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台灣像汪洋中的一艘船　政局混亂需要「好的船長」

我們想讓你知道…想想看，如果總統不擋群眾進入立院、如果卓院長堅持不副署，如果總統決定全面升高與在野黨的對立和衝突，今天台灣政局將不堪設想。台灣就像汪洋中的一條船，需要好的船長。

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

● 游盈隆／台灣民意基金會董事長

台灣就像是汪洋中的一條船，就在幾小時前，柯文哲被台北地院裁定3000萬元交保，重獲自由，如我早先的預期。台灣畢竟還是一個民主法治國家，人權是最高價值，雖然檢方仍要求延押。

台灣近期政海波濤洶湧，朝野政黨激烈碰撞，但基本上亂中有序，沒有跨越不該跨越的紅線。

政局混亂　試舉三個例子

12/20早上11點左右，立法院濟南路側門出現大批青鳥群眾與警方推擠，欲強闖立院，最終被喊停。是誰鼓動?是誰喊停?根據可靠的訊息，是有綠委鼓動，府方在緊要時刻喊停。

12/20晚上，立院院會表決三大法案修法，有綠委高喊「只要行政院長依據憲法第37條，不副署，法律就無效」，一時之間似乎成為民進黨內主流的意見。12/25總統府祕書長在立法院應詢，明確表示總統會依憲依法公布法律，暗示不會有行政院長不副署的問題。

12/25，針對媒體報導府方可能針對立院修法提公民複決一事，潘孟安也明確否認。

這三件事情，三個例子，顯示政局雖亂，但最高當局心中不亂，還能做出正確的決定，這是值得慶幸的事情。

 ▼立法院20日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 立法院今(20)日審查《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》三大爭議法案，群眾於立法院外濟南路集結，要求退回三大惡法，稍早部分群眾開始推倒護欄，意圖衝進院內，民進黨立委也到達濟南路出入口呼籲民眾支援。（圖／記者李毓康攝）

當局為何能不亂？

第一，如果12/20賴總統在黨籍立委慫恿下，默許群眾攻佔立法院，阻撓議事，那代誌就大條了；賴總統不但將立刻陷入[尹錫悅情境]，狼狽不堪，也不必再想2028連任，甚至可能因此遺臭萬年。

政治是人的決定，魯莽的政治決定會帶來可怕的政治後果，有人有意或無意中想陷賴總統於不義嗎?

第二，藉行政院院長不副署來反制在野黨，看似聰明，但其實是一個又愚又蠢的餿主意。因為自1997修憲之後，總統直接任命行政院長，不須經立法院同意，也不須行政院長副署。

這等於宣告行政院長已經失去民意基礎，副署權已形同虛設，即使37條沒有廢除。在這種情況下，若卓揆拒絕副署賴總統公布的法律，只是再一次向在野黨宣戰，沒有嚴肅的憲政意涵，徒增紛擾而已，乃智者所不為。

第三，執政當局訴諸公民複決來抵制國會修法，曠日廢時，勞民傷財，又很難達成目標，到時誰去承擔政治責任?兩個字，總統。因此，不採公民複決的決定是明智的。

想想看，如果12/20總統不擋群眾進入立法院、如果卓院長堅持不副署總統公布的法律，如果總統決定發動公民複決，全面升高與國會和在野黨的對立和衝突，今天台灣政局將不堪設想。台灣就像汪洋中的一條船，需要好的船長。

▼立法院三大法案朝野大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院三大法案 朝野大戰 國民黨立委破門而入 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

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台大政研所碩士、美國北卡羅萊納大學政治學博士。曾任台灣政治學會會長、凱達格蘭學校副校長、海峽交流基金會副董事長、民主進步黨副秘書長等職務，現任台灣民意教育基金會董事長。

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