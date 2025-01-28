當動盪成為2025主旋律 　全球向右轉下的「金融新格局」

▲世界集體右轉，逆全球化經濟崛起。（示意圖／路透社）

●傅清源／台灣銀行家雜誌副總編輯



2024年可說是全球大選最熱鬧的一年，有高達62個國家舉行大選，比前兩年總和還高。而其中最明顯的風向就是集體「向右轉」，許多國家改由右翼政黨出線，而未能執政者，選票也出現大幅成長。另一方面，川普以王子復仇之姿大勝重回白宮，更是右翼治理崛起的明證。

世界集體右轉 逆全球化經濟崛起

根據皮尤（PEW）研究中心2024年12月最新分析指出，選民對政治的不滿，為右翼政黨創造了機會。2024年歐洲的幾場選舉更凸顯了這個趨勢：從歐洲議會選舉以及法國、奧地利、羅馬尼亞、葡萄牙、英國、德國，一直到亞洲的印度、印尼等全國大選，右翼政黨都成為勝利者――即使多數仍沒能執政，但選票的成長幅度之大，跌破專家眼鏡。

在美國，川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動已成為共和黨主旋律，這與川普第一任的時候還在為路線爭論的情況，已截然不同。美國國際民主協會（NDI）的統計明確指出，左傾意識占全球政治版圖的比例逐漸縮小，而右傾意識則反向擴張，此消彼長之下，右翼主導政治已是不爭的事實。

與此同時，右翼政黨的共同意識型態，例如反對移民、反對全球化、強調貿易保護主義、對綠能減碳表示懷疑等等，預計在2025年起，將陸續落實在經濟與金融政策。

皮尤認為，全球貿易自由化時代已基本結束，轉而變成以地緣政治為特徵的區域和雙邊貿易協定；世貿組織不會有進展，而下一輪關稅戰的過招即將到來。

▼美國國際民主協會（NDI）的統計明確指出，左傾意識占全球政治版圖的比例逐漸縮小，而右傾意識則反向擴張。（圖／台灣銀行家提供）

川普2.0 三種劇本 一好兩壞

《經濟學人》在預判2025年度10大趨勢時，毫無懸念地將首要趨勢給了川普重回執政帶來的巨大不確定性。甚至10大趨勢中，有4項是跟川普有關，以至於筆者在閱讀《經濟學人》這份報告時，都可感受到主筆者湯姆‧斯丹塔奇（Tom Standage）下筆時的無奈與艱難：看來2025年主要政經趨勢會是川普表演的舞台。

到底川普2.0會如何？或許從嗅覺最敏銳的金融業可以找到方向。美國銀行（BofA）全球經濟學家Claudio Irigoyen在2024年11月22日的最新報告指出，川普2.0可能引發三種情境：

首先，「最樂觀」的想定，是川普2.0將聚焦經濟成長，而對關稅貿易戰下手較輕，包括：放鬆政策管制，積極減稅，同時減少財政支出以確保預算平衡，淡化不利於經濟成長的關稅和移民限制。

美銀指出，放鬆對銀行業的監管將有助於促進融資體系的穩定，而放鬆對能源行業的監管會對石油價格造成向下的壓力，減少貿易逆差。若關稅和移民限制相對溫和的話，全球實質利率和通膨預期將會上升，預計美國經濟成長率將超過3%，聯準會可能「按兵不動」甚至升息。

第二種「次壞」的情況，是川普推動激進的關稅與移民政策，此將衝擊投資人和消費者信心，美國經濟恐因此步入衰退。在這種全球避險情境下，長期通膨預期也將下降，美元走勢存在不確定性，可能會隨著聯準會寬鬆貨幣政策而走弱。

第三種「最糟糕」的劇本，全球地緣政治局勢因為川普的貿易和外交政策而極端升級，屆時美元將全面走軟，美國經濟很有可能陷入類似「停滯性通膨」困境，長期通膨及其預期將大幅上升，並導致美元作為儲備貨幣的地位全面削弱。

究竟哪一種劇本會成真？雖然沒有人敢打包票，但從2024年12月聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）記者會的「偏鷹」言論，暗示或將放緩，甚至暫停降息步伐的情況來看，表面上似乎顯示美國經濟仍然強勁，通膨仍高；但也不排除一種可能，就是萬一上述「壞劇本」成真，經濟衰退陰霾再起時，聯準會仍擁有足夠的降息空間，作為救經濟的子彈。近期我國央行報告亦多次指出2025年經濟存在下行的隱憂。

軍事熱戰變冷 貿易冷戰變熱

好消息是，從川普近期的發言觀察，他上任後將會積極明快的解決烏俄及中東問題，因此2025年地緣軍事衝突的風險有望冷卻，進入談判與戰後重建。從聯準會理事會成員Matteo Iacoviello編製的國際地緣政治風險指數（Geopolitical Risk Index）來看，在歷經2022年烏俄戰爭爆發與2023年以哈戰爭後，近期國際衝突風險有望恢復至正常水準（100），熱戰將會變冷。

然而，從2018年開始的貿易戰，卻未見減緩，反而持續加溫，國際貨幣基金（IMF）及英國經濟政策研究中心（CEPR）共同指出，從外人直接投資（FDI）指數來看，東（以俄國與中國為肘首的共產國家）、西（以美國為首的民主國家）兩種意識型態集團的激烈碰撞，導致國際貿易呈現所謂「地緣經濟裂解」（Geoeconomic Fragmentation）的情況，且預期在未來將會進一步升溫，貿易冷戰將會越打越熱。

▼近期國際衝突風險有望恢復至正常水準（100），熱戰將會變冷。（圖／台灣銀行家提供）

國際對台灣經濟強韌度按讚

2018年以來，全球雖歷經美中爭端、COVID-19疫情，及烏俄、中東戰爭等非預期事件接連衝擊，但台灣經濟成長明顯優於主要經濟體，且通膨相對溫和；同時，新台幣相對穩定，台股表現更是亮眼，充分展現出台灣經濟面對衝擊時，令人刮目相看的韌性。

S&P Global在2024年12月17日下修2025年全球GDP預測值至2.51%，其中歐元區、英國、日本、南韓、中國大陸及東協十國預測值均遭調降，卻逆勢調升台灣的預測值，正代表國際對台灣經濟具有充分的信心。

未來即使全球貿易摩擦與供應鏈重組加劇，但在全球經貿版圖重塑過程中，台灣廠商若能改變全球布局，或進行產品轉型升級，反而可能是另一波成長契機的開始。再加上若川普總統進一步加強對中國科技與貿易制裁，台灣廠商還可能受惠於轉單效應，挹注台灣經濟與貿易成長動能。

▼東、西兩種意識型態集團的激烈碰撞，預期在未來將會進一步升溫，貿易冷戰將會越打越熱。（圖／台灣銀行家提供）





►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「台灣銀行家」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。