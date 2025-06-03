錯把迷途當本鄉、把破壞正統的當正統　論區桂芝老師的謬論

▲北一女國文老師區桂芝。（圖／記者許敏溶攝）

●蔡榮祥／國立中正大學政治系教授

內政委員會於5月29日排審「兩岸條例」、「港澳條例」修正草案，陸委會邱垂正主委表示，針對公職人員赴陸、港、澳規範管制可能擴大，目前正研議修法，將把所有公職人員（包括基層人員在內）都納入管制。

北一女教師區桂芝發表觀點指出，此舉對於兩岸關係緩和一點幫助都沒有，賴政府目的就是不希望兩岸交流，但也說不出原因，只好用各種制度設計，讓國人自動降低去的頻率，痛批這是一種台獨家暴，一直想引戰，把老百姓關起來方便行事，完全不顧小民對戰爭的恐懼。

區老師更指出，更何況不管是文學、歷史文化「根」都在大陸，學生現在已經在學校教育、書面資料得到極淺薄、負面論述，若沒有機會去大陸實際走訪，那兩岸敵意螺旋只會越來越高。

區老師言論似是而非 亂貼標籤說防衛措施是家暴

區老師的言論不僅似是而非，同時充滿謬論。首先，政府之所以對於所有公職人員（包括基層人員在內）納入管制的原因是因為目前兩岸人民關係條例第九條只規定政務人員、直轄市長、國安相關人員、縣市長，並不包含民意代表和村里長，形成立法缺漏，讓中國對這些公職人員以低價旅遊和落地招待進行統戰，以對價關係交換回台支持特定政黨的候選人之案件屢見不鮮。

民主國家對於統戰滲透的因應措施是為了保障國家安全和選舉的公平性和正當性。中央民意代表也可能接觸國家安全的機密，因此立法執行管理機制也是適當合理的措施，並不是徹底禁止這些人員去中國交流。

區老師卻亂貼標籤說民主國家的防衛措施是家暴。家暴說更是貼切地說明區老師口中的文化根源之中國如何建造集中營來禁錮新疆的維吾爾族人和消滅維吾爾族文化。引戰說更是倒果為因和指鹿為馬，中共自1949年來就一直想要武力併吞台灣，按照區老師的邏輯，蔣介石總統反攻大陸更是一種引戰中的引戰。蔣介石將台灣建造成反共的堡壘與目前民進黨政府透過修法來強化民主的防衛機制都不是引戰，而是防止中國併吞入侵和滲透破壞的防衛機制。

台灣任何維繫現狀和強化民主韌性的作為都被誣指成是引戰，卻從來不譴責發動戰爭威脅和演習進逼的霸道中共，且慣用文化根源和意識型態來進行攻擊和批評，讓本應中立的教育場域變成個人立場和主張的宣揚舞台。

<br>

顧炎武的廉恥理念 區老師更應該對中共宣講

其次，區老師指出不管是文學、歷史文化的根都在大陸。這樣的觀點是把迷途當本鄉，把破壞正統的當成正統。1949年中華人民共和國成立之後，不僅沒有保存中華文化，甚至是將中華文化破壞殆盡。

1966年到1976年間，中國共產黨中央委員會主席毛澤東發動文化大革命，以破四舊（舊風俗、舊習慣、舊文化和舊思想）來破壞和摧毀中華文化的史籍和建築。毛澤東為了鬥倒總理周恩來，甚至還提出批孔揚秦，攻擊周恩來總理信奉儒家思想。

整個文化大革命讓中華文化出現嚴重斷層，孔孟學說也變成歪道邪說。歷史根源方面，已故的歷史學余英時大師說，中國大陸從1949年到現在沒有歷史，有的歷史都是假歷史，是為了政治宣傳而造出來的偽歷史；要揭穿偽歷史，只有將來學術完全自由以後，資料開放，根據原始資料說話才可以。

例如，中共長期宣傳自己是抗戰的中流砥柱、主力軍，認為國民黨在抗戰中作用不大，甚至醜化國民黨消極抗戰、積極反共。這種歪曲史實的歷史觀點卻成為區老師深信不疑的文化根源，還要台灣學生去大陸實際走訪好好學習這些偽歷史，不僅會讓領導抗戰的國民黨不知情何以堪，更是錯把馮京當馬涼。

區老師提倡古文教育，孔孟學說應該也是其教書的重中之重。但是孔子重視的是以德服人、以禮治國、以仁為本，而中共極權則是以權制人、以法控人、以恐懼為工具。二者不僅不同，更在根本上互為對立。

孟子學說提到，民為貴、社稷次之、君為輕。在習近平統治下的中國剛好相反，君為貴、社稷次之、民為輕。區老師過去批評台灣課綱教材沒有顧炎武的《廉恥》一文。事實上顧炎武強調廉恥作為個人品格和社會道德的根本，強烈批判缺乏廉恥心導致的腐敗、墮落與國家危機。

而中國當代的獨裁政治，在權力高度集中、缺乏透明監督與言論自由的環境下，往往伴隨官員貪腐、言行不一和社會風氣的敗壞，正好與顧炎武筆下廉恥缺失的觀點互相呼應。

所以，區老師更應該對於中共宣講目前其缺乏的正是顧炎武的廉恥理念，對於中共曉以大義，讓其以顧炎武的廉恥為鏡來明得失和正言行。

最後，台灣作為民主國家的責任，應該要人民知道赴交中流可能會產生的風險，同時也需要執行相關的防範措施以防止中共利用民主的弱點來破壞台灣的民主運作和選舉的公平性。

主張台灣應該門戶洞開不要管理的論點就如同允許中共有圍牆，但是台灣卻不能有鎖的立場。中共對內有網路封鎖、思想審查、社會監控，對外卻大言不慚地批評台灣管制中國滲透和統戰是民主倒退。

區桂芝老師常自詡為弘揚中華文化的先鋒，然而在中國極權體制的箝制之下，所謂的文化傳承，早已淪為對「習思想」的獨尊。孔孟之道被邊緣化，儒學精神也難逃工具化的命運，通常是對其陽奉陰違，更遑論身體力行。

缺乏民主制度所保障的多元思想與言論自由的情況下，文化與歷史終究只是專制政權操控下的樣板宣傳。真正延續並實踐中華文化核心價值的所在，不在中華人民共和國，而在自由多元、尊重傳統與現代共存的台灣。

▼真正延續並實踐中華文化核心價值的所在，不在中華人民共和國，而在自由多元、尊重傳統與現代共存的台灣。（圖／記者黃克翔攝）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。