Line
委內瑞拉與兩岸局勢　天平往美國倒去了嗎？

我們想讓你知道…台海長久的和平還是得靠兩岸互相的善意跟節制，而不是把命運交在美國手中。

▲。（圖／路透）

▲委國被美強硬介入，是意外但是也不意外！意外的是，沒料到美國會突然使用這種強硬的霹靂手段，不意外的是，這都寫在白宮的〈2025國家安全戰略〉裡面，當中的區域戰略就載明，首要之務為西半球（美洲）的安全。（圖／路透）

●劉宗夏／金融分析者

美國閃電突襲委內瑞拉，跟台灣有什麼關係？對台灣特定政治立場的人來說，是大有關係！尤其是綠營親美派，被中共圍台軍演憋了一肚子氣，看到委內瑞拉親中的總統被美國綁走，好像是美國替台灣打了一場勝仗一樣，歡欣鼓舞！

台海和平還是得靠兩岸善意跟節制　而不是把命運交在美國手中

不少深綠支持者開始想像、宣告，說美國老大要開始全面壓制中國，現在是國際秩序重塑的時刻，台灣人要選對邊，警告嘲笑藍白支持者：美國老大回來了！不要看不清楚局勢，要抱緊美國大腿；甚至還有美國要幫台灣斬首習近平的荒謬想法。

但其實委國被美強硬介入，是意外但是也不意外！意外的是，沒料到美國會突然使用這種強硬的霹靂手段，不意外的是，這都寫在白宮的〈2025國家安全戰略〉裡面，當中的區域戰略就載明，首要之務為西半球（美洲）的安全。

當中特別強調：禁止俄羅斯、中國等外部勢力在美洲駐軍，掌控關鍵基礎設施，違者將面臨美國強力驅逐！很明顯，美國將美洲後院當成自己的核心利益，絕不退讓！而之前馬杜洛曾經公開挑釁川普，更讓川普嚥不下這口氣，下定決心處理他。

那麼，親中的馬杜洛被美國押走受審，就代表中共被美國重擊了，天平往美國倒去了嗎？其實世界局勢並沒有什麼結構性的改變，會有這樣的錯覺，是沒看到門道，委內瑞拉並非中共的核心利益，而且在美洲美國有主場優勢，北京不會選擇跟美國直接衝突。

但台灣是北京眼中的核心利益！而且在台海，他們相對美軍也有主場優勢，所以可以看到圍台軍演中共直接嗆明針對外部勢力，大家都知道是美日，但就算這樣，美國當時也選擇降溫，降低中美直接軍事衝突的風險。

雖然台灣也是美國的重要利益，但更是北京絕對不會退讓的核心利益，所以這樣其實可以知道，委內瑞拉跟台灣各自是美中眼中的核心利益，而雙方都在對方不能退讓的核心利益前退讓，而堅持自己的核心利益不退讓。

全球局勢跟中美競爭有起伏漣漪，美國的強勢介入會產生什麼後果，還在發酵中，這一切都是核心利益跟主場優勢，台灣人不能對於美國介入台海過於依賴跟樂觀，雖然最新川普在接受紐時專訪又強調：在他任內，中國不敢攻打台灣！但這種刺激大陸的話對台灣並不好。

川普是個好面子的人，他想藉由這次委國行動重振自己跟美國的聲威，但他並不想跟習近平撕破臉，又談到他跟習的關係，想要耍威風但又不想跟大陸衝突；台海長久的和平還是得靠兩岸互相的善意跟節制，而不是把命運交在美國手中。

▼台灣是北京眼中的核心利益！而且在台海，他們相對美軍也有主場優勢，所以可以看到圍台軍演中共直接嗆明針對外部勢力，大家都知道是美日，但就算這樣，美國當時也選擇降溫，降低中美直接軍事衝突的風險。（示意圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►當法律開始「勸你再想想」　離婚冷靜期在法律體系中的真正問題

►從兩用物項管制　看北京的政治報復邏輯

►只想選舉不想施政　賴清德才真正「浪費時間」

關鍵字: 美麗島民調 賴清德 卓榮泰 滿意度 信任度 民進黨 國政民調

