一起讀判決／三峽78歲肇事老翁不治！　「被告死亡」訴訟怎麼走？

▲三峽重大交通事故。（圖／記者黃彥傑翻攝）

●文／一起讀判決

當一個人死亡時，財產上的一切權利、義務，除非是具有專屬性，像是慰撫金的請求，不然都會由被繼承人所承受。

那麼，如果死亡的人，剛好在法院有訴訟，或是有刑事案件被偵辦中，會發生什麼事？

這個問題 要看涉及的刑事還是民事

如果是民事事件，原本訴訟還是要進行，只是需要由繼承人承受訴訟，然後讓繼承人繼續進行訴訟，成為新的當事人。於是，法院接下來需要確認死者的繼承人有誰，確認來聲請承受訴訟的人，是不是死者的繼承人。

原則上，法院會希望當事人自己聲請繼承人承受，不管繼承人自己，或是為了讓訴訟可以快點進行的對造，但如果沒有人聲請，法院為了讓訴訟可以繼續往下走，可以職權裁定命繼承人承受訴訟。

對法院來說，原本要審理案件有無理由，在有當事人死亡的情況，就要多做一些，確認死者的繼承人有哪些，然後找他們來開庭。

但如果是刑事案件，程序會單純許多，偵查中的被告死亡，依照刑事訴訟法第252條第6款，應該為不起訴處分；如果案件起訴到法院，依照刑事訴訟法第303條第5款，則是不受理判決，都是從程序上將案件結束，法院的認定，不涉及被告是否構成犯罪，事實上也無從確認了。

人死亡是一件令人感到悲傷的事情，但在法院審理中的案件怎麼進行，民事刑事大不同，民事更繁複而要繼續往下走，但刑事則化為一紙程序書類而結案，宛如煙縷而消散。

▼三峽3死車禍，肇事余姓老翁今晨於醫院病逝，傍晚妻兒現身醫院殯儀館。（圖／記者陸運陞攝）

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