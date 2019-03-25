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余宛如／郭董是幫農民還是害農民？撿了便宜但失了格局！

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▲日前鴻海集團董事長郭台銘協助農民將芭樂賣到旗下深圳廠區。（圖／翻攝郭台銘臉書）

●余宛如／立法委員。

郭董是世界級科技產業的大老闆，身價高達65億美元，全球員工多達上百萬人，日理萬機的他，在全球賣自家科技產品的時間可能都不夠用了，最近卻能擠出時間幫高雄農民賣水果。

第一批600箱燕巢芭樂48小時出貨送達鴻海深圳廠區，當地1小時內完銷，郭董還將賺到新台幣15萬元，豪氣的全部退還給燕巢農民。

我看了十分納悶，郭董是一個生意人，也是科技人，但賣水果完全看不出進步思維。

今天郭董幫燕巢農民、明天是不是要幫大樹農民？今天幫高雄農民，那明天要不要幫一下嘉義農民？台南農民？屏東農民？難道國民黨不想走出高雄嗎？那是不是以後全台灣的農產品都賣給你郭董就好了？反正還會退價差！

農民真正需要的是貿易而非援助，需要培力（培養能力）而非補助保護。郭董這種看似貿易的做法，事實上是補貼。
但是這樣台灣農業就會進步嗎？

真正幫台灣農民、台灣農業，應該是要建立一套完整的產銷模式，增加產品的競爭力，能夠在市場成功存活，不要靠補貼、保護等思維。

最重要的是，應該發展「科技農業」，以大數據、人工智慧等軟實力幫助農業升級轉型我認為這才是郭董最可以幫農民的地方。

看著堂堂台灣營收第一的鴻海帝國，不過丟個十五萬給高雄農民，輕輕鬆鬆上遍各大媒體，四方感恩戴德，真是撿了個大便宜。而一方產業梟雄，配合地方首長弱智演出，也未免失了格局。

熱門點閱》
►郭台銘臉書開講　農業發大財的關鍵字是快

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