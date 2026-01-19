台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

▲美國對台灣適用的對等關稅為15%，且不須疊加美國平均約3.3%的最惠國關稅。相較於去年4月最初公布的32%，以及8月調整後的20%，均需疊加最惠國關稅的版本，此次條件已有改善。（圖／路透）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

在川普上任即將滿一年之際，台美談判的初步結果終於揭曉。然而，美國商務部目前公布的內容相對簡略，也引發各界不同解讀。

整體而言，美國對台灣適用的對等關稅為15%，且不須疊加美國平均約3.3%的最惠國關稅。相較於去年4月最初公布的32%，以及8月調整後的20%，均需疊加最惠國關稅的版本，此次條件已有改善。與美國目前對其他國家公布的對等關稅相比，台灣爭取到相對較低的稅率，對多數適用對等關稅的傳統產業而言，抒解了一些壓力。

在232條款關稅方面，台灣亦爭取到部分產品適用零關稅、最惠國關稅，或是透過投資規模換取關稅減免的安排。至於投資承諾，台灣將實際投入至2,500億美元，用於在美國興建與擴充半導體、能源與AI的生產與創新能力；同時，台灣政府亦將提供至少2,500億美元的信用保證，以促成額外投資，支持在美國建立整體半導體供應鏈與生態系。

至於台灣對美國市場開放的具體內容，本次則尚未對外公布。

台美談判的啟示

台美談判的初步結果，其意義早已超越單一關稅數字或投資金額，而是攸關台灣在新一輪全球供應鏈重組中的定位選擇。台灣真正需要關注的，並不只是談判結果本身，而是川普政府在經貿、安全與產業政策邏輯上的立場。

首先，川普第二任期的核心思維，已明顯從「降低含中成分」轉向「提高美國含量」。相較第一任期主要以關稅作為懲罰工具、迫使企業撤離中國，本任期的政策更具結構性與目的性：關稅只是起點，真正的目標，是透過制度化設計，將高附加價值產能、關鍵技術與資本系統性地引導回流美國本土。

232條款針對半導體所設計的分階段課稅與高度精準的豁免機制，正是這套邏輯的具體體現。是否在美國投資、是否能為美國的產業安全與算力體系「增加含量」，已成為市場准入與稅率待遇的交換條件。

其次，台美談判的本質，並非傳統自由貿易協商，而是一場「安全掛鉤型經貿談判」。在川普政府的政策框架下，經貿讓利不再以市場效率為唯一標準，而是高度連結國安、產業韌性與地緣戰略。台灣之所以成為談判核心，並非單純因為貿易逆差，而是因為半導體在全球科技與軍事體系中的戰略地位。

這也意味著台灣面對的並非零星的關稅壓力，而是一整套以「投資換安全、以產能換准入」為核心的制度重構。

第三，從產業層面來看，川普政府所釋放的訊息十分明確：全球半導體供應鏈已正式進入「雙核心，甚至多核心」時代。以台積電為代表的龍頭企業，短期內可透過豁免機制與既有技術優勢維持獲利與市占率，中長期勢必面臨產能與封裝向美國分流的結構性壓力。

真正的風險，並不在於單一企業的海外投資金額，而在於台灣整體半導體聚落的優勢是否因此被稀釋，以及供應鏈能否承受被迫跟進外移的成本。

第四，從國家層級來看，台灣必須認清，川普政府並不打算讓半導體「只留在盟友」，而是要讓「關鍵節點落在美國」。在此情境下，單純訴諸「台灣不可取代性」已不足以構成談判籌碼，反而需要更清楚界定何種技術及研發能量必須根留台灣，作為不可交換的戰略底線。

綜合而言，川普上任週年帶給台灣的真正提醒是：未來的台美經貿關係，將是一場長期、反覆、且高度政治化的協商過程，而非一次性協議。短期談判成果固然重要，但更關鍵的是，台灣是否能在制度上爭取具法律保障的豁免空間，在策略上確保技術優勢。

結論

整體而言，由台美協議台灣真正應該看懂的，並不是是否遭到差別對待，而是是否正被高度依賴。在換取與日、韓相近的表面待遇之際，台灣更必須清楚界定不可交換的戰略底線，確保關鍵研發與技術留台灣，避免核心產業聚落被系統性掏空。

最後，根據美國商務部長Howard Lutnick接受媒體專訪時的說法，毫不掩飾他對台灣與半導體投資的態度。特別提及所謂5,000億美元，只是「頭期款」（down payment），其真正目的，在於將半導體製造全面移回美國，使美國在關鍵晶片產能上實現自給自足，並在境內打造規模龐大的半導體工業園區（giant semiconductor industrial parks）。

他更直白地說，此政策目標是在川普總統任期內，將台灣約40%的完整供應鏈與生產能力移轉至美國；甚至也不諱言警告，若台灣半導體未在美國設廠，關稅可能高達100%。

在這樣清楚而強硬的戰略表態之下，台灣內部卻仍有台灣「只承諾」投資2,500億美元的謬誤，不僅誤導民眾，更形同刻意替問題擦脂抹粉。事實上，真正該被正視的是投資背後所指向的產業移轉幅度、供應鏈重組方向，以及台灣在全球半導體版圖中角色的變化。

若繼續以不實數字淡化影響，而無視其背後赤裸裸的政策意圖，絕非台灣之福。而台灣真正的考驗，才正要開始。

