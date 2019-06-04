普通人的自由主義／蔡英文的貴氣孤高vs.賴清德的苦情孤高

●陳家煜／加州大學聖克魯茲分校國際經濟博士。任教於美國Coe College工商管理學院。

據說蔡英文和賴清德一樣都是孤高的性格，都無法有眾人擁戴的氣勢。但如果蔡英文真是孤高性格的話，那她的孤高也跟賴清德不一樣。蔡英文的孤高來自於她的貴氣，從小吃穿不愁，與庶民有很大距離的出身，讓她在民主政治裡需要與普羅大眾接觸時，顯現出來的不自在，所造成的孤高感。

賴清德不一樣，他很單純的就是窮苦出身，是「連鐵湯匙都沒有」的背景。如果他這樣的出身，完全憑自己的努力，可以爬得如此高位，其他出身比他好，卻不去達成像他一樣的成就，都是不及格的人生，如果還去同流合污，那只能讓他更瞧不起。賴清德的苦情孤高，背後充滿了驕傲。

但這世界上充滿了許多人格缺陷的偉大領袖，所以孤高性格本身，和適不適合擔任總統，沒有直接的關係。但有兩個理由，我覺得蔡英文的孤高比較能讓我們民眾接受。

首先，台灣社會已經走出之前戰後困難的階段，不是殖民地，也不是復興基地。現在不是窮苦打拼的時候，如今大部分的民眾都是小康以上的程度，也許有艱苦的地方，也許有不如意的時候，但遠遠不及以前經濟起飛前的那種貧困的狀況。所以現在民眾想要的，不是這種賣苦情的領袖人物。說實話，我們也已看過一個苦情的領袖，最後並沒有令人滿意的結果。

如果不信我對民情的判斷，你問問看電視製作人，還有沒有人有興趣播日本電視劇阿信，或是重拍阿信。沒有（這裡有被打臉，慘，不過意思到了）。因為現在觀眾已經不想要再當阿信。在小康的社會裡，民眾雖然想要看到階級流動的努力故事，但不是從無到有的那種，而是韓劇裡的貴公子、富家女，因為這樣的情節，提供了他們一個想像的空間，一個更上層樓的想像。

放到國家社會的發展來看，我們也想看到國家社會提升到另外一個層次，不要再苦情，不要再只懂埋頭苦幹。所以蔡英文的貴氣不一定是壞事，貴族的教養，可以有更寬廣的視野，更宏觀的歷史。而苦情的「水牛精神」，只有拚，一點創意都沒有，看賴清德至今令人沉悶地發慌的政見，就可見他的創意有多少。簡單地說蔡英文的貴氣孤高，和賴清德的苦情孤高，兩種孤高截然不同，一個代表的是未來，一個代表的是過去。選總統，有人在選過去的嗎？

第二點，我覺得也許是更重要的一點。孤高苦情的人，並不如他自己所說的，可以挑起責任。在他們成長努力的過程中，他們克服了種種困境，而成就了今天的一切，但他們其實沒有真正碰過失敗，沒有擔起責任來檢討自己。如果他們碰到失敗，他們是沒有辦法承受的。他們會轉頭來責備身邊的人，錯都是別人的。從賴清德宣布參選以來，我們就可以觀察到這個現象。他把問題都指向別人，只想到初選不公，完全沒有要承擔自己背叛的責任，連一句話都沒解釋，更說不出個所以然，為什麼身為政權的行政院長，可以轉頭過來挑戰自己的總統？因為在他的心中，這個責任不是他的，他從來沒有認真覺得他該負這個責任。

而相對的，在貴族教育裡，也許養出了紈袴子弟、敗家子，但教育成功的貴族，是懂得承擔責任的，而且是從小就被要求把世界揹在肩上，因為「偉大的力量，伴隨著巨大的責任。」觀察蔡英文的一言一行，我很難說她只是富家千金，而不是傳統意義的貴族紳士。

我還沒看到蔡英文有推卸責任的情況，但把賴清德的情況推向極致，假設今天台灣最後在賴清德當總統的時候，出現困難，他是沒辦法承受這個責任，沒辦法承擔失敗，而帶領台灣轉向。我想像到的是祟禎皇帝最後名言，「朕非亡國之君，諸臣皆亡國之臣」，令人不寒而慄。

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