ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

雙城論壇遲延　都是中央幫的忙

我們想讓你知道…雙城論壇的延期，也揭示出台灣地方政府在兩岸事務中的制度困境。陸委會表面支持、實質冷處理的姿態，已非行政技術問題，而是制度性不作為的精緻表演。

▲。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲歷年雙城論壇從未如此狼狽。自2010年開辦以來，無論兩岸關係如何起伏，論壇皆如期舉行。（圖／ETtoday攝影中心攝）

●歐威爾／自由撰稿人

2025年雙城論壇臨時喊停，台北市府以「急事緩辦」四字收場，彷彿一場城市外交的即興演出突然落幕。但真正的劇本早已寫好：中央部會協調失靈，行政審查拖延，移民署發證卡在最後一刻。這不是突發事件，而是制度性冷處理的經典範例。

歷年雙城論壇從未如此狼狽。自2010年開辦以來，無論兩岸關係如何起伏，論壇皆如期舉行。即使在香港反送中、疫情封鎖、美中對抗升溫之際，台北市長照樣出發，中央部會照樣核准。如今卻出現「已讀不回」、「進度不如預期」的行政拖延，彷彿整個政府突然患上了選擇性失憶症。

陸委會的回應更是教科書級的官式語言「感到意外與遺憾」、「積極協助中」。這種語言的藝術在於，它什麼都沒說，卻又什麼都暗示。若真積極協助，MOU不會卡關，許可不會延遲，部會不會要求列出接觸名單。這種表面支持、實質冷處理的姿態，已非行政技術問題，而是制度性不作為的精緻表演。

陸委會近年的行政風格，堪稱「自我矮化」的典範。它不再是兩岸交流的協調者，而是制度封鎖的執行者。它害怕交流被解讀為妥協，害怕互動被標籤為統戰，害怕民主制度無法承受象徵性接觸的政治張力。

這種政策恐懼不只妨害城市治理合作，更在無形中強化了兩岸敵意的螺旋結構。當制度選擇封閉，當行政選擇拖延，交流的空間便被敵意填滿。陸委會的退縮，將被歷史記錄——不是因為它做了什麼，而是因為它選擇什麼都不做。

從制度設計者到政治防火牆　陸委會的角色變形

陸委會原本設計為兩岸事務的制度守門人，應扮演協調者、保障者與設計者的角色。然而近年來，它的功能逐漸轉型為「政治防火牆」，專責阻擋地方政府的治理意志與社會對話的可能性。雙城論壇的MOU卡關，不是行政失誤，而是制度意志的展現。

這種制度姿態不只限於雙城論壇。近年來，地方政府與陸方的各類交流計畫——城市治理、文化互訪、產業合作——皆遭遇不同程度的行政延遲與審查強化。陸委會不再是橋梁，而是閘門；不再是協調者，而是控流者。其所謂「維持現狀」的政策語言，實則是對地方自主的制度性限縮。

更令人憂慮的是，陸委會的行政態度已成功製造出一種「制度不確定性」，讓地方政府無法預測中央審查節奏，無法掌握行程是否能如期進行。台北市府此次延期，雖未明言中央阻力，但其「待條件成熟、水到渠成」的說法，已透露出對制度環境的深層焦慮。當行政協調變成政治試探，城市交流便失去穩定性與可預期性。這不只是行政困境，更是制度信任的崩解。

民主制度的自我設限　統戰恐懼症的蔓延

台灣自詡為民主社會，強調言論自由、地方自治與制度透明。然而在面對兩岸交流時，民主制度卻常常自我設限，將「統戰」作為一切交流的預設風險。

雙城論壇的延期事件，再次暴露出台灣民主敘事的矛盾：一方面高喊制度自信，另一方面卻對城市交流充滿戒心，甚至以行政程序阻斷可能性。

這種矛盾不只體現在政策語言，也反映在民間輿論。每逢雙城論壇舉行，總有聲音質疑「是否被統戰」、「是否配合中共宣傳」，彷彿城市交流本身即為政治風險。

這種敘事邏輯，將民主制度的開放性轉化為防禦性，將地方治理的自主性轉化為中央控管的正當性。最終，民主制度不再是交流的保障，而是交流的障礙。

真正的民主不應害怕交流，而應在交流中展現制度韌性與話語主體性。若台灣的民主制度無法容納城市層級的交流，無法處理象徵性互動的政治張力，則其制度自信將淪為口號，其治理能力將遭遇瓶頸。統戰恐懼症若持續蔓延，民主制度將不再是自由的堡壘，而是自我設限的迷宮。

▼雙城論壇的延期事件，再次暴露出台灣民主敘事的矛盾：一方面高喊制度自信，另一方面卻對城市交流充滿戒心，甚至以行政程序阻斷可能性。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼。（圖／記者蔡紹堅攝）

