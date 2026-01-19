硬中有軟、軟中帶硬　從宋濤新年寄語解析大陸對臺政策的雙軌邏輯

▲大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者陳冠宇攝）

●柳金財／佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤於2026年第1期《兩岸關係》雜誌，發表新年寄語〈攜手奮進 共創福祉〉，鋪陳大陸當局新一年對臺政策論述及路線。通篇看似延續既有論述，但在措辭強度、政策序列與訊號釋放上，已凸顯中共對臺戰略正進入一個「高壓常態化、融合制度化」的新階段。

概而言之，大陸對臺政策已不再是在融合發展或武力威懾雙主軸之間擺盪；而是同步推進「硬的更硬、軟的更軟」的雙軌操作，前者是反獨促統，後者是融合促統。

軍事威懾升高 從選項變成前提條件

宋濤在寄語中回顧2025年多項對臺軍事與法制作為，包括「反分裂國家法」實施20週年座談會、「海峽雷霆-2025A」與「正義使命-2025」系列軍事演練。宣稱反分裂國家法及懲獨22條，對臺獨祭出法律戰；軍事演習意圖則是宣示不會承諾放棄武力解決臺灣問題。無論是法律戰及軍事戰，皆明確宣示將「堅決懲治臺獨頑固分子」，維護國家主權與領土完整。

這類表述已不再是單純的政治警告，而是一種制度化的軍事威懾的宣告。大陸當局要傳達的訊息，並非「即將動武」，而是具有「動武能力與意志已成為既定存在」。

換言之，兩岸軍事力量已嚴重失衡，兩岸互動的結構性前提兩岸呈現不對稱戰力。兩岸軍力對比，大陸全球坐三望二、臺灣約全球排名二二；且大陸軍費支出約臺灣二十倍，兩岸軍力呈現不對稱結構。

大陸軍事威懾的真正目標，其實並非一般臺灣社會，然而卻可能增加臺灣民眾敵意。主要針對三個對象：一、民進黨政府體制內和外任何試圖推動法理臺獨，或國際化臺灣問題的行為者；二、美日等外部勢力對臺安全承諾的可信度及不確定性爭論，已激發臺灣社會存在倚美論或疑美論紛爭；三、臺灣社會對「戰爭是否真會發生」的心理判斷改變，最近民調顯示幾乎超過半數民眾認為戰爭爆發可能性越來越大，然而願意為臺灣而戰比例僅約25%。

兩岸融合交流政策深化 以交流對沖對抗

然而，與強硬的軍事高壓路線並行的，是另一條懷柔融合漸進策略，其戰略目的的「融合促統」。宋濤在寄語中多次提及2025年臺胞、臺青與「首來族」赴陸人數成長，並強調大陸持續為臺灣民眾提供往來便利，舉辦多元交流活動。這顯示大陸並未因政治對立而放棄兩岸社會層面的互動，反而更加積極地經營非政治管道，意在兩岸和平發展及融合促統。

兩岸融合政策的核心並非僅存在單純「交流善意」，例如大陸頒布31條、26條、22條及台辦11條，皆屬於兩岸融合途徑一環。透過長期接觸，逐步降低臺灣社會對大陸的陌生感與風險感、敵意，並在經濟、就業、生活層面累積依賴關係，給予臺灣民眾同等待遇。例如建設福建成為兩岸融合示範區，建立新四通、金廈及福馬同城化及一日生活圈。從兩岸融合交流中，培養民族認同、文化認同及經濟紐帶關聯性。

「反獨促統」與「融合促統」 分進合擊策略

宋濤寄語中同時出現「反對臺獨分裂」與「支持島內愛國統一力量」兩條主線，顯示大陸已將「統一進程」拆解為不同層次、不同對象的政策組合。

對民進黨政府及明確主張臺獨的政治力量，大陸採取的是「反獨促統」路線，以法律戰、軍事戰與外交戰，形成寒蟬效應、威懾作用及孤立排擠效果，在國際建構一中體制及形成反獨統一戰線，壓制臺獨發展。

