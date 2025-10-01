雙城論壇遲延　都是中央幫的忙

▲歷年雙城論壇從未如此狼狽。自2010年開辦以來，無論兩岸關係如何起伏，論壇皆如期舉行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

●歐威爾／自由撰稿人

2025年雙城論壇臨時喊停，台北市府以「急事緩辦」四字收場，彷彿一場城市外交的即興演出突然落幕。但真正的劇本早已寫好：中央部會協調失靈，行政審查拖延，移民署發證卡在最後一刻。這不是突發事件，而是制度性冷處理的經典範例。

歷年雙城論壇從未如此狼狽。自2010年開辦以來，無論兩岸關係如何起伏，論壇皆如期舉行。即使在香港反送中、疫情封鎖、美中對抗升溫之際，台北市長照樣出發，中央部會照樣核准。如今卻出現「已讀不回」、「進度不如預期」的行政拖延，彷彿整個政府突然患上了選擇性失憶症。

陸委會的回應更是教科書級的官式語言「感到意外與遺憾」、「積極協助中」。這種語言的藝術在於，它什麼都沒說，卻又什麼都暗示。若真積極協助，MOU不會卡關，許可不會延遲，部會不會要求列出接觸名單。這種表面支持、實質冷處理的姿態，已非行政技術問題，而是制度性不作為的精緻表演。

陸委會近年的行政風格，堪稱「自我矮化」的典範。它不再是兩岸交流的協調者，而是制度封鎖的執行者。它害怕交流被解讀為妥協，害怕互動被標籤為統戰，害怕民主制度無法承受象徵性接觸的政治張力。

這種政策恐懼不只妨害城市治理合作，更在無形中強化了兩岸敵意的螺旋結構。當制度選擇封閉，當行政選擇拖延，交流的空間便被敵意填滿。陸委會的退縮，將被歷史記錄——不是因為它做了什麼，而是因為它選擇什麼都不做。

從制度設計者到政治防火牆 陸委會的角色變形

陸委會原本設計為兩岸事務的制度守門人，應扮演協調者、保障者與設計者的角色。然而近年來，它的功能逐漸轉型為「政治防火牆」，專責阻擋地方政府的治理意志與社會對話的可能性。雙城論壇的MOU卡關，不是行政失誤，而是制度意志的展現。

這種制度姿態不只限於雙城論壇。近年來，地方政府與陸方的各類交流計畫——城市治理、文化互訪、產業合作——皆遭遇不同程度的行政延遲與審查強化。陸委會不再是橋梁，而是閘門；不再是協調者，而是控流者。其所謂「維持現狀」的政策語言，實則是對地方自主的制度性限縮。

更令人憂慮的是，陸委會的行政態度已成功製造出一種「制度不確定性」，讓地方政府無法預測中央審查節奏，無法掌握行程是否能如期進行。台北市府此次延期，雖未明言中央阻力，但其「待條件成熟、水到渠成」的說法，已透露出對制度環境的深層焦慮。當行政協調變成政治試探，城市交流便失去穩定性與可預期性。這不只是行政困境，更是制度信任的崩解。

民主制度的自我設限 統戰恐懼症的蔓延

台灣自詡為民主社會，強調言論自由、地方自治與制度透明。然而在面對兩岸交流時，民主制度卻常常自我設限，將「統戰」作為一切交流的預設風險。

雙城論壇的延期事件，再次暴露出台灣民主敘事的矛盾：一方面高喊制度自信，另一方面卻對城市交流充滿戒心，甚至以行政程序阻斷可能性。

這種矛盾不只體現在政策語言，也反映在民間輿論。每逢雙城論壇舉行，總有聲音質疑「是否被統戰」、「是否配合中共宣傳」，彷彿城市交流本身即為政治風險。

這種敘事邏輯，將民主制度的開放性轉化為防禦性，將地方治理的自主性轉化為中央控管的正當性。最終，民主制度不再是交流的保障，而是交流的障礙。

真正的民主不應害怕交流，而應在交流中展現制度韌性與話語主體性。若台灣的民主制度無法容納城市層級的交流，無法處理象徵性互動的政治張力，則其制度自信將淪為口號，其治理能力將遭遇瓶頸。統戰恐懼症若持續蔓延，民主制度將不再是自由的堡壘，而是自我設限的迷宮。

▼雙城論壇的延期事件，再次暴露出台灣民主敘事的矛盾：一方面高喊制度自信，另一方面卻對城市交流充滿戒心，甚至以行政程序阻斷可能性。（圖／記者蔡紹堅攝）

地方政府的制度困境 自治權的空轉

雙城論壇的延期，也揭示出台灣地方政府在兩岸事務中的制度困境。台北市府雖擁有城市治理的法定權限，卻在面對跨境交流時，必須層層送件、等待中央審查，甚至無法掌握行程是否能如期進行。這種制度設計，使地方自治權在兩岸議題上形同空轉，無法真正發揮治理效能。

地方政府若無法自主規劃城市外交，則其治理能力將受限於中央政治判斷。這不僅削弱地方創新，也使城市層級的治理合作失去連續性與信任基礎。

雙城論壇原本可成為城市外交的制度實驗場，讓台北與上海在都市更新、交通治理、青年交流等領域建立穩定合作機制。但當制度設計將地方政府排除於決策核心之外，城市外交便淪為中央政治的附庸。

若中央部會無法釋出制度空間，若陸委會持續以防禦性姿態面對地方交流，則地方政府的治理潛能將被制度性壓抑。這不只是行政技術問題，而是憲政架構的失衡。台灣若真要強化民主制度，必須重新檢討地方政府在兩岸事務中的角色定位，讓自治權不再只是形式，而是實質。

城市交流的未來 制度重構或制度退化

雙城論壇的制度困境，不只是行政程序的卡關，更是政治敘事的失衡。若欲重建城市交流的正當性與穩定性，台灣必須進行制度重構與政治語言的更新。

陸委會應回歸其原始功能，成為協調者而非控管者；地方政府應爭取制度空間，建立常設交流機制與議程透明平台；社會輿論則應從「防統戰」轉向「促治理」，將交流視為制度韌性的展現，而非政治風險的來源。

城市交流不應被政治恐懼綁架。台北與上海皆為超大型城市，面對都市更新、能源轉型、社會韌性等共同挑戰，若無法建立穩定的交流平台，則兩地皆將錯失制度創新的契機。

雙城論壇不只是象徵性儀式，更是治理實驗的場域。若台灣民主制度無法容納此種交流，則其制度成熟度將遭受質疑，其區域影響力亦將逐漸降低。

▼雙城論壇原本可成為城市外交的制度實驗場，但當制度設計將地方政府排除於決策核心之外，城市外交便淪為中央政治的附庸。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。