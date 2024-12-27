「柯文哲起訴書」北檢已經很保守！　找不到金流很正常

● 呂秋遠／律師

柯文哲這份起訴書，除了館長這種天資聰穎的人，大概很難在短時間內看完。然而如果不帶成見去閱讀這份起訴書，還是認為柯文哲完全無辜、應該無罪，不妨把柯文哲換成自己最討厭的政治人物，看看是否還是這麼認為。

在看這份起訴書之前，可能要先理解柯文哲資料夾裡面的一些歷史名詞。朕，是皇帝的自稱，秦始皇之前，大家都能用，秦始皇之後，只有皇帝能用。雍正，是清朝第四任皇帝清世宗年號，他歷經激烈的奪嫡之爭，後來才成為皇帝，為人勤政，但被文人認為刻薄。年羹堯，是雍正皇帝的寵臣，雍正元年就獲得重用，但在三年就被賜死。

接下來 來看這份起訴書

這份起訴書，就柯文哲的部分，其實已經非常保守。他是不是知道京華城的容積率會違法？身邊的所有人都知道，而且都告訴過他有問題，就他還是不知道？跟事主沈慶京見了這麼多次，不管是市長室，或是在他的豪宅，他們不會談到這個案件？

那麼，他有沒有收賄？檢察官對於這件事非常保守，只認定他因為這個案件「至少」收1710萬。為什麼？容積率涉及的利益太大，不可能只收下這些錢而已，這只能說，金流根本找不到，只能透過間接證據，也就是USB與簡訊，證明應該有1710萬，至於想像中的億來億去，根本沒出現。

金流找不到，這非常的正常。光是新加坡就有很多的想像空間，在短短的四個月內，他的財務近侍橘子不敢回國，事先就算要給錢，也一定會有安排，哪有這麼容易可以突破？如果不是USB裡面的記載，連1500萬可能都無法有任何證明。可是，難道一定要有金流才能證明柯文哲確實有收賄嗎？如果一定得要這樣，貪污治罪條例可以廢除了。

其他人在USB的記載，都確定是給錢，但就沈慶京的記載，是兩個人要約會，這哪裡合乎經驗法則？況且沈慶京在動工前幾天陸續領了1600萬元，再把錢交給柯文哲，難道一定要匯款才會成立犯罪，收現金就不算？

他是市長，不知道京華城容積率違法；他自詡為雍正帝，但是副市長可以一塌糊塗；他反財團，但是跟沈慶京在市長室、陶朱隱園會面唱歌，兩人稱兄道弟；很多公務員跟他說這樣違法，他執意為之；不配合他的科長，會被他甩筆、罵永不錄用，調去都發局當府會聯絡人；他的支持者卻說，阿北是清白的，他什麼都不知道，他也不可能收錢。如果把柯文哲的名字換成任何一個政治人物的名字，有人會覺得合理、符合現實嗎？

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封建又愛錢的柯文哲 就在這份起訴書

當然，起訴書裡的柯文哲本來就很不現實。畢竟我們很難想像那個2014年的柯文哲會在市長室一邊騎飛輪，一邊收下300萬元；會親自去停車場拿500萬元；會交代木可公司負責人必須有辦法應付特偵組的質疑；會在東窗事發前夕要求財務許小姐出國避難。然而，這些事情都發生了。

看完這份起訴書，我只能說，柯文哲真的非常愛錢，非常封建，也非常照顧財團，完全值得28年6個月。

最後，柯文哲對於國共內戰應該略懂，也確實是毛澤東的信徒。因為他曾經有所謂的「傅冬菊計畫」。傅冬菊是國共內戰末期的北平市長、華北剿匪總司令傅作義的女兒。北平為什麼會淪陷，就是因為傅作義投降，而傅作義之所以投降，是因為傅冬菊把所有的作戰計畫、父親的情緒起伏，通通都交給共產黨。

這是後來共產黨擊敗國民黨的重要因素。柯文哲努力想要接觸國民黨政治人物與其他有錢人二代，努力策反國民黨牆角，果然有毛澤東的影子。不過，傅冬菊最後的下場很不好，那又是另外一件事了。

▼柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

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