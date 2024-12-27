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民進黨團打著綠旗反綠旗　賴清德的問題沒想到來得這麼快

我們想讓你知道…賴清德和在野黨之間的對抗原本已經把弓拉滿，如今卻突然後院失火，戰線出現了破口，賴清德性格跋扈、專斷，外界都認為遲早會出問題，只是沒想到來得這麼快。

▲▼行政院賴清德院長出席民進黨中執會,賴清德,柯建銘。（圖／記者季相儒攝）

▲賴清德、柯建銘。（圖／資料照）

 ● 單厚之／資深媒體人

立法院進行大法官同意權投票，賴清德總統所提7名大法官全數遭封殺。令人跌破眼鏡的是，在民眾黨團一致支持同意大法官被提名人劉靜怡的情況下，民進黨團卻祭出黨紀一致否決，讓以105票反對、8票支持遭到封殺，同意票8票破了立法院行使同意權的紀錄，極為難堪。

劉靜怡遭封殺　點出了外界的質疑

對於這樣結果，賴清德一反日前立院通過《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》時，指責立院「侵害司法獨立」、「衝擊國家資源分配」、「沒收權力分立原則」、「悖離人民作主真諦」的強硬態度，僅透過總統府發言人表達深切遺憾，並表示將進行補提名作業。對於立院黨團以「黨團自主」為由祭出黨紀，總統府也表示，對於立院黨團的自主文化「完全理解也充分尊重」。

柯建銘則表示，封殺劉靜怡的理由是多次辱罵民進黨、包括罵前總統蔡英文貪污及論文是假的，行政院長貪污等，在大法官被提名人審查時，羞辱綠委王義川，若黨團再投票給劉靜怡，「不就自己自殺就好」。柯建銘說，自己在黨團會議前曾致電賴清德總統表示「今天是國會自主、黨團自主」，賴清德說自己是黨團出身，當然絕對尊重。

劉靜怡則在被否決後臉書連發，「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清，因為結果投票結果已經確定了。」劉靜怡也轉發多篇友人貼文，質疑民進黨不挺賴清德提名的人選，「到底是誰在癱瘓憲法法庭」、「這一局不是柯下台，就是賴變成光緒」。

劉靜怡的臉書當然充滿了被羞辱、玩弄之後的不滿情緒，但也點出了外界的質疑，為何民進黨團會公開反對賴清德提名的人選，難道綠委都不瞭解背後的象徵意義和嚴重性嗎？柯建銘和總統府都聲稱尊重黨團自主，為何又有人私下澄清「總統真的沒有同意這樣幹」？

被提名人遭自家否決　過往前例

以往的同意權行使，並非沒有被提名人遭否決的前例。2008年1月立委選舉，國民黨在立法院113席中占了81席，但立法院7月行使同意權，馬英九提名的監察院副院長沈富雄卻僅獲得51票遭否決，被認為是黨團給馬英九的「下馬威」。即便如此，當時的國民黨團也不敢祭出黨紀，公開跟馬英九對著幹。

2020年6月，剛獲得817萬票連任的蔡英文，提名國民黨籍前台東縣長黃健庭為監察院副院長，引發藍綠強烈反彈，黃健庭當天隨即表明會退出，並於隔天正式婉拒蔡英文的提名。

無論沈富雄遭否決或黃健庭主動退出避免難堪，事前都有跡可尋，而這次卻是保密到家，媒體直到拍到柯建銘投反對票，才知民進黨要封殺劉靜怡；根據柯建銘和總統府的講法，柯建銘也直到黨團會議開會議，才致電賴清德說「黨團自主」，讓賴清德連反應的時間都沒有。

按照柯建銘的講法，否決劉靜怡的理由一是因為罵民進黨，一是即便通過劉靜怡一人也無法達到《憲訴法》規定10名大法官才能釋憲的門檻，所以不能讓黃國昌要的人通過。但柯建銘不是說要對《憲訴法》提出釋憲嗎？既然如此，有沒有10人又有什麼差別？

就在行使同意權的當天，媒體還報導因為有綠委擔心被貼上支持廢死的標籤投不下去，所以賴清德下令要祭黨紀「團進團出」。結果民進黨團居然祭出一個完全相反的黨紀，全力封殺賴清德提名的劉靜怡。

以柯建銘的政治智慧，不可能不知道這樣的舉動代表什麼，51席立委也都不是初出社會，但民進黨團卻硬生生做出了決議，以另類的方式展現了賴清德口中「更大的民主」，讓賴清德不得不吞下去。

▼大法官人事同意權案投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨不同意大法官提名人劉靜怡 柯建銘選票蓋不同意 大法官人事同意權案投票 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

賴清德的作風不變　黨團自主只會越來越多

原本綠營上下一致指責在野黨「亡國滅台」強推《財劃法》等3法、醞釀要在明年推動「全台大罷免」，一夕之間變成了笑話。如果民進黨都可以跟賴清德對著幹、否決大法官，國民黨又為什麼不可以？

偏偏柯建銘提出的理由，無論是罵民進黨、罵蔡英文、罵王義川、便宜了黃國昌，都是賴清德上來之後「青鳥」的主流論述，只要非我族類、只要跟民眾黨沾上邊的，都是親中賣台的習近平同路人。柯建銘「打著綠旗反綠旗」，讓賴清德一點辦法都沒有，只能吞下這個啞巴虧，複述「尊重黨團自主」。

所謂黨團自主，通常僅止於議事策略，立法院議事如何攻防、協商、交換，是黨團的職權和專業，黨、政院和總統不必過度的干涉。但對於重大的政策，必然是「黨政一體」，因為這涉及黨的整體利益，沒有模糊、背叛的空間。只有像這幾年國民黨羸弱的黨中央，根本無力號令黨團，才會出現黨團高度自主的怪象。

賴清德上任之後，對外強硬、對內跋扈，對國會多數毫無尊重，對黨內異見毫不理會，「可見我多委屈」的鄭文燦說辦就辦，自己的總幹事姚立明有諸多爭議卻仍提名為司法院副院長，跟蔡英文對著幹的劉靜怡也說提就提，即便黨內早有人反應，賴清德也毫不理會。

民進黨團這次是靠著突襲展現實力，希望逼賴清德正視黨內不同勢力存在的現實，如果賴清德的作風不變，黨團自主既然有一次，就可以有第二次。

民進黨團在此時發難，一方面是因為積怨已久，剛好找到一個合適發作的理由，另一方面也是看到賴政府的執政績效不佳，賴清德政治能量開始下滑，綠委才有造反的本錢。如果任由現在的情況繼續下去，不說資源的分配、2026年的縣市長大選，可能什麼都分不到，更糟的還會步上鄭文燦的後塵。

只是賴清德和在野黨之間的對抗原本已經把弓拉滿，如今卻突然後院失火，戰線出現了破口，無論是三法的應對或青鳥、大罷免的後續，全部都要重新安排，稍有不慎就會全盤皆輸。賴清德性格跋扈、專斷，外界都認為遲早會出問題，只是沒想到來得這麼快。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德出席「2024歐洲日晚宴」。（圖／總統府提供）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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