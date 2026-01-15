川普2.0最大的毀諾行為　把「節制權力」改寫成笑話

▲川普2.0不是把國際法當作可彈性解釋的工具，而是當成無須理會的背景噪音。（圖／達志影像／美聯社）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

政客與尿布有一個共同點：都需要經常更換，而且理由通常一樣。(Politicians and diapers must be changed often, and for the same reason.)—馬克．吐溫

川普在第二任就職演說宣稱：「國家的巨大力量不再被武器化，用來迫害政治對手」(Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents.)。

那一句 “Never again” 本應是對美國司法傳統的最低敬意，如今卻成了全任期最昂貴的反諷。因為他毀掉的，不是某一項政策承諾，而是民主政治最稀有的能力：在手裡握著權力時，仍願意被規則約束。

司法不必定罪 只要完成震懾

如果以《韓非子·有度》篇中所寫的「繩不撓曲、法不阿貴」當作透視鏡，照出的正是川普2.0的治理語法：起訴成為訊號彈，程序本身就是刑罰。

近月，東維吉尼亞（EDVA）的人事風暴，把「司法清算」寫得毫不遮掩：多家媒體披露，資深檢察官因拒接或質疑對前FBI局長詹姆斯．柯米（James Brien Comey, Jr.)的案件而遭撤換；同一條線也牽動對紐約州檢察長莉蒂希婭．詹姆斯（Letitia James）的追訴，且法院先前以任命程序瑕疵否決相關案件，司法部仍持續上訴並延長拉扯。這不是在追求可受檢驗的定罪，而是在製造可被轉發的恐懼：誰敢不聽話，就先讓你忙著自證清白。

把聯準會主席推上刑事軌道 拆央行的牆讓獨立只剩牌匾

此外，更荒誕的版本，發生在貨幣政策。聯準會主席鮑爾公開表示，他因去年在參院銀行委員會就聯準會總部整修案作證，收到傳票並面臨刑事起訴威脅。工程超支確實值得國會監督，但公開資訊看不到「故意作偽證」的扎實證據；政治脈絡卻清清楚楚：白宮長期因利率與鮑爾衝突，市場也曾在川普談及「撤換鮑爾」後劇烈波動。如今改走刑事路線，等同把政策爭論變成忠誠測驗。

鮑爾案不是孤例，而是一套拆牆工程。最高法院即將針對「總統能否以『因由』撤換聯準會理事」進行攻防，焦點正是川普嘗試撤換理事麗莎．庫克（Lisa Cook）所引爆的憲政拉鋸。若法院把聯準會理事視為可被總統隨手處理的內閣式官員，具有獨立性的央行就會退化成為白宮的附屬單位。

市場的反應比評論更誠實：消息傳出後，美元下跌，投資人湧向黃金等避險資產，交易員把它當成「制度風險」而非「工程爭議」。

國會內部也出現罕見的共和黨反彈。參議員湯姆．提利斯（Thom Tillis）宣布，在鮑爾法律爭議釐清前，他將阻擋任何聯準會相關提名；這在席次緊繃的參院銀行委員會，等同暫時凍結白宮接管。

經濟學上，這場鬥爭不只是官場恩怨。跨國實證研究長期指出，央行獨立性越高，通膨通常越低且更穩定；民選領袖天然偏好配合選舉日曆的寬鬆貨幣，將代價轉嫁給後任與民眾。川普要的低利率不是政策分歧，而是把貨幣印鈔機納入個人政治時鐘。

對外「帝國語法」對內「清算語法」 同一個權力世界觀

川普把「節制」當成裝飾，早已公開示範。2026年1月12日，他在橢圓形辦公室接受《紐約時報》專訪時直言，全球權力的限制只來自「我的道德」(the only limits to his power were his “own morality.”)，並反覆淡化國際法的拘束力；他把「擁有格陵蘭」描述為一種心理必需，認為所有權比條約更能帶來「成功感」。

