2018年10大洋蔥含量最多的電影，保證哭到撕心裂肺！

▲2018年10大最感人的電影。(圖/作者多多看電影提供,請勿隨意翻拍,以免侵權。)



我的淚腺算是非常發達,電影中時常一個小舉動便能惹的我淚灑戲院,所以在選最催淚的十大電影時,其實花了我不少時間,因為幾乎每一部改編自真人真事或是愛情相關的,我都哭到不能自己,再經過萬般的糾結下,我終於選出以下這十部在2018年洋蔥含量最多的電影!另外我會陸續選出「2018年的10大XX電影」,像是最催淚、最搞笑、最恐怖等電影之年度片單。

2018年終於到了尾聲,回首這一年來我花了大把的時間在看電影,休息時間不是在看電影,就是在前往看電影的路上,這樣加起來我已觀賞了305部院線電影,不包含二輪、MOD、friDay等舊片,若是加上這些片可能就破400部電影了。

挑片原則

1. 時間以台灣上映時間為基準。例如《以你的名字呼喚我》在美國2017年年底就上映了,但台灣2018/1/12才上映 ,所以我把他歸類在2018年

2. 此片單以有在台灣院線播映過電影才會列入考慮,所以假如電影「只」在金馬影展、金馬奇幻影展、台北電影節等播映過的話,而未排上每週院線檔期的話,則不會列入此清單中。例如《編織謊言的女孩》這部片我真的好愛好喜歡,但是由於台灣電影院沒有上映,所以就不算。

3. 這些年度電影片單,完全是出自於多多個人的主觀意見及想法,有些偏頗、有些另類,但都是我發自內心的真心電影榜單。

2018年10大最催淚的電影

▲《1987:黎明到來的那一天》。(圖/車庫提供)



1987:黎明到來的那一天

原文片名:1987

台灣上映日期:2018/1/12

《1987:黎明到來的那一天》是一部很精彩的政治歷史電影,藉由多重角度的切入,很詳盡地描述六月民主運動的種種細節,且此片的批判力道及警世性特別的強烈,每一顆鏡頭、每一句台詞,彷彿都是代表人民的怒吼及民主的咆哮,接著比較現今台灣的政治醜態,更是能感同身受的激起心中滿滿地激昂情緒!

催淚指數:★★★★★★★☆☆☆(7星)

完整影評:【影評】1987:黎明到来的那一天|令人心痛且難過的歷史真相!

▲《以你的名字呼喚我》劇照。(圖/金馬執委會提供)

以你的名字呼喚我

原文片名:Call Me by Your Name

台灣上映日期:2018/1/12

《以你的名字呼喚我》是一部既暖心又惆悵的愛情成長電影,片中細膩的描述了那情竇初開的愛情模樣,曖昧中相互試探的可愛情節,以及迫於現實分離後的難過及心碎,愛情中的每一段過程在這部片中都變得如此浪漫和別具意義。非常推薦這部電影。為自己在2018年看第一部有質感的好片吧!

催淚指數:★★★★★★★☆☆☆(7星)

完整影評:【影評】以你的名字呼喚我|暖心又惆悵的愛情成長電影

▲《那才是我的世界》。(圖/車庫娛樂提供)



那才是我的世界



原文片名:그것만이 내 세상

台灣上映日期:2018/2/23

《那才是我的世界》是2018年第一部令我淚腺徹底失守的電影,縱使題材較為常見,劇情的轉折也十分容易猜測,也無特別令人眼睛為之一亮的橋段,但總能在這簡單平凡的故事中,找出最令觀眾笑開懷的真摯快樂,以及打到觀眾心坎中的最原始的感動!

催淚指數:★★★★★★★★★☆(9星)

完整影評:【影評】那才是我的世界|在這簡單平凡的故事中,找到最真摯動人的感動



▲《七月與安生》劇照。(圖/friDay影音提供)



七月與安生

台灣上映日期:2018/3/23

《七月與安生》是一部能讓觀眾哭到捶胸頓足的電影,哭泣的關鍵不是因為有什麼生死離別,而是那最刻苦銘心的心靈對話及對生命意義的探索與掙扎,七月與安生在浴室中扯衣攤牌的那場戲,是全片開啟觀眾淚腺的重要橋段,而在這之後的故事發展只有更殘忍、更揪心而已!

催淚指數:★★★★★★★★☆☆(8星)

完整影評:【影評】七月與安生|能令觀眾哭到捶胸頓足的電影很少見

▲《親愛的初戀》劇照。(圖/福斯提供)



親愛的初戀

原文片名:Love, Simon

台灣上映日期:2018/5/4

《親愛的初戀》雖然看似是一部甜甜且浪漫的電影,但結尾的安排卻十分賺人熱淚,尤其是當