台灣的穩定幣戰略　在全球貨幣重構中尋找定位

▲穩定幣的本質並非技術創新，而是信任的再分配。它挑戰的不只是中央銀行的發鈔權，更是國家對資本流動的掌控力。（示意圖／路透）

●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

2025年被稱為「穩定幣結算元年」，並非偶然。多年來，穩定幣在加密市場中扮演著交易媒介與避險工具的角色，但始終未能真正進入主流支付體系。然而數據顯示2024年2月至2025年2月累計的全球穩定幣交易量已達約35 兆美元，而在 2025年10月的單月調整後交易量更高達 1.5 兆美元，已經超越 Visa 與 PayPal 的月度結算規模。這些數據的爆發，標誌著貨幣秩序的重構已經開始。

貨幣秩序的重構原因

歐盟的 MiCA 法案已在 2025 年全面生效，要求所有穩定幣發行人必須取得歐盟授權並以 1:1 儲備支持，非合規代幣如 USDT 已在 2025年3月前被迫下架。美國則在2025年7月通過天才法案 (GENIUS Act)，建立首個聯邦層級的穩定幣監管框架，涵蓋消費者保護、金融穩定與反洗錢規範，並由聯準會、OCC、FDIC 等機構共同制定細則。

這個原本處於灰色地帶的數位貨幣獲得「合法身份」。這一刻，支付巨頭與金融機構才敢於全面接入，企業與消費者才真正放心使用。

穩定幣的本質並非技術創新，而是信任的再分配。它挑戰的不只是中央銀行的發鈔權，更是國家對資本流動的掌控力。當美元穩定幣成為跨境支付的首選工具，當歐元與日圓穩定幣逐漸建立區域市場，貨幣主權的邊界正在被重新劃定。

中國的數位人民幣則以央行數位貨幣 (Central Bank Digital Currency, CBDC)的形式進入跨境貿易，試圖突破 SWIFT 系統，不在地緣政治中一直被美國卡脖子。美國則選擇拒絕 CBDC，轉而擁抱美元穩定幣，以維護美元霸權。歐盟則透過監管框架建立跨境規則，確保歐元在數位金融時代不被邊緣化。這些不同的路線，構成了全球貨幣重構的多重戰場。

台灣面臨的挑戰很大

台灣的金融市場規模有限，國際影響力不大，這是不可迴避的現實。加密資產交易量遠低於韓國、日本，更遑論美國。金管會對加密資產採取「非鼓勵、不禁止」的模糊態度，導致業者無所適從。缺乏具備國際信用的穩定幣發行機構，更使台灣難以在短期內推出具備流動性與兌換性的本土穩定幣。這些限制意味著，台灣若貿然推動新台幣穩定幣，可能淪為「自嗨式創新」，既無法吸引國際資本，也無法提升金融效率。

然而，觀望不等於裝睡。台灣必須積極參與國際 CBDC 與穩定幣的技術標準制定，並針對自身金融結構進行可行性研究。台灣現已逐漸走向「高電子支付滲透率與現金並存」的地區，理論上適合 CBDC 或穩定幣的推行；但同時，市場規模不足意味著本土穩定幣難以形成國際影響力。

這種矛盾，要求台灣在策略上應採取「參與國際、保留選項」的原則：不急於自發，但必須建立制度邊界，確保在全球貨幣重構中不被邊緣化。

更嚴峻的挑戰在於「貨幣替代」與「數位主權」危機。如果民眾習慣在日常生活中使用美元穩定幣支付薪資、貨款與旅費，新台幣在數位世界的存在感將逐漸消失。央行的利率政策將失去傳導效力，金融危機時的降息或升息不再能影響消費與投資行為。

新台幣在數位交易中被邊緣化，不僅會影響匯率穩定，更可能導致國家的金融命脈被外國發行美元穩定幣的機構或國家所掌控。這是台灣不能忽視的戰略風險。

▼新台幣在數位交易中被邊緣化，不僅會影響匯率穩定，更可能導致國家的金融命脈被外國發行美元穩定幣的機構或國家所掌控。這是台灣不能忽視的戰略風險。（圖／資料照）

銀行業的危機與轉型契機

未來穩定幣的大量使用，衝擊最大的莫過於銀行業。跨境匯款手續費將大幅減少，海外信用卡手續費縮水，銀行的核心利潤來源受到威脅。更嚴峻的是，資金流向區塊鏈，銀行看不見客戶的錢去了哪裡，無法進行信用評估或推銷理財商品。信用卡的延後付款利息也可能因穩定幣支付而大幅減少。這些挑戰尚未全面發生，但若數位貨幣海嘯突然來襲，衝擊將遠超過過去的金融科技浪潮。

然而，危機也是契機。銀行若能從「抗拒」轉向「擁抱」，便能在數位貨幣時代找到新的定位。

首先，銀行可以成為穩定幣的合規託管者，提供企業級錢包與代幣化現金帳戶，讓資金流動重新回到可監管的視野。

其次，銀行可以將供應鏈融資、存貨質押、應收帳款上鏈，透過智能合約與可審計的鏈上對帳，重建與企業的黏著度。

第三，銀行可以重新設計產品，將「即時結算＋可編程現金」轉化為新的商業模式，例如動態賬期、智能托收、智慧分潤、鏈上保理與保險。與其守著逐漸萎縮的支付毛利，不如把重心轉向現金管理與信用服務的毛利。

台灣的銀行業若能率先擁抱這種轉型，不僅能減輕穩定幣的衝擊，更能在區域數位金融競爭中建立優勢。否則，當資金流動逐步遷移到鏈上，銀行將失去與客戶的關係，淪為邊緣化的金融中介。

台灣的數位未來定位

多數民眾或許會認為穩定幣與自己無關，日常生活仍可用新台幣支付，不必擔心。然而，這種想法忽略了數位金融的結構性變化。當跨境電商、自由職業者、國際學費與旅遊訂票等場景開始優先支援穩定幣結算，缺乏基礎數位錢包與合規知識的人，將面臨較差的匯率條件與更慢的資金周轉。更嚴重的是，詐騙與偽幣、假錢包的風險需要更高的數位素養去抵禦。民眾若不理解穩定幣，將在數位金融時代被邊緣化。

可以推測，未來台灣若僅以「技術中立」或「金融創新」作為政策指導原則，無異於在迷霧中航行卻拒絕使用雷達。穩定幣不是單純的金融商品，而是貨幣主權的外包。台灣必須理解，這場競賽的核心是誰能在數位世界中維持貨幣的存在感，誰能在跨境結算中掌握話語權。若缺乏戰略眼光，台灣將在全球貨幣重構中淪為旁觀者。

最後，台灣若要在這場競賽中找到定位，在國際參與上，台灣應積極加入 CBDC 與穩定幣的技術標準制定，確保未來跨境支付與金融互通中不被排除。即便台灣的市場規模有限，技術標準的參與本身就是一種戰略存在感。若能在國際規範中留下台灣的印記，便能在未來的數位金融秩序中爭取話語權。

▼台灣若要在這場競賽中找到定位，在國際參與上，台灣應積極加入 CBDC 與穩定幣的技術標準制定，確保未來跨境支付與金融互通中不被排除。（圖／免費圖庫pexels）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。