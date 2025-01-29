年假出遊不可錯過！　國道服務區網友激推「10大必吃美食」

▲網路溫度計調查10大國道服務區美食。（圖／網路溫度計提供）

●文／網路溫度計

台灣的國道服務區宛如旅途中的天堂，不僅佔地廣大，適合休憩遊覽，還可欣賞不同主題的在地文化，像是結合環保樂活概念與客家元素的關西服務區；分為北站「石虎迎賓」與南站「嬌羞石虎」的超可愛西湖服務區；邀請台灣首位奪得奧林匹亞砌磚金牌國手粘錦成設計的西螺服務區，使用紅磚打造不規則曲線，表現稻田與持香意涵，充滿藝術感的光影變化令人嘆為觀止。

除了匠心獨具的景觀設計，國道服務區其實還藏著讓人垂涎欲滴的美食寶庫！香酥多汁的速食炸雞、油亮飽滿的炭烤香腸、熱氣騰騰的滿足便當，還有令人驚喜的地方特產，每一道滋味都讓駕駛者和旅人忍不住停下腳步，讓味蕾來一場豐盛的旅行。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出全台國道服務區十大必買美食種類。正值年假返鄉、出遊期間，在人潮與車流交織的旅途中，這些經典美味早已超越單純的便利需求，將台灣特色與創意巧妙融合，成為讓人驚豔的美食驛站。不僅旅人駐足，甚至吸引饕客專程前往，只為親自品味令人魂牽夢縈的滋味，為旅程增添一抹難忘的回憶。

No.1 速食炸雞



經過國道休息區，怎麼能錯過速食炸雞的誘惑呢？不須言語，光是想像，都能讓人感受到炸雞的無敵魅力。

尤其是香噴噴熊棒棒腿與熊厚呷鹹酥雞，走過路過不要錯過！千萬別小看這隻雞腿，一年要賣100多萬隻，光看色澤就讓人垂涎三尺。熊棒棒腿的特色在於雞肉鮮嫩多汁，外皮炸得金黃酥脆，無論是原味或辣味，每咬一口都是滿滿的幸福！網友大讚，「有人懂這個國道休息站必吃的炸雞腿嗎？超級好吃欸」、「真的很扯，聽說冷掉也很好吃」、「超酥脆的，而且要加點胡椒粉」、「辣味＋剛好現炸的更好吃」。

熊厚呷鹹酥雞則是另一種經典，鹽酥雞的香脆外皮和調味的完美結合，絕對是台灣人最熟悉的國民炸物，工作人員推薦必點三寶招牌無骨鹹酥雞、深海魷魚、蘿蔔糕，撒上銷魂洋蔥及大蒜盡情享用。饕客分享，「清爽又解膩的洋蔥，肉質軟嫩的肉塊」、「多樣、清爽又不油膩，是很好吃的炸物」、「推薦雞蛋豆腐，炸起來外酥內嫩，搭蒜片也很讚」。

速食炸雞吃起來過癮，讓你在國道行車途中，用罪惡又酥脆的熱食快速補充能量，享受旅程中的小確幸。想品嚐上述兩樣絕頂美味，快到新東陽國道服務區，包含關西服務區、西湖服務區、南投服務區、西螺服務區等一探究竟！

▼經過國道休息區，怎麼能錯過速食炸雞的誘惑呢。（圖／翻攝自pixabay）

No.2 烤物

如果你是烤物愛好者，國道的休息區可是你的天堂！每當你駛進休息站，只要有販售烤香腸、烤玉米、烤魷魚等，從遠處就能嗅到炭烤香氣撲鼻而來，令人食指大動。

這些烤物一般是現點現烤，魷魚有多好吃不用多講，香腸外層烤脆，內裡滑嫩多汁，也可以結合米腸化身大腸包小腸，每一口都是煙火氣與原始美味的完美交融；對烤玉米沒有抵抗力的食客，看著黃金色的玉米在炭火上烤得恰到好處，搭配熱騰騰的辣椒醬或者蒜香醬，甜美焦香的味道讓人不得不掏出錢包，買一支滿足味蕾，簡直是讓人想再來一份的美味！

