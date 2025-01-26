川普起手式 ！政策全面出擊　揭示未來施政藍圖

▲美國總統川普20日上任第一天簽署多項行政命令。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2025年1月20日，唐納德·川普（Donald Trump）正式宣誓就任美國第47任總統，重新回到白宮。他在第一天便簽署了涵蓋貿易、移民、能源、外交等多個關鍵領域的行政命令，顯示了他未來四年的施政優先方向。川普以雷厲風行的作風表達了對「美國優先」政策的堅定立場，也引發國內外的密切關注和討論。

貿易政策 重塑全球經濟秩序

川普上任後的首要行動之一，是簽署「美國優先貿易政策」行政命令，要求重新審視美國在全球貿易體系中的地位。美國目前的貿易赤字達到約1.2萬億美元，其中與中國大陸的貿易逆差超過2700億美元，這被川普政府認為是削弱美國經濟實力的主要原因之一。為此，他指示商務部和財政部展開調查，追蹤不公平貿易行為及外國匯率操縱問題。

此外，他還計劃對美國的現有貿易協定進行全面評估，包括北美自由貿易協定（USMCA）和世界貿易組織（WTO）的相關條款。

川普提出的核心目標，是削減對外國商品的依賴，並提高美國本土製造業的競爭力。雖然首日未立即對中國大陸加徵關稅，但這一舉措顯示出川普試圖在經濟和國家安全之間取得平衡。

數據顯示，美國製造業就業人數自2000年以來減少了約470萬人，而同期中國大陸製造業的全球份額大幅提升至28%。川普表示，他的貿易政策將通過設立對外收入局和提高對關鍵行業的補貼，為美國工人創造更多的就業機會，並逆轉全球化對美國經濟帶來的負面影響。

移民政策 邊境安全與內部執法

在移民議題上，川普簽署多項行政命令，以應對非法移民和邊境安全問題。他的第一步行動是重啟「邊境牆」建設計劃，並撥款600億美元用於強化邊境基礎設施。國土安全部數據顯示，2024年試圖非法越境進入美國的人數接近300萬人次，創下歷史新高，而川普此舉旨在遏制非法入境的成長趨勢。

川普政府還恢復了「留在墨西哥」政策，要求尋求庇護者在等待審核期間留在墨西哥，這一政策在2019年曾顯著降低了南部邊境的移民壓力。

根據統計，該政策實施後，非法越境者人數下降了近40%。同時，國土安全部被授權加速遣返近期入境的非法移民，並專注於有犯罪記錄的非法移民。2024年，美國移民和海關執法局（ICE）共遣返了271,000名非法移民，其中80%涉及刑事犯罪紀錄。

針對移民政策的國內反應褒貶不一。部分邊境州的居民對此表示支持，認為這有助於提升社區安全。然而，移民倡導組織則批評此舉可能損害人道主義價值，並對合法移民申請程序造成干擾。

▼川普以雷厲風行的作風表達了對「美國優先」政策的堅定立場，也引發國內外的密切關注和討論。（圖／達志影像／美聯社）

能源政策 化石燃料的回歸

川普政府在能源政策方面的行動同樣迅速且明確。他簽署了「釋放美國能源」行政命令，推動在聯邦土地上擴大石油、天然氣和煤炭的開採，並計劃在阿拉斯加地區開放10萬平方公里的新採油區域。

根據美國能源部的估計，這些舉措將在未來十年內為美國帶來超過2萬億美元的經濟收益，並創造約120萬個直接和間接就業機會。

川普還宣布重新退出《巴黎氣候協定》，強調該協定對美國企業不公平，並使美國在全球競爭中處於劣勢。他主張放寬燃油效率標準，支持傳統汽車製造業，這一政策受到底特律汽車公司的歡迎，通用汽車（GM）和福特（Ford）均表示將增加在美國的投資和就業。

然而，這些政策也引發了環保組織的強烈反對。環境保護署（EPA）內部估計，若大幅放寬環保規範，未來十年的碳排放可能增加12%，對全球氣候變化產生不可忽視的影響。

國際影響與未來挑戰

川普政府的強勢政策也引發了國際社會的廣泛反應。墨西哥總統表示，對「留在墨西哥」政策的恢復感到不滿，並稱此舉可能進一步加劇該國的庇護申請壓力。同時，中國大陸對川普的貿易政策表達關切，認為重新評估中美貿易協定可能損害雙邊關係。

在能源方面，國際油價在川普簽署行政命令後出現波動，布倫特原油價格下跌2.5%，反映出市場對美國擴大化石燃料開採的憂慮。

川普的首日行動顯示，他將以更加強硬且果斷的方式推進「美國優先」政策，但這也意味著他未來四年將面臨諸多內外挑戰，包括來自國內政治對手的法律訴訟和國際盟友的壓力。

結語

川普總統在就職首日的多項政策行動，已經為未來四年的施政方向定下基調。他的「美國優先」策略將對貿易、移民和能源等領域產生深遠影響，而這些政策的執行也將決定他能否實現對選民的承諾。

無論如何，川普的第二任期勢必成為美國內政與外交政策的重要轉折點，並對全球格局產生不可忽視的影響。

▼川普首日行動顯示，他將以更加強硬且果斷的方式推進「美國優先」政策，但這也意味著他未來四年將面臨諸多內外挑戰。（圖／路透）

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