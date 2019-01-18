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【廢除調度司法警察條例】改革一言堂，警察靠邊站？

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 ▲警察時常在晚上出勤務。（示意圖／記者宋德威攝）

●作者／警察。

深夜裡，在經過長期的埋伏跟監後，終於順利逮捕人犯到案，但通常都因為各地檢署值日檢察官夜間要休息理由，要求警察上班時間再移送，所以只好暫時留在警察局，等檢察官上班才能移送。這樣的情形，幾乎每一個警察都有經驗。地檢署未落實的深夜值勤，雖然有值日檢察官，但往往要求警察晚上10點以後就不可以移送人犯，警察必須要看將犯嫌拘留一晚至隔天再送地檢署一次，間接影響警察勤務與人力，並影響人民權利，原本是屬於事證明確、無串證或逃亡之虞之刑事案件可以早點交保的案件，卻拖到隔天才能出來。

有許多大型毒品查緝專案，警察會先報請檢察官指揮偵辦，好不容易在跟監多時後等到時機成熟時，卻因為檢察官休假不願回來收案，而命令查緝人員暫緩行動，錯失查緝契機，導致大量毒品可能流入市面，嚴重影響社會安全。

有很多民眾因為不想到警察局報案，所以直接去地檢署按鈴申告，明明是受理機關是地檢署，檢察官卻都交給警察辦理，失去人民向地檢署報案意義，而且這樣的案件大部分事證明確，不需要進一步調查，而且檢察官交查的案件還不少，警察自己手上已經很多案子忙不過來了，還要處理檢察官交查的各種案件，而且為了怕影響人民權利還要限期辦理，導致自己原本要處理的案子時間被排擠，影響到真正需要調查案件的進度。

長久以來，警察對於檢察官們所有的指揮命令都無法違抗，若有不從也會受到長官的關切，或是檢察官之後的報復，下場都不是很好。這次的廢止《調度司法警察條例》議題，就像是警察的起義，就為了爭取合理的對待與尊重，但卻困難重重。

有檢察官表示一旦廢止該條例，檢察官叫不動警察，到時候會影響人民的權利。事實上，廢止這條例檢察官一樣是偵查主體，但警察可以不用接受檢察官不屬於犯罪偵查的調度跟指揮，能夠更專心的偵辦自己的案件，並且減少過勞的情形。

檢察官們所聲稱的警察為了績效主義巴結檢察官，甚至擔憂要跟檢察官搶偵查主體，其實是模糊焦點的假議題，對於真正嚴重的現況反而不提。刑事訴訟法規定檢察官發現犯罪者可以主動逮捕，但從來沒有檢察官親自逮捕犯人，而是警察。常常我們新聞上看到警察好不容易抓了重大的要犯，到地檢署卻被檢察官交保放走，最後人犯潛逃，再來指責警察沒有好好進行監控，警察卻只能摸摸鼻子認錯，百口莫辯。

檢察官們對於司法體制不滿，要求司法改革，如今司法警察們對於檢警雙方的現行體制也感到不滿，卻被既得利益者的檢察官們反對到底，難道對於檢察官們來說，警察不能要求改革，只能乖乖聽話，靠邊站？

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