這種語言在拉美變成掠奪，在北極變成勒索。《華盛頓郵報》評論指出，外界誤把他當準孤立主義者，其實他一直活在鍍金年代（Gilded Age）的泡泡中：關稅是美德，資源掠奪更是勝利。

一向講求信用的美國傳統與川普的毀諾行為，形成關鍵弔詭：制度崩壞不必靠遮掩，恰恰靠「不遮掩」——當川普不再覺得自己需要說謊，他已經把文明的羞恥心連根拔起。

▼這種語言在拉美變成掠奪，在北極變成勒索。《華盛頓郵報》評論指出，外界誤把他當準孤立主義者，其實他一直活在鍍金年代（Gilded Age）的泡泡中：關稅是美德，資源掠奪更是勝利。（圖／路透）

法理總綱 從「違法」到「否認需要法律」的墜落

2026年一月13日，哈瑟維與謝必羅（Oona A. Hathaway and Scott J. Shapiro）在《外交事務》評論中指出，二戰後的國際秩序以《聯合國憲章》禁武為核心：國家不得以武力解決爭端，除非自衛或安理會授權；即使有人違反規則，往往仍會提出某種法律說詞，因為社會仍相信「殺人與奪地需要理由」。

真正危險的不是偽善，而是虛無：當超級強權公開不再提供任何可辯護的法理，世界就從「違反規則」轉向「規則不再存在」。

換言之，川普2.0不是把國際法當作可彈性解釋的工具，而是當成無須理會的背景噪音。這會把國際政治拉回更早的年代：不是回到「看起來仍像法律」的戰爭宣言，而是回到赤裸的綁架、勒索與掠奪——只差把刀叉放在桌上還是藏在袖子裡。

格陵蘭與烏克蘭同尺 差別在形式、相同在邏輯

普丁用砲火吞併、川普用恐懼議價；一個喊「歷史」，一個喊「成交」；兩者都在測試同一條底線：目的能否為手段洗白。你在稿中引用蘇洵《六國論》那句冷到骨頭裡的政治常識：「以地事秦，猶抱薪救火，薪不盡，火不滅。」在今天同樣成立：當大國把「需要」說成「必須擁有」，談的就不是安全，而是掠奪的語法；當盟友依賴被轉化成可榨取的弱點，同盟就從共同體退化成收費站。

更致命的是北約的心理結構。領導國若把「對盟友動武」留在選項，嚇阻就不是對外，而是對內自毀：市場先反應、外交先結冰、軍事規劃被迫「去美國化」。這正最川普毀諾最諷刺的一句話：同盟的承諾，不能同時是保險與勒索。

三層下沉的代價 專業、信任、秩序折價

川普的毀諾行為，在治理上，至少造成「三層下沉」的成本模型。

第一層，專業政治化：檢察官與央行官員被迫在法理、證據之外，先回答「你站哪邊」。

第二層，公共信任蒸發：人民不再相信司法與央行是公共機構，而是某人的工具箱。

第三層，國際秩序折價：當美國用同一套語法處理委內瑞拉、格陵蘭與國際法，他國就學會以「力」取代「理」，世界就進入規則不確定、衝突更頻繁的叢林年代。

川普最大的毀諾 是把「節制」變成奢侈品

這一切終究回到一句話：川普2.0最大的毀諾，不是某一次談判失信、某一個政策跳票，而是把「節制權力」改寫成只配出現在演說稿的修辭。

他用刑事程序懲罰政策分歧，用任命與撤換處理專業機構，用「我的道德」取代法條、程序與盟約。民主政治最難守的底線正是：目的與手段必須一起受審判。

而當強國領袖把界線交給自己的心情，制度就只剩運氣——運氣好，還能撐一陣；運氣不好，文明就用一張傳票、一段貼文、一個「我覺得需要」的瞬間，完成轉向。

▼ 川普2.0最大的毀諾，不是某一次談判失信、某一個政策跳票，而是把「節制權力」改寫成只配出現在演說稿的修辭。（示意圖／達志影像／美聯社）

