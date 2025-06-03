鮑爾的難題　聯準會如何面對「川普新政」

▲如果川普不是川普，沒有「對等關稅」干擾全球經濟與金融市場的政策，美國聯準會原本打算今年要降息兩碼，將聯邦資金利率降至3.75％～4.0％區間。（圖／pixabay）

●文／三普經

如果川普不是川普，沒有「對等關稅」干擾全球經濟與金融市場的政策，美國聯準會原本打算今年要降息兩碼，將聯邦資金利率降至3.75％～4.0％區間。但川普的關稅政策打亂經濟情勢，市場擔心關稅將導致物價上漲，結果聯準會今年上半年三次開會都沒有降息，6月中的貨幣政策會議看起來也將維持利率不變，使得川普對聯準會主席鮑爾非常不滿意，稱呼他為「太遲先生」（Mr. Too Late）。

不過4月份川普批評鮑爾時立刻引起股市重挫，讓川普改口他不會開除鮑爾，加上最近美國最高法院判決聯準會官員屬於獨立機構，總統不得任意開院，看來川普還得忍受鮑爾直到2026年5月為止。

匯率、美債利率、美股 市場對川普政府的信心投票

按照川普的治國藍圖，關稅、減稅及法規鬆綁是美國再次偉大（MAGA）的三道步驟，但美元匯率、美債利率以及美股表現，則是市場對川普政府的信心投票。

川普希望美元維持稍微弱勢但仍相對穩定，以協助美國產品的出口競爭力；希望市場利率隨著美國通膨情況紓緩而下降，如此可以降低美國政府、企業及家計部門的利息負擔；希望法規鬆綁可以創造如虛擬貨幣等新興產業的商機。

但關稅政策已造成市場動盪，緊接著美國眾議院也在近期通過川普減稅法案，市場擔心美國國債及政府財政赤字問題將益發嚴重，加上穆迪信評公司(三大信評公司中最後一家)將美國公債信評從Aaa調降至Aa1，讓美國公債投資人重新思考調整部位，引發這波美債下跌。

如果沒有後續政策變數，聯準會似乎應該出來救駕，畢竟4月公布的消費者物價指數較市場預期為低，且連續4個月走緩，顯示通膨情勢正在緩和當中。

另外，4月份就業報告也較市場預期為佳，顯示勞動市場表現依然穩健，鮑爾如果把今年應該調降二碼的工具，把一碼拿來現在用，對提振市場信心不無小補。

但聯準會官員顯然不打算這樣做，一些官員表示美國經濟面及政策面正劇烈調整，未來充斥不確定性，須等待3到6個月才能看到事情的發展。

▼Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

聯準會仔細評估政策效果 採取適當對策

聯準會官員的談話讓市場認為6月降息的機率微乎其微，最快可能9月才會降息。但如果到時候美國經濟成走緩、通膨又升温的話，這樣的局面又豈是聯準會所樂見?那時降息適合嗎?

而且除了利率工具之外，聯準會還有購買美國政府公債、國庫券等量化工具，但在5月份的貨幣政策新聞稿中，聯準會依然強調將持續減持政府公債，似乎不在意市場對美國政府公債的信用疑慮。

往好的一面解釋，聯準會並不認為當前市場動盪嚴重到必須出手拯救，但從另一個角度來看，聯準會應該是不想助漲川普的政策效應，在關稅可能導致通膨升温之際，還採取降息手段來助漲通膨壓力。

上一波聯準會因誤判通膨情勢而遲至2022年3月才開始一連串的升息動作，被市場批評反映應太慢，在剩下來有限的任期內，鮑爾應該不想要在任內留下控制通膨不利的名聲，因此在關稅稅應尚未明朗之前，聯準會寧可採取觀望態度，也不願躁進降息。

由此看來，解鈴還需繫鈴人，川普只要不是川普，讓關稅政策明朗透明而不再反反覆覆，聯準會便可仔細評估政策效果而採取適當對策。

但問題也在這裏，川普每天都有新的關稅談話，顯示目前關稅政策還沒有落幕，在這種情況下，聯準會最好的政策就是觀望，但債市投資人可是不會等待的，短期內債市賣壓可能持續下去，直到新的政策或新的經濟情勢出現。

不過債市投資人也不用過度擔心美元及美債的地位，美元依然是市場最安全及流動性最高的貨幣，美債也是固定收益市場投資人最重要的標竿產品，更不要忘記聯準會做為美元最終保證機構，聯準會的公信力及影響力仍是主導市場的重要因素，因此投資人調整部位就好，可不要把美元和美債都完全抛棄了。

▼川普每天都有新的關稅談話，顯示目前關稅政策還沒有落幕，在這種情況下，聯準會最好的政策就是觀望。（圖／達志影像／美聯社）

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