地方政府的制度困境　自治權的空轉

雙城論壇的延期，也揭示出台灣地方政府在兩岸事務中的制度困境。台北市府雖擁有城市治理的法定權限，卻在面對跨境交流時，必須層層送件、等待中央審查，甚至無法掌握行程是否能如期進行。這種制度設計，使地方自治權在兩岸議題上形同空轉，無法真正發揮治理效能。

地方政府若無法自主規劃城市外交，則其治理能力將受限於中央政治判斷。這不僅削弱地方創新，也使城市層級的治理合作失去連續性與信任基礎。

雙城論壇原本可成為城市外交的制度實驗場，讓台北與上海在都市更新、交通治理、青年交流等領域建立穩定合作機制。但當制度設計將地方政府排除於決策核心之外，城市外交便淪為中央政治的附庸。

若中央部會無法釋出制度空間，若陸委會持續以防禦性姿態面對地方交流，則地方政府的治理潛能將被制度性壓抑。這不只是行政技術問題，而是憲政架構的失衡。台灣若真要強化民主制度，必須重新檢討地方政府在兩岸事務中的角色定位，讓自治權不再只是形式，而是實質。

城市交流的未來　制度重構或制度退化

雙城論壇的制度困境，不只是行政程序的卡關，更是政治敘事的失衡。若欲重建城市交流的正當性與穩定性，台灣必須進行制度重構與政治語言的更新。

陸委會應回歸其原始功能，成為協調者而非控管者；地方政府應爭取制度空間，建立常設交流機制與議程透明平台；社會輿論則應從「防統戰」轉向「促治理」，將交流視為制度韌性的展現，而非政治風險的來源。

城市交流不應被政治恐懼綁架。台北與上海皆為超大型城市，面對都市更新、能源轉型、社會韌性等共同挑戰，若無法建立穩定的交流平台，則兩地皆將錯失制度創新的契機。

雙城論壇不只是象徵性儀式，更是治理實驗的場域。若台灣民主制度無法容納此種交流，則其制度成熟度將遭受質疑，其區域影響力亦將逐漸降低。

▼雙城論壇原本可成為城市外交的制度實驗場，但當制度設計將地方政府排除於決策核心之外，城市外交便淪為中央政治的附庸。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►台灣已成川普、北京交易棋局籌碼　就像一枚棋子隨時被棄之不用

►一帶一路波蘭封關　撼動歐亞經濟版圖

►花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民越遠

投稿
申訴
關鍵字: 歐威爾 雲論 國民黨 民進黨 雙城論壇 陸委會 蔣萬安 交流 兩岸 統戰

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
雙城論壇遲延　都是中央幫的忙
台灣已成川普、北京交易棋局籌碼　就像一枚棋子隨時被..
一帶一路波蘭封關　撼動歐亞經濟版圖
花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民..
上帝投票給 MAGA？　政教混搭如何燃燒美國民主

推薦閱讀

懇請中央政府直接「接管光復災區」

一帶一路波蘭封關　撼動歐亞經濟版圖

台灣已成川普、北京交易棋局籌碼　就像一枚棋子隨時被..

花蓮天災變成民進黨政治災難　越想洗白就讓自己離人民..

雙城論壇遲延　都是中央幫的忙

請台積電婉拒到南科「沙崙生態科學園區」設廠

中國的人工智能+　會是下一個大煉鋼嗎？

從「鏟子超人」看我國全社會防衛韌性

政治 「萊爾校長」形象固化　賴清德還有救嗎？

捷安特事件省思！ 　外籍調查記者的理想是否正消耗著..

相關文章

鄭麗文拜會王金平獲肯定！　「院長手寫3期許」曝光

鄭麗文拜會王金平獲肯定！　「院長手寫3期許」曝光

國民黨主席選舉將在10月18日改選，候選人之一的前立委鄭麗文今(1日)透露昨天已拜會前立法院長王金平，她提到王金平手寫3點提醒和期許親自交給..

1小時前

還有災民沒領到！花蓮縣府便當卻放到臭酸　鍾沛君：有誰餓死嗎？

還有災民沒領到！花蓮縣府便當卻放到臭酸　鍾沛君：有誰餓死嗎？

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

綠要政院釋出「殺傷力訊息」　卓榮泰：是應對的自我防衛方式

議長陳情民代助理費爭議！藍喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

議長陳情民代助理費爭議！藍喊「一定坐下談」　綠黨團：可通盤檢討

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

懇請中央政府直接「接管光復災區..

懇請中央政府直接「接管光復災區..

一帶一路波蘭封關　撼動歐亞經濟..

台灣已成川普、北京交易棋局籌碼..

花蓮天災變成民進黨政治災難　越..

雙城論壇遲延　都是中央幫的忙

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面