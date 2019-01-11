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【虐嬰案】幼托照顧不是「一般商品」

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▲新北托嬰中心涉虐童，遭民眾丟雞蛋。（圖／記者林煒傑攝）

●陳柏謙／台灣高等教育產業工會研究員。

只要我們社會和家長繼續不吭聲，忍受幼托照顧被當成一般商品、透過市場販售，由絕大多數私人資本經營賺取利潤，作為家長的我敢保證：昨天新北市永和「評鑑甲等」的私立托嬰中心虐童新聞，絕對永遠只是冰山一角罷了！

陳小曼當初是運氣好，抽到非營利社區公共托育家園，一班12個小朋友，配置了四位專業輔育老師，另外還有一位協助烹飪打掃的阿姨。即便如此，我們時常都還會替老師擔憂忙不過來。之前隨便去問過的私托私幼，不但對家長的收費更貴，生師比更高，更嚴重的是輔育老師的薪資更低！（低到難以想像的地步）

說真的，當爸媽的、當爺奶的，只要花三分鐘稍微思考一下，除了由國家主導承擔幼托服務的提供者角色；一方面強力改善生師比，一方面將輔育老師薪資提昇到合理、有尊嚴的水平，更關鍵的，向資本課徵勞動力再生產費用稅收作為財源以外，絕對不存在著『任。何。其。他』道路，可以在維持目前幼托商品化、市場化與私人化經營情況下，同時又改善品質、減輕勞動家長負擔。沒有！絕對沒有！不要自欺欺人！

至於政府出臺的狗屁不通、維持私人經營，發錢了事的「準公共化」政策，根本和「公共化」一點關係都沒有，真的不要再帶頭製造假新聞了！

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