▼如果你是烤物愛好者，國道的休息區可是你的天堂。（圖／記者蔡佩旻攝）

No.3 餅乾零食



在長途旅行中，輕便的小零食最能解救饑餓，國道服務區許多販賣各式餅乾的小攤販，不論是經典的奶油餅乾、巧克力夾心餅乾，還是脆脆的鹽味餅乾，都能成為車上小點心的首選；或是直接到各處超商選購零食，尤其是當你開車疲憊時，一口咬下脆脆的餅乾，不僅能舒緩嘴巴的無聊，還能增加不少精力。

台中人氣曲奇餅乾伴手禮品牌「鴻鼎菓子」，2024年底首次進駐國道服務區，無論是招牌台灣黑熊國民曲奇、爆紅的秘醬熟成檸檬酥，都可以在清水服務區買到，許多人會特地到此欣賞美麗的夜景，還有以「招潮蟹」為意象設計的星巴克咖啡廳；泰安服務區則可以購入小林煎餅超值分享包，包含奶油、海苔、芝麻、黑豆等一共7種口味超滿足。

▼長途旅行中，輕便的小零食最能解救饑餓。（圖／資料照）

No.4 便當



資深司機都知道，午餐必須提前抽號碼牌的「關西便當」價格親民，主菜豪華、配菜實在，絕對是國道服務區必買、不可錯過的獨家美食！

國道三號關西服務區以結合當地客家風格與關西仙草特色元素的設計，將環保樂活的生活態度融入景觀之中，成為一道獨特的風景線。其中，遠近馳名的關西便當更是不可錯過的美食。堅持「現點現做、美味即食」的理念，讓這家便當成為網友熱推的打卡美食。

不少人分享，中午時段排隊人潮經常爆滿，內用座位更是一位難求。乾淨衛生的環境搭配令人滿意的菜色，從酥脆的炸豬排、鮮嫩的雞腿到新鮮青菜，每一道都色香味俱全，讓人每一口都充滿幸福感。難怪美食家們都趨之若鶩，這樣的便當，實在是不簡單！讚「整體來說， CP值超級高，從蔬菜、雞腿，到米飯，每樣的調味及新鮮度都是非常棒的」。

香噴噴的便當份量足夠，保證你在行駛途中能量滿滿，其中，梅干扣肉便當60元有找，肉香菜香融合的道地客家味，兼顧營養均衡，只有內行人才知道，「豬肉滷得很入味，肥瘦比例適中，也不覺得肥膩，口感有嫩，加上脆口的青菜，以及下飯的梅干菜」、「客家梅干扣肉便當，有肉又有菜的秒殺款」、「好氣餒！居然沒吃到最愛的梅干扣肉便當，下一次我要更早去吃」。

▼資深司機都知道，午餐必須提前抽號碼牌的「關西便當」價格親民。（圖／記者施怡妏攝）

No.5 飲品



駕駛疲倦時，一杯解渴又提神的飲品，無疑是最佳的精神伴侶！國道服務區飲品種類豐富，無論是經典的汽水、茶飲、果汁、冰沙，還是一杯濃醇的咖啡，都能瞬間為靈魂注入滿滿能量。

說到台灣的咖啡，古坑這個名字絕對無法忽略。來到風景優美、能俯瞰嘉南平原的古坑服務區，點上一杯手工現沖的古坑咖啡，搭配香酥點心，瞬間治癒身心。濃郁的咖啡香氣充滿鼻尖，香醇口感順滑入口，不僅溫暖了身心，還為趕路的旅程帶來片刻的寧靜與滿足。

