「非核不可」喊得很大聲　但誰來承擔最壞後果？

●林仁斌／台灣環境保護聯盟學術委員

近來，從AI資料中心到半導體產業，多位企業界人士公開主張台灣「非核不可」，甚至將核電描繪為產業競爭力的必要條件。這類說法乍看務實，卻刻意跳過了一個更關鍵的問題：台灣的制度，是否真的準備好承擔核電一旦出事的後果?

不可否認，全球正快速走向電氣化，AI、高效能運算與先進製程將推升用電需求。然而，從「產業需要電」直接跳到「必須重啟核電」，中間其實隔著一整套尚未被誠實討論的治理前提。能源政策的核心，從來不是選哪一種能源，而是國家是否具備承擔風險、處理災難與負責善後的能力。

AI與先進製程的真正風險，不在總用電量，而在高度集中、零容錯的供電需求。一座資料中心若瞬間斷電，損失往往以數十億計。這意味著，供電系統的穩定性、備援能力與災害應變，比能源種類本身更加關鍵。若系統設計跟不上，無論是核能、燃氣或再生能源，都可能成為風險來源。

同樣地，節能也常被誤解為犧牲生活品質。事實上，現代能源治理的重點在於需求管理、效率標準與系統調度，而不是要求民眾「少用一點」。如果政府缺乏這套能力，再多核電也只是換一種脆弱。

核能之所以爭議不斷，不在於是否低碳，而在於其風險高度集中、不可逆且跨世代。一旦事故發生，影響的不是抽象數字，而是土地、農漁業與整個區域的生存條件。然而，在台灣，核廢料長期處置、事故避難與風險責任，至今仍缺乏可以讓社會安心的制度答案。

成熟的能源政策，不該被簡化為「核」與「非核」的二選一，而應誠實面對一連串仍待回答的問題：核電重啟是否需重新環評?核能監管是否真正獨立?事故時誰有權下令撤離?責任與賠償如何分擔?核廢料是否已有可執行的長期解方?

在這些問題沒有被正面回答之前，「非核不可」更像一句動員口號，而非完整的政策論證。真正務實的能源政策，應該先問清楚：當最壞情境發生時，這個國家準備好承擔後果了嗎?

▼「非核不可」更像一句動員口號，而非完整的政策論證。真正務實的能源政策，應該先問清楚：當最壞情境發生時，這個國家準備好承擔後果了嗎。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

