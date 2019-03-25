余宛如／郭董是幫農民還是害農民？撿了便宜但失了格局..

▲日前鴻海集團董事長郭台銘協助農民將芭樂賣到旗下深圳廠區。（圖／翻攝郭台銘臉書）

●余宛如／立法委員。

郭董是世界級科技產業的大老闆，身價高達65億美元，全球員工多達上百萬人，日理萬機的他，在全球賣自家科技產品的時間可能都不夠用了，最近卻能擠出時間幫高雄農民賣水果。

第一批600箱燕巢芭樂48小時出貨送達鴻海深圳廠區，當地1小時內完銷，郭董還將賺到新台幣15萬元，豪氣的全部退還給燕巢農民。

我看了十分納悶，郭董是一個生意人，也是科技人，但賣水果完全看不出進步思維。

今天郭董幫燕巢農民、明天是不是要幫大樹農民？今天幫高雄農民，那明天要不要幫一下嘉義農民？台南農民？屏東農民？難道國民黨不想走出高雄嗎？那是不是以後全台灣的農產品都賣給你郭董就好了？反正還會退價差！

農民真正需要的是貿易而非援助，需要培力（培養能力）而非補助保護。郭董這種看似貿易的做法，事實上是補貼。

但是這樣台灣農業就會進步嗎？

真正幫台灣農民、台灣農業，應該是要建立一套完整的產銷模式，增加產品的競爭力，能夠在市場成功存活，不要靠補貼、保護等思維。

最重要的是，應該發展「科技農業」，以大數據、人工智慧等軟實力幫助農業升級轉型，我認為這才是郭董最可以幫農民的地方。

看著堂堂台灣營收第一的鴻海帝國，不過丟個十五萬給高雄農民，輕輕鬆鬆上遍各大媒體，四方感恩戴德，真是撿了個大便宜。而一方產業梟雄，配合地方首長弱智演出，也未免失了格局。

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