▼駕駛疲倦時，一杯解渴又提神的飲品，無疑是最佳的精神伴侶。（圖／記者許力方攝）

No.6 冰品

想來點清涼解暑的美食？國道服務區常有各式各樣的冰品等你來享用，特別是熱天裡來一支冰淇淋，清涼又美味，絕對能快速消解夏日的悶熱感。

號稱「國道最美餐廳」的店家《田覓好食》藏身古坑服務區，以特色料理與裝潢吸引粉絲。有網友發文推薦，除了鹹食之外，一款香草口味的「低卡自由霜淇淋」獲多位網友推薦，「香濃滑順的霜淇淋單吃很不賴」、「選用低卡的香草優蛋白為原料，讓大家實現霜淇淋自由」，還可加價購90元搭配韓式扁可頌，不僅口感絕佳，還是拍照打卡的好選擇。

▼想來點清涼解暑的美食？國道服務區常有各式各樣的冰品等你來享用。（圖／記者蕭筠攝）

No.7 在地農產品



台灣各地的新鮮水果、蔬菜以及乾貨等農產品，經常能在國道服務區的販賣區找到。這些農產品通常是當地直送，新鮮度一流，每一口都能讓你感受到大自然最純粹的滋味。

比如本來是早期布農族遺址的南投服務區，擁有豎立在布農族遺址山坡上的「LAMUNGAN」天招，結合原住民的彩虹傳說，漂亮的七色猶如雨後的彩虹，內部設有農民直販所《碧綠農場》；將花卉、森林等元素融入設計的泰安服務區，設有行政院農業委員會水土保持局臺中分局所扶植的農產品牌《山守現》，許多優質瓜果等待過路客們揀選。無論是甜美的鳳梨、荔枝、香蕉，還是香脆的地瓜，都是當地環境栽培的珍貴禮物，讓你在旅行中不僅能享受美食，還能了解各地的農業特色。

在地農產品除了新鮮蔬果，還有加工的美味，南投服務區販售信義鄉農會的紫蘇梅商品、西湖服務區販售飛牛牧場的烤布丁等，都值得過路旅人駐足品味。

▼台灣各地的新鮮水果、蔬菜以及乾貨等農產品，經常能在國道服務區的販賣區找到。（圖／記者許展溢攝）

No.8 台味料理

獨具特色的台味料理，是許多人走訪國道服務區時的必試美食！從經典的肥瘦相間滷肉飯，到鮮味十足、勾芡完美的蚵仔煎，再到滿口濃郁肉香的豬腳，每一道台灣小吃都散發著家的溫暖與旅途中最真實的美味。

特別是來到美食天堂台南，絕對不能錯過仁德服務區的《府城鮮饌》。其中，「虱目魚肚湯」選用無刺虱目魚，湯頭清甜爽口，不僅是當地特色的經典之作，更榮獲被譽為交通界「米其林指南」的交通部高速公路局2022年精選推薦國道服務區美食。這碗湯，讓每一口都充滿幸福感，絕對值得一試！

No.9 烘焙麵包



許多人喜歡在國道服務區購買烘焙麵包，方便簡單就能吃到的美味，適合快速買好後在車上享用。

在台中清水國道服務區中可以找到鼎鼎大名的殿堂級可頌《八月堂》，酥脆的可頌口感征服許多網友，現場超過20種口味目不暇給，「就算不是吃到當下現烤的，吃起來表皮依然脆脆的口感」、「無論當點心吃、或買一盒送禮都很適合」；順手帶上來自日本九州的徹斯叔叔起司蛋糕，清爽無負擔的起司香，大人小孩都喜歡！

▼許多人喜歡在國道服務區購買烘焙麵包，方便簡單就能吃到的美味。（圖／業者提供）

No.10 地方特產



全台各地的地方特產，不僅是旅行中的最佳紀念品，更是一場舌尖上的文化之旅！每款特產都融入了濃厚的在地風味，像是湖口服務區的飄香百年竹塹餅、中壢服務區的廖心蘭豆干，還有台南的牛肉乾、屏東的鳳梨酥，以及台中的太陽餅與奶油酥餅，每一口都能感受到不同地域的獨特魅力。

網友們強力推薦，國道服務區是挑選特色伴手禮的絕佳地點。把這些美味特產帶回家與親朋好友分享，不僅讓人回味無窮，還能為你的旅行增添更多美好的回憶！

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