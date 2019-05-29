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普通人的自由主義／民進黨該辦「公開初選」解蔡賴僵局

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▲民進黨總統初選「蔡賴對決」，29日下午再次於中執會進行討論。（合成圖／記者屠惠剛攝）

●陳家煜／加州大學聖克魯茲分校國際經濟博士。任教於美國Coe College工商管理學院。

民進黨現在辦「公開初選」有很多的好處。這不是我一時興起的提議，這是美國的發展經驗，也是一石多鳥的解決方案。公開初選，採選民登記制，民進黨公開接受國民參與，只要提供身份證資料供予造冊，任何人都可以投下一票選民進黨候選人，不用繳交黨費，也不用加入民進黨，結果一翻兩瞪眼，贏家代表民進黨選總統，輸家退讓。讓我來在這裡，進一步分析一下好處以及可能的問題。

一、解決僵局

民進黨現在採用的民調方式，不管最後結果為何，總會有一方不滿意，一定會影響大選投票。現在各持己見，因為每一邊都知道哪一種民調方式對自己有利，同樣的，也知道對方的意圖。如果採用公開初選，就沒有這個問題。公開初選，因為各有勝算，誰也不知道結果為何，所以是真正的事前公平。而且因為真正的公開透明，輸掉初選的人，自然也得心服口服。

二、「民主的問題要用更大的民主解決」

這句話在這個時候，特別好用。因為用民調辦初選，選民一頭霧水，全都蒙在鼓裡，完全不知道民調已經在進行中，然後一下子民調就結束，結果就出來了，支持者就要被「強迫」接受這結果。民調現在已經出現很多技術上的問題，不準的機會很大，民眾真的吃得下去這結果？到頭來，民調只是徵詢民意的一種方法，如果這方法已經變成問題了，為什麼不回到初衷，彎下腰來直接用民主方式，問問選民？

在公開初選競選的過程中，候選人盡力拉票，動員民眾登記。因為民眾用自己的一票投出候選人，那種參與感會對結果更加珍惜。而且在雙方動員的過程中，更擴大了民進黨的民意基礎，反而可以讓更多人支持民進黨的主張。在最後一月總選舉的時候，這些動員來的民眾通通會變成民進黨的支持者，就算他們不是黨員，他們也會對民進黨更有認同感。

美國民主黨今年的初選參選人爆炸，超過20幾個人角逐大位。但人太多了，完全沒有辦法同台電視辯論。所以民主黨的黨中央，決定要以候選人對黨的募款的金額，來決定誰可以上台參加電視辯論。這個好處是，在候選人競爭的同時也提高對黨的向心力，提高選民對黨的貢獻。這是非常棒的的一個作法。如果民進黨在此時辦公開初選，也會有同樣的效果。公開初選與黑箱民調有巨大的差別。

三、國民黨做不到

國民黨內有更多的利益糾葛，更不容易達成共識，要他們辦公開初選，困難度更高，做不到的可能性很大。如果民進黨做到，相對於國民黨的黑箱操作、密室協商，更顯出民進黨的民主，也對比出柯文哲孤鳥的本質，也能促成綠營的歸隊。公開初選，有利民進黨贏得大選。

「公開初選」有的問題，可以算是技術性問題，都可以解決。

一、人頭動員問題

以前民進黨辦黨員初選，有很大的問題是，民進黨黨員數目不多，沒有辦法代表真實的民意。而且有金主支持的候選人，可以買人頭黨員參加初選，而贏得初選。現在辦公開初選就不會有這個問題，一來公開初選是採登記制，不需要繳交黨費。你有本事動員更多的選民登記，那是你的本事，那也對民進黨只有好處，沒有壞處。二來，因為沒有牽扯到金錢往來，更顯得乾淨清楚、公開透明。

二、排藍與否

但如果出現那種「唯一支持著柱柱姐」的情況呢？即，如果藍營的民眾大幅加入民進黨的公開初選，而造成選出的候選人，反而對國民黨有利呢？有幾個方法防範。在登記的時候，很清楚要留下身分證資料供造冊，藍營民眾對於要不要把資料給民進黨，會有疑慮，這和電話民調裡亂說一通，有不一樣的阻嚇效果。另外，現在的情勢不明朗，國民黨其實不知道，到底蔡英文或是賴清德，那一個比較好打。所以現在是一個絕佳的機會，不用擔心藍營的搗亂，公開初選的實驗很值得一試。

日後公辦初選，再來規範如何排除敵對政黨參加初選的問題。

三、選舉時程

也許有人會擔心，現在時間已經剩的不多，會來不及辦公開初選。但想一想，如果認真地開始辦的話，三個月內辦成應該是沒有問題。就算九、十月再出現民進黨的候選人，那也不是問題。雖然只有三個月時間可以和國民黨的候選人競選，但在初選競爭的時候，民進黨的候選人還是保持在媒體的熱度，也還是在選總統，所以這三個月時間並不是浪費。況且這還解決了民進黨內部現在最重要的問題。現在兩方僵持不下，反而會拖得更久，結果會更難令輸的一方接受。

四、金錢

民進黨辦這一場公開初選，沒有政府支持的話，費用會相當可觀。但因為這一場初選的結果影響甚為重要，如果不公開透明的解決，賴清德和蔡英文雙方的持續爭執，最後可能會讓民進黨在大選敗選，其後果不是金錢可以衡量。所以民進黨如果沒有辦法向企業、私人募款，得到足夠的經費辦初選，民進黨要跟銀行借錢，用總統選舉的候選人補貼金，作為償還的依據。不管如何，一定要借到錢來辦初選。錢可以解決的問題，都算是小了。

在台灣越來越民主的情況下，民調選擇政黨候選人的過程，會突顯出其不民主的本質。未來公辦初選，是一定要走的方向，而這公辦初選，一定會造成台灣的政黨從剛性政黨轉型為柔性政黨。比照美國發展的經驗，柔性政黨，反而會強化政黨政治，而不是弱化，因為柔性政黨會讓選民的認同度大幅提高。

民進黨諸公，為國為民，請考慮辦「公開初選」解決爭議，塑造民主典範。

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