《我們與惡的距離》會成為台劇天花板嗎？

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《我們與惡的距離》第一集 劇評：達到國際水準，具備商業外銷競爭力的台劇天花板

公視與呂蒔媛編劇、大慕影藝合作推出的《我們與惡的距離》挾國際平台夥伴及多段行銷的努力，以及絕對算得上是遍地開花的華麗卡司（大約是三部偶像劇的咖），終於在本週正式上檔，一次播出兩集，不僅讓人驚嘆居然終於有一部台劇敢處理這麼真實、這麼具有衝擊性和爭議性的題材，更讓人驚艷於編導及剪接竟然可以同時處理多線故事卻絲毫不見紊亂，情感編織得絲絲入扣，演出上更是難得的整齊，老中青三代的卡司與演法背景雖各自不同，每場戲都難，但演出卻都不尷尬，包括幾位偶像劇出身的年輕演員都繳出令人刮目相看的成績單。

前兩集清楚拉出新聞台主播宋喬安（賈靜雯飾）及丈夫劉昭國（溫昇豪飾）、人權律師王赦（吳慷仁飾）及妻子美媚（周采詩飾）、李大芝（陳妤飾）及家人、應思悅（曾沛慈飾）及應思聰（林哲熹飾）姊弟、精神科醫師及心理師的可愛夫妻檔宋喬平（林予晞飾）及林一駿（施名帥飾），共有五條主線，彼此交織得也許稍嫌巧合，卻都分量十足，每個角色的個性分明，從職場挑戰到家庭親情都一一娓娓道來，可見編導和剪接對於劇情的掌握度極高極精密，才能夠每條線的比例和彼此間隱隱的相扣都處理得如此高明，每一條線都張力十足，讓人迫不及待想要看下去。

▲賈靜雯、溫昇豪在戲中飾演感情不陸的夫妻。（圖／公視）



台灣偶像劇向來走單線敘事，以男女主角為主，男女配角為輔（且通常是圍繞跟著男女主角身邊走），極缺乏多線敘事的想像與執行力，《我們與惡的距離》在此不但直接挑戰美劇式的多線敘事，而且五條線都有極富戲劇性和衝擊力的劇情與設定，簡直可以說是越級打怪，也難怪本劇片花釋出後會引來國際平台的競逐。如果說《KANO》終於讓我們看到有一部台灣電影是真的達到國際商業水準、足以外銷，那《我們與惡的距離》就是電視版的《KANO》，題材和敘事不只台灣人會覺得貼近你我，裡面討論的新聞倫理、罪與罰、心理創傷與精神疾病等等問題，在在是全世界現代社會共有的現象與現況，絕對有機會引起更多的共鳴。

令人同樣驚訝的則是劇集開展的節奏，開展的多線敘事有條不紊，且演出同樣的整齊感人之外，它在舖梗破梗的節奏上，也更接近美劇。比如第一集開頭就暗示著李大芝另有隱情，在第一集還沒結束這個梗就直接漂亮地破開來，完全改革了台劇的沉疴：一般台劇一個梗一定要一拖三千年，過了三、五集都還在用同一個梗吊觀眾胃口，最後讓一個可能的好梗被榨取到連剩餘價值都沒有。

▲陳妤在戲中飾演李大芝，演出精湛 。（圖／翻攝自catchplay）



《與惡》完全是部從題材、編劇、拍攝到製作都具有國際實力的台劇，演員的演出狀態之佳也同樣令人驚艷，尤其是演出女主角、個性強勢新聞台主編的賈靜雯，即便演出的是一個非常具侵略性且時時緊繃的角色，演出卻是鬆緊轉換自如，不管跟洪都拉斯、溫昇豪、陳妤的對戲都非常精彩，尤其賈靜雯和溫昇豪之間的火花默契非常出色，把一對關係複雜的夫妻詮釋得既生活真實又讓人同情，也更讓人關心殺人案如何把他們變成現在的模樣。

看完前兩集，也許會擔心篇幅只有十集，如何處理五條主線、四大議題，但就目前的節奏及品質之穩健，相信觀眾可以信賴編導和製作團隊的用心，看這些栩栩如生的各個角色如何面對自己的課題、克服難關。

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