公視治理要新血「文化部卻端出老面孔」　改革只是口號..

●彭華幹／ 資深媒體人

文化部所提公視第八屆董監事名單，在審議委員會表決後僅有4位董事通過，文化部長李遠事後以「羞辱」形容結果，不僅未能回應社會質疑，反而暴露行政部門在制度理解與民主溝通上的不足。真正該被嚴肅檢視的，不是投票結果本身，而是名單結構、提名過程，以及公視治理長期累積的問題。

審查會結果讓文化部與行政院檢討 李遠說成「羞辱」是嚴重誤解

首先，從年齡結構來看，這份名單與當前國家政策方向嚴重脫節。14位董事候選人中，完全沒有18至35歲的青年。立法院日前才通過《青年基本法》，明確將青年主流化列為施政重點，並落實18歲以上公民權。社會高喊要讓青年參與公共事務，結果最具象徵意義的公共媒體治理結構，卻完全看不到青年身影。李遠部長說花了一年時間找人，卻連最基本的世代代表性都未納入考量，難免令人質疑其用心與判斷。

第二個結構問題，是人口結構與公共責任的失衡。台灣已正式邁入超高齡社會，65歲以上人口超過20%。高齡者是資訊弱勢族群，尤其在詐騙猖獗的環境下，更需要可靠、優質、公共性的媒體服務，這正是公視不可推卸的角色。然而，根據直播，在審查會議上有委員發言表示，從候選人書面資料中，對高齡議題的觸及極為有限。董監事組成若忽視如此龐大的社會現實，如何引導公視回應公共需求？

更令人錯愕的是，李遠部長在會後對媒體的發言極不恰當。審議委員依法行使職權，卻被指為「羞辱」，這樣的說法本身就是對制度的不尊重。其實審查委員們大可藉此機會向部長說清楚：「審議不是橡皮圖章，否決不是情緒宣洩，而是民主制度中的必要問責。」

回顧2025年12月31日的審查會，多數候選人同意票未低於7票，反而清楚顯示存在穩定的政黨基本盤。問題在於，在三分之二高門檻的制度設計下，行政院與文化部理應事前廣徵意見、充分協商，而非提出一份名單就期待審查會議照單全收。若協商不足，導致無法跨越門檻，這不是「羞辱」，而是提名機制失靈。

李遠口中的「第七屆董事被封殺」，更難以令人信服。若回顧第七屆董事任內，從公視、華視到 Taiwan Plus，爭議與經營問題層出不窮。此次審查，稱之為「問責」反而恰如其分，何來羞辱之說？更何況，14位董事候選人中竟有一半來自第七屆董事。過去董事會未能有效監督華視與 Taiwan Plus 的經營，如今卻大量續提原班人馬，難道不用承擔任何責任？

審議委員透過書面提問，要求候選人反思過去公視及其所屬平台的經營狀況，完全符合《公共電視法》第15條精神。董事會負責決定營運方針、核定年度計畫與預算，並監督執行，並非掛名職位。公視使用的是納稅人的錢，看到華視經營不善，社會怎能不心痛？這些提問既非刁難，更不是政治清算。

從投票結果來看，有多位候選人獲得8票以上，其實不必一味歸咎審查委員。真正的關鍵，在於高門檻制度要求高度共識。未來行政院與文化部仍需補提名額，應正視社會期待，多方協商並納入青年代表、新住民、客家、原住民等多元族群，並真正回應高齡社會的需求。公共電視若要名符其實，治理結構就不能再停留在老面孔與舊思維之中。

「個別董事候選人的條件、能力，從來不是審查會的重點；審查過程該關心的是『董事會整體結構』是否符合公廣集團治理所需。這次審查會的審查結果，正好讓文化部與行政院重行檢討，並提出更具代表性與治理能力的董事會名單，誰曰不可？李遠部長未能檢討提名方向的缺失，反而錯將審查結果說成『羞辱』，是嚴重誤解審查會的功能。」

