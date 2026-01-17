走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

▲當台灣被納入民主社群的同時，另一條地緣政治的對照線也正在浮現。中南半島國家近來一連串看似低調、卻高度一致的動作，顯示中國的外圍影響力正出現結構性鬆動。（圖／路透）

●洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

台美日前完成關稅與投資協議總結會議，台灣不僅取得美國未來可能啟動「232條款」關稅的最優惠待遇，雙方並同步簽署投資合作備忘錄。這是一個清楚的戰略定位訊號：台灣已被美國正式納入其國家安全、產業政策與供應鏈重組的核心結構之中。這不只是台美友好關係的升級，更是戰略夥伴關係的更緊密。

從貿易夥伴到國安支柱 台美關係的質變

美國商務部長在社群媒體X上公開以「美國史上最大規模的半導體投資案」形容台美協議，並將台灣視為關鍵的半導體與先進製造夥伴，其政治意涵遠超過關稅數字本身。

當先進製造、國安與供應鏈韌性被放在同一個政策框架內，台灣已不再只是參與者，而是不可替代的節點，甚至被視為美國國安防線在經濟面的延伸。

民主陣營的風險共擔 台灣納入全球安全架構

這樣的定位轉變，並非孤立事件。近一年來，民主陣營對台灣的政治語言與實質互動，已出現明顯變化。蕭美琴副總統在歐洲議會的演講，將台灣放入歐洲民主、安全與價值共同體的討論脈絡；日本首相高市早苗在國會明言「台灣有事、日本有事」，更是日本首次如此直白地把台海安全視為自身存亡問題。

這些訊號共同指向一個事實：台灣已被視為民主世界風險計算與安全架構中的一環，而非僅止於道德支持的對象。

當中國權力結構性鬆動 中南半島的集體避險與日本的制度嚇阻

當台灣被納入民主社群的同時，另一條地緣政治的對照線也正在浮現。中南半島國家近來一連串看似低調、卻高度一致的動作，顯示中國的外圍影響力正出現結構性鬆動。

柬埔寨公開表態不能只依賴單一國家，開始分散投資與出口風險；泰國與越南反覆強調台海和平穩定的重要性，呼籲維持現狀；越南更以軍艦穿越台灣海峽、援引國際法主張航行自由，將立場從語言推進到行動。

這些國家長期處於中國直接地緣影響範圍內，如今卻不約而同選擇「不選邊站」。這並非單純的價值轉向，而是現實判斷：當中國不再是穩定的成長引擎，而逐漸轉化為不確定性來源，降低依附、分散風險便成了理性選項。這反映出在具備退路的替代方案下，周邊弱勢國家正進行一場集體的避險與重新定位。

同樣值得注意的，是日本在印太安全架構中的角色轉換。從與菲律賓的聯合海事演習，到《互惠准入協定》（RAA）的制度化安排，再到後勤支援與能力建構的深化，日本正在帶頭將第一島鏈防線從口號推向可運作的結構。

這不是情緒式對抗，而是以法治、互通與後勤為核心的高度制度化嚇阻。當防衛合作被做成「能啟動、可持續、可協同」的體系，嚇阻本身就具備了厚實的現實重量。

威權體系的結構震盪 當「精神勝利」掩蓋行動空間受限

與此形成鮮明對比的，是中國仍習於以高分貝語言進行政治宣示。對台灣喊打喊殺、列清單、以情緒化話語進行威嚇，看似強硬，實則暴露其現實困境。

中國正面臨經濟衰退、內需疲弱、社會內卷加劇，因此必須不斷透過語言來證明自身仍具掌控力；而委內瑞拉、伊朗等威權政權同時面臨的政權轉移壓力，更凸顯這並非個案，而是整個威權體系的結構性震盪與衰退趨勢。

當一個政權需要不斷用語言製造「精神勝利」，往往正是其行動空間受限的時刻。中國今日對台灣的強硬話術，與其說是自信的展現，不如說是對現實壓力的反射。

選擇本身 就是戰略

對台灣而言，這正是一個關鍵窗口期。民主世界正在整合安全與經濟結構，中國則在內外夾擊下自顧不暇。歷史很少給予如此清楚的方向指引：台灣要走入民主的世界，成為規則與制度的一部分，而不是被拉回共產中國的政治敘事之中。

當世界正在重新排列位置，台灣不能遲疑，也不能錯判，因為這一次，選擇本身，就是戰略。

