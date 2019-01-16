談管中閔被彈劾案前，你該要有的認知

▲管中閔。（資料照／記者屠惠剛攝）

●楊子賢／台大研究生。

評論管中閔被彈劾案前該有的認知。

一、管中閔三次被監察院約詢不到

2018年10月5日、12月25日、2019年1月4日，管中閔都請假不出席約詢，沒有要向監院自清的意思。

二、監察院不是民進黨的囊中物

監察院目前可因前後期提名，分為「馬系」與「蔡系」，前者18人，後者11人。扣除正副院長張博雅、孫大川，以及提案的王幼玲、蔡崇義，「仍然是16：9人」。

三、監察院本應超越藍綠行使職權

如若要以馬／蔡系分析監院彈劾會議的投票情形

「彈劾案應經監察委員2人以上提議，並須經提案委員以外之監察委員9人以上之審查及決定成立後，即向懲戒機關提出。彈劾案之審查，應由全體監察委員按序輪流擔任，每案通知13人參加，其與該案有關係者應行迴避。」

昨（15）日投票現場為馬5：蔡6，結果卻為「7：4」，證明仍有馬系監委對管中閔違法兼職寫文章一事，獨立行使彈劾權，願意超越本身所屬政治立場，實是值得讚許之事。

四、彈劾案重點是管不應於擔任公職時「匿名穩定供稿」



管中閔所寫的文章被壹週刊匿名採用為「壹觀點」、「壹評論」，會讓閱讀者以為這是代表報章立場，絕非政務官的政策辯護，更不是什麼偶一為之的政務官上節目的通告費，具名以其職銜投稿報章的政策辯護。

政治可以評論但要有基本認知，不能只會講陰謀論、講政治追殺。還是希望管中閔都當台大校長了，能否別再躲了，正面回應爭議。

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