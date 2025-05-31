ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」訴訟怎麼走？

我們想讓你知道…人死亡是一件令人感到悲傷的事情，但在法院審理中的案件怎麼進行，民事刑事大不同，民事更繁複而要繼續往下走，但刑事則化為一紙程序書類而結案，宛如煙縷而消散。

▲三峽重大交通事故，現場畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲三峽重大交通事故。（圖／記者黃彥傑翻攝）

●文／一起讀判決

當一個人死亡時，財產上的一切權利、義務，除非是具有專屬性，像是慰撫金的請求，不然都會由被繼承人所承受。

那麼，如果死亡的人，剛好在法院有訴訟，或是有刑事案件被偵辦中，會發生什麼事？

這個問題　要看涉及的刑事還是民事

如果是民事事件，原本訴訟還是要進行，只是需要由繼承人承受訴訟，然後讓繼承人繼續進行訴訟，成為新的當事人。於是，法院接下來需要確認死者的繼承人有誰，確認來聲請承受訴訟的人，是不是死者的繼承人。

原則上，法院會希望當事人自己聲請繼承人承受，不管繼承人自己，或是為了讓訴訟可以快點進行的對造，但如果沒有人聲請，法院為了讓訴訟可以繼續往下走，可以職權裁定命繼承人承受訴訟。

對法院來說，原本要審理案件有無理由，在有當事人死亡的情況，就要多做一些，確認死者的繼承人有哪些，然後找他們來開庭。

但如果是刑事案件，程序會單純許多，偵查中的被告死亡，依照刑事訴訟法第252條第6款，應該為不起訴處分；如果案件起訴到法院，依照刑事訴訟法第303條第5款，則是不受理判決，都是從程序上將案件結束，法院的認定，不涉及被告是否構成犯罪，事實上也無從確認了。

人死亡是一件令人感到悲傷的事情，但在法院審理中的案件怎麼進行，民事刑事大不同，民事更繁複而要繼續往下走，但刑事則化為一紙程序書類而結案，宛如煙縷而消散。

▼三峽3死車禍，肇事余姓老翁今晨於醫院病逝，傍晚妻兒現身醫院殯儀館。（圖／記者陸運陞攝）

▲▼三峽3死車禍，肇事余姓老翁今晨於醫院病逝，傍晚妻兒現身醫院殯儀館　 。（圖／記者陸運陞攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「一起讀判決」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►2025十大特色粽子口味排行榜　你吃過幾種？

►賴總統就職周年演說　未跳脫「新兩國論框架」

►科技黃牛橫行下的法律困境　罰鍰3萬真能遏止「炒票亂象」？

►權力的「極大化」與「極惡化」　常是一線之隔

投稿
申訴
一起讀判決專欄

一起讀判決專欄 一起讀判決

介紹判決、法學論文的粉專

一起讀判決最新文章

more

關鍵字: 一起讀判決 雲論 三峽 老翁 訴訟 車禍 法律

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
川普效應／少子化不是系所整併的藉口：高教戰略應打造..
一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」..
民進黨局勢仍未和緩　大罷免結果變數之一
歐盟印太戰略下的臺灣　機會與挑戰
科技黃牛橫行下的法律困境　罰鍰3萬真能遏止「炒票亂..

推薦閱讀

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」..

民進黨局勢仍未和緩　大罷免結果變數之一

科技黃牛橫行下的法律困境　罰鍰3萬真能遏止「炒票亂..

川普效應／少子化不是系所整併的藉口：高教戰略應打造..

權力的「極大化」與「極惡化」　常是一線之隔

歐盟印太戰略下的臺灣　機會與挑戰

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

川普政府撤銷中國學生簽證　美中緊張加劇「台灣身陷地..

執政週年缺乏政績　賴清德滿意度緩步下滑

相關文章

三峽肇事翁搶救13天不治！檢警相驗死因待釐清　遺體冰存擇日解剖

三峽肇事翁搶救13天不治！檢警相驗死因待釐清　遺體冰存擇日解剖

三峽死亡車禍肇事者、78歲余姓老翁於今（31日）早上急救無效身亡，家屬目前已抵達亞東醫院接受警方製作筆錄，後續將傳真相驗筆錄與相驗報告給檢察..

3小時前

鳳山傍晚車禍！「白車翻覆倒頭栽」殘骸散落一地

鳳山傍晚車禍！「白車翻覆倒頭栽」殘骸散落一地

連一句道歉都沒有！三峽車禍肇事翁過世　被害家屬悲憤心聲曝光

連一句道歉都沒有！三峽車禍肇事翁過世　被害家屬悲憤心聲曝光

快訊／三峽車禍78歲肇事男傷重不治　妻兒哀傷現身認屍

快訊／三峽車禍78歲肇事男傷重不治　妻兒哀傷現身認屍

加拿大汽車衝撞11死！　台灣女重傷「昏迷1個月」醒來了

加拿大汽車衝撞11死！　台灣女重傷「昏迷1個月」醒來了

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁..

一起讀判決／三峽78歲肇事老翁..

民進黨局勢仍未和緩　大罷免結果..

科技黃牛橫行下的法律困境　罰鍰..

川普效應／少子化不是系所整併的..

權力的「極大化」與「極惡化」　..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面