國家發展、葬送中華民國再全球半導體市場供應鏈的地位跟國際市佔率以及國家競爭力，可以說民進黨的談判成果將過去幾十年，中華民國所累積的根基與國力全搬空，根本是殺雞取卵！

結果行政院、民進黨還可以大內宣：「順利爭取以台灣模式引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落、促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係」，所謂的台灣模式是什麼？就是將台灣40%的半導體供應鏈轉移至美國，還有可能附加現在還沒付委的高達1,25兆的天價軍購特別條例！難道所謂的台灣模式就是掏空國家競爭力、直接把台灣的經濟命脈雙手奉上？

美國商業部長盧特尼克都已經說了大白話：「目標是把台灣整個供應鏈與產能的40%轉移到美國本土。這就是目標。在川普總統任期內，這件事現在正全面啟動中。」鄭麗君還可以稱：「台美間政府與政府（G2G）合作，協助美國打造產業聚落，降低企業成本與投資風險，相信供應鏈合作不是Move，而是Build。」繼續用詞藻去修飾、自我催眠，為中華民國即將失去護國神山、被掏空擦脂抹粉、欺騙國人。

筆者不禁想問：「引領業者進軍美國供應鏈、促成台美高科技領域相互投資請問究竟在哪裡？」怎麼看都只有中華民國單方面的技術轉移、單方面投資美國、替美國培養半導體技術，何來的相互投資？

除了上述之外，還有2500億美元直接投資外以及另外2500億美元的信用擔保，這筆信用擔保的目的就是要協助相關產業鏈共同前往美國投資生產，表示整條供應鏈都會被加速移出台灣、加速掏空台灣！

過去貸款信用保證多用於協助台灣中小企業，且額度從未達到2500億美元這麼誇張的數字，政府將這筆巨額資源留給大企業去美國，試問無法跟著去、期待政府紓困轉型的中小企業怎麼辦？

另外，中華民國的GDP約8844億美元、日本的GDP約4.28兆美元、韓國的GDP約1.87兆美元，結果我們的投資規模竟然達5000億美金，相較於南韓3500億、日本5500億，以經濟體規模而言，台灣的5000億美金簡直是不可思議的天價，是台日韓三國之中，對美關稅談判所花費的相對成本最高的國家！

再加上1.25兆的軍事採購特別條例，筆者真的想問，民進黨政府真的當人民什麼都不懂嗎？還要繼續用這些話術欺騙台灣老百姓以掩飾談判無能、掏空台灣的事實嗎？

最後筆者想要強調，川普現在正在施行的全球對等關稅政策行政命令，因為有擴權違憲的爭議，美國最高法院預計在下週將可能做出判決。美國分析師多認為，川普的關稅行政命令將被判決違憲而失效，越是在這樣關鍵的時刻，我國談判過程更應步步為營，不應隨便答應條件，結果政府竟選擇簽署MOU而非正式協議。

這將導致即便未來美國最高法院做出推翻川普關稅政策行政命令的判決，我們仍然無法適用美國最高法院的判決而得到救濟，難以理解為何民進黨政府即便在這樣的狀況下，仍要繼續選擇當頭號「冤大頭」？

關稅談判至今過程黑箱，人民完全不知道民進黨政府具體承諾了美國哪些條件，正如同1.25兆軍購特別條例只有7張A4紙，內容完全沒有寫到要購買什麼武器、我們也不知道政府究竟具體承諾美方要投資哪些項目、台灣將付出多少？

國人有知的權利，談判稱續應該公開透明供國人檢視，鄰近國家日韓做得到，為何民進黨做不到？筆者在此呼籲國會，一定要嚴審這樣掏空國家競爭力、影響中華民國未來巨大的談判協議，相信廣大國人都沒有辦法接受台積電變成美積電、護國神山被掏空、中華民國的半導體世界領頭羊地位就此走入歷史！

▼臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

▲▼臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