但對非敵對的臺灣社會群體，則透過「融合促統」方式，試圖擴大可合作、可對話的對象。這種策略的關鍵，不在於說服臺灣立即接受統一，而在於逐步削弱「全面對抗北京」在臺灣社會正當性，形成一種結構性驅動力，促使兩岸發展朝向融合促統、融合漸統目標。

四岸對話可以談 但前提不容模糊

宋濤再次強調，兩岸政治對話必須建立在「一個中國原則」與「九二共識」之上。這顯示大陸在政治底線上，毫無鬆動空間。至於民進黨從蔡英文到賴清德主政，皆不承認一中原則及九二共識，蔡英文尚提九二會談精神、九二歷史事實及九二共同認知，作為替代方案；賴清德則全然否定之，甚至更標籤化九二共識等同一國兩制，如此將藍白聯盟推向中共在地協力者、同路人。

值得注意的是，兩岸對話對象的表述出現明顯擴張，從過往聚焦政黨，延伸至「政治團體、各界有識之士」。這反映大陸正在降低「對話形式」的政治成本，嘗試透過多層次接觸，繞過民進黨政府僵化兩岸政策。

對臺灣而言，這既是壓力，也是考驗：任何形式的接觸，都可能被大陸納入「政治對話」的敘事架構中。

反干涉與反國際化 對外戰線的核心

宋寄語中特別強調反對「外來干涉」，並重申聯大第2758號決議的權威，顯示大陸將持續把臺灣問題界定為內政問題，嚴防臺灣問題國際化；同時運用其所建構國際社會一中體制，制約臺灣國際活動空間。

兩岸在無九二共識政治前提下，不可能如馬英九主政下外交休兵，仍擁有22個邦交國，且能參與國際民航組織、國際刑警組織及世界衛生組織年會。在無九二共識前提下，臺灣僅剩12個邦交國及無法參與前述三個國際組織年會。

中共通過聯合國2758決議闡釋中國代表權一解決，駁斥臺灣地位未定論說法及反對臺灣呼籲有意義參與國際組織。這不僅是對美日傳出政治訊號，也是對臺灣外交空間的結構性壓縮。任何試圖以民主、人權或安全為理由爭取國際支持的行動，都將被中共視為「分裂行為的延伸」，臺灣問題被界定為內國化、內政化性質而非國際化，具有排除外部勢力干涉作用。

民族敘事 為統一鋪設同屬中華民族基礎

宋濤透過抗戰勝利80週年與近來習近平的相關談話，反覆強調兩岸具有相同歷史文化血緣，兩岸同屬中華民族，試圖以共同歷史記憶與民族認同，為政治統一提供兩岸民族主義情感的正當性。這種中華文化論及中華民族論，正是大陸採取「先情感（兩岸一家親、同屬中華民族及中國人）整合、後制度（兩制臺灣方案）安排」的長期布局。

然而，賴清德否認兩岸同屬中華民族，不接受中國人認同；反而一再倡議臺灣主體性、閩南話為臺灣話及臺灣人認同，就職演說、國慶演說談中華民國次數低於臺灣；兩次元旦演說詞，完全凸顯臺灣政治圖騰，欠缺中華民國及中國元素認同。就此而論，在賴主政下兩岸社會恐將陷入中華民族與臺灣主體性、中國認同及臺灣認同更激烈爭辯。

整體而言，宋濤的新年寄語並未帶來兩岸政策新意或突出之處，而是清楚揭示大陸對臺策略的未來樣貌：軍事威懾將成為一種新常態，融合政策將持續吸納臺灣社會各階層，九二共識作為重啟兩岸對話的政治前提不變。民進黨政府試圖繞過九二共識，期能兩岸重啟對話，不啻是緣木求魚。

▼宋濤的新年寄語並未帶來兩岸政策新意或突出之處，而是清楚揭示大陸對臺策略的未來樣貌：軍事威懾將成為一種新常態，融合政策將持續吸納臺灣社會各階層，九二共識作為重啟兩岸對話的政治前提不變。（圖／路透）

