香功堂主／《邊境奇譚》：這樣的我有人性嗎？

▲《邊境奇譚》伊娃梅蘭德（Eva Melander）。（圖／傳影互動提供）

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「妳是妖怪，跟我一樣。」

外貌與眾不同的蒂娜擁有超強嗅覺，可以嗅出人的不同情緒：羞愧、內疚、憤怒等；蒂娜在機場擔任海關人員，幫忙揪出夾帶違禁品或打算潛逃入境的罪犯；一天，蒂娜在一名男子的手機裡嗅出兒童情色照片，長官派她共同調查一宗追查多年的兒童色情案件；同一時間，一名外貌與蒂娜神似的男子沃爾入境，蒂娜深被對方吸引，他身上有著危險氣息也有令蒂娜目眩神迷的氣味，他是誰？他與蒂娜之間有著怎樣的聯繫？

Ali Abbasi導演的第二部劇情長片《邊境奇譚》看得我嘖嘖稱奇，實在是好奇妙的作品。電影講外貌與大眾相異的蒂娜，雖然在群體社會中「盡責」地生活（保護大眾），但外人異樣的眼光以及蒂娜身上的謎樣傷疤，都讓她感到自卑；蒂娜有一名同居人羅蘭，她從未跟羅蘭發生過性關係，既是羅蘭無法引起蒂娜性慾，或許也是蒂娜害怕在有著「正常」外貌的羅蘭面前袒露真正的自己吧。

▲蒂娜。（圖／傳影互動提供）



沃爾的出現，讓蒂娜對「我是誰」有了全新的認識，不像蒂娜選擇低調地生活在群體中（她的住家甚至位居森林裡），沃爾勇於在人前表現自己，拒絕臣服於群體規範；蒂娜在與沃爾交談後，發現兩人有許多相似處，他們都熱愛自然、他們尾椎都有被切掉的尾巴、他們的體質都會吸引閃電追捕等，蒂娜問沃爾：「我是誰？」，沃爾說：「妳是妖怪，跟我一樣。」

《邊境奇譚》講述社會中不容異己生存的排擠與歧視，人類社會對於「外來者」的不友善，不只讓蒂娜和沃爾有著悲慘童年，也透過蒂娜身世之謎的揭露，看見群體社會如何用權力壓迫弱勢者，或許透過外在形象的改造（切除蒂娜與沃爾的尾巴），讓他們更像「正常人」，切除尾巴其實是在除去蒂娜與沃爾（或如他們一樣的人）對自我身分的認同，逼迫他們否認真正的自己，成為被人類社會馴服／殖民的一員；或者利用治療之名監禁異己者，斷絕他們與群體接觸（生活）的機會，也斷絕大眾真正認識與接納他們可能性。

（底下會提及關鍵劇情，請斟酌閱讀）

《邊境奇譚》令我想起《X戰警：第一戰》，蒂娜就像魔形女，無法接受真正的自己，沃爾則是萬磁王，瞧不起歧視他的人類，拒絕活得像人類一樣；電影裡，沃爾抓樹上的蟲吃，蒂娜對他說：「別做這種事，很噁心。」，沃爾問：「誰說的？」，蒂娜回應：「大家都這麼說。」；蒂娜的回應不正如普羅大眾般，我們對於善惡、對於生活裡的規矩的認定，通常不是來自自我反思後所得出的結果，而是：大家都這麼說，我們就這麼做。面對群體，我們其實很少自問：為什麼？

隨著劇情發展，我們發現兒童色情案件也與沃爾有所牽連（所以蒂娜當初才會攔下沃爾，覺得他身上有著犯罪氣息）；為報復打壓迫害自己同胞的人類，可以自體生殖的沃爾（超神奇的設定，蒂娜和沃爾都同時有男女性生理特質），調包綁架人類孩子，並將這些孩子賣給戀童人士，他說：「人類是寄生蟲，為了自娛什麼都不放過。我是幫他們傷害自己。我想讓他們感受到我們的痛苦。」，聽完沃爾的自白，蒂娜先說她不懂為什麼非要做惡？接著說：「我不想傷害人，這種想法有人性嗎？」；至此，我發現蒂娜內在思想已經進化，她與沃爾不再是師徒關係（沃爾打開蒂娜觀看世界的眼界），而是兩種不同理念的對抗，沃爾仍是萬磁王，蒂娜則化身成X教授；面對他人施加在自己身上的暴力，除了以更大的暴力回應（加害在比自己更弱小的人類孩子身上），還有沒有其他種不同的可能性？

▲飾演沃爾的Eero Milonoff和飾演蒂娜的Eva Melander。（圖／傳影互動提供）



《邊境奇譚》的精采在於它是奇幻電影、是種族電影、也是宗教電影，它講人類惡行也講惡行帶來的巨大影響與後遺症（沃爾的暴力根基於人類惡行之上，我們甚至可以把蒂娜和沃爾替換成猶太人、黑人、同志、穆斯林、外來移民等所有遭受過迫害的族群）；《邊境奇譚》當然也是愛情電影，我太喜歡蒂娜與沃爾的每一場對手戲，從陌生又深被吸引，到後來蒂娜不再害怕在沃爾面前展現自己，她進入他的身體，畫面既神秘又美麗既溫柔又狂野；蒂娜與沃爾發生關係後，他們裸身在樹林間奔跑並跳入水潭中戲水，那一刻的他們是幸福的開心的是沒有任何束縛的，那一刻的他們只有彼此，沒有其他加諸在不同群體身上的刻板印象與教條，這一幕很有情緒的渲染力，對照影片後段發展，更顯惆悵與無奈。

《邊境奇譚》自然也是成長電影，從否認與掩飾自身特點到開始挖掘自己的血緣歷史，再到最後不再盲目依循人類規矩行事而是懂得開始走出自己的路，蒂娜每個時期的心境轉變都有說服力，電影結局收得尤其動人，若說內心只有恨的沃爾產出的孩子就是他恨意的化身（武器），那麼他與蒂娜的孩子，便是愛的結晶，從蒂娜餵食孩子的食物（昆蟲）到她與孩子臉上綻放的笑容，我們或許看見了希望，在蒂娜的愛中長大的孩子，或許能長成一個更自在做自己的人（或妖怪）吧。

《邊境奇譚》的故事詭異奇趣、導演將電影拍得引人入勝、攝影與視效相當迷人，幾幕森林景緻與穿梭期間的動物畫面都美得令人屏息；本片兩位主要演員，飾演沃爾的Eero Milonoff和飾演蒂娜的Eva Melander，兼具狂野與獸性與溫柔與暴力等多種特質，演出很有說服力很是迷人，尤其是Eva Melander，把蒂娜從畏縮到走出自我的不同心境轉折詮釋細膩動人，她的精采演技讓《邊境奇譚》始終有著讓人看下去的慾望與吸引力。

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