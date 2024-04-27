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靈骨塔詐騙為何層出不窮？　風水是一大關鍵

我們想讓你知道…近年來，靈骨塔詐騙案層出不窮，之所以會有靈骨塔的詐騙，除了是因禁土葬的緣故外，還因為這過程涉及風水相關之議題。

● 易隱堂／命理學研究者

關於「風水之術是否真可讓人發財並蔭佑子孫呢？怎會有靈骨塔的詐騙案呢？」這一問題，雖這話題會讓人想迴避，因為很多人怕觸了眉頭，但人總會生老病死，所以就算該生死課題是很多人因忌諱想迴避的，但終究還是得面對。

其實人死之大事議題又攸關經濟，因此本文欲就此議題，揭開這個生死之事處理的神祕面紗。

要深入談論這個敏感的話題，首先我們要先以平常心看待這個議題。每個人本都會走到死亡這一天，這是人生需要走到的最後一步，所以這議題並非是那種充滿陰森邪異之意味，倘若您願意耐心閱讀本文，便不會有著既往的迷惑。

亂葬崗影響城市規劃　陰間與陽間之人爭地 

人的生死之事甚為敏感，有些家屬在籌辦喪禮的過程中，會高調的舉辦，弄得風光熱鬧，但有些人是會選擇簡單的儀式，將其低調處理妥善就好，選擇作法不盡相同，但最後一樣要歸為塵土，將遺骸安葬或放置於某地。

會有納骨塔的被絕對替代，是因在重視水土保持的環境下，開始有禁止土葬的條文出現，這個做法不管是對岸的中國大陸，或香港、新加坡等等華人定居之處，大多都已有這樣的殯葬管理作法，所以納骨塔可說是現代社會取代傳統墓園的一種替代選項。此外，在都市結構改變下，活人能住的地方越來越少，甚至因新土地取得越來越困難，以致於陽間之人變得需要與過往之人爭奪居住之地，以利城市建設的開發能完整，所以現今的土葬墓園更是越來越稀少。

▲ 有些墳塚與墓園，因為在道路關鍵點或重點規劃區的範圍內，遭「影響都市開發」為由，被迫遷葬。近期籌畫的土城區「司法園區」，即有一部份是宏國德霖科大後山的墓地。（圖／ETtoday資料照）

但之所以會有禁葬的條例，也是因早期的人都會選定一些地點做墳塚入棺，而且多數都未經規劃，也未做好水土保持，所以早期所謂的「亂葬崗」就是這樣來的。另外，有些墳塚與墓園，因為在道路關鍵點或重點規劃區的範圍內，有時會影響都市開發，當一些墓塚所屬的家屬若被要求當要做遷葬時，往往會有產生激烈的抗爭發生，政府機關人員甚至被這些家屬所詛咒，要往生者去找經辦人去算帳，所以很多人都不敢制訂這類的遷葬政策，但也因而阻礙城市開發。由此看來，這死後大事也攸關於活人。

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入土為安　納骨塔成最佳選擇

安葬儀式之所以不會隨著時代徹底消失，便是來自人說的「善終」，也就是當生命將達終點後，有一個最好的收尾結果，無須曝屍荒野或無人幫忙善後祭拜。上至君王、巨賈，下至平民百姓，任何人都會迎來生命終結的那一天，入土為安便成為一項傳統。但也因禁土葬下，現今多數人若過世，家屬多只能在墓園或公家的納骨塔中存放其骨灰。近幾年雖然有人推崇樹葬，但這納骨的方式，還是最主要的做法。

在既有的傳統墳塚之地越來越少之下，接踵而來的問題就是新的詐騙手法出現，也就是靈骨塔塔位的詐騙事件，塔位之地被一些不肖人士稱為可投資的產品，讓人聽得啼笑皆非。近年來，靈骨塔詐騙案層出不窮，之所以會有靈骨塔的詐騙，除了是因禁土葬的緣故外，還因為這過程涉及風水相關之議題。

▲ 既有的傳統墳塚之地越來越少，家屬多只能在墓園或公家的納骨塔中存放先人的骨灰。（圖／記者陳筱惠攝）

風水之術淵源久遠，有些人相信該學的功效，而有些人則對此嗤之以鼻，只覺得是單純的迷信，甚至認為風水之說，
根本是混淆視聽的鬼話；而相信的人覺得風水會影響子孫運是或是財運，甚至是姻緣或家運，所以寧可信其有，也不要讓還活著的家族之人，因其糟糕風水而遭來厄運。

看準產權不明　不肖業者藉靈骨塔行騙

靈骨塔的詐騙問題，還來自於塔位產權的買賣糾紛。其單純的買賣糾紛又來自於，一般民眾對納骨塔的塔位之產權不熟悉。依法律而論，在法律上，若是家屬購買非公家納骨塔的私人塔位，通常會取得「土地所有權狀」及「建物所有權狀」，此種類型的塔位或墓園，因屬於私人買賣交易，所以若過程上合法且走完法律程序，就沒有所謂的「使用年限」。

依此放置期內的骨灰或骨骸可以安心永久存放，後代家屬也可繼承其塔位產權。簡言之，這較不會有因都市規劃等問題而被迫遷葬。不過這種私人的，若沒走完完整的法律程序，那後續也可能就會淪為只有放置權。

但若是購買公家墓地形式的墓園，就只會取得「使用所有權狀」。因為公家的靈骨塔內的塔位，多數是以地上權為基礎，所以該塔位的家屬，是無產權的，只算是有放置權，可能幾十年後就必須要遷葬。

所以它才會分為永久使用權跟固定年限使用權之兩種。

▲ 有些納骨塔會因地震或其他事故而受損。（圖／民眾提供）

雖然說私人的納骨塔產權較明確，不過經時間過度下，有時也會有糾紛，比方說若干年後，當該塔管理者往生或無人接手管理時，你又能拿對方如何？這幾年一直有荒廢靈骨塔，或者無人管理的非公家納骨塔經營倒閉的新聞出現，也有因為地震又或者其他事件而導致毀損。所以私人的納骨塔，也非一定都無後續的問題。

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關鍵字: 靈骨塔 詐騙 土葬 風水 易隱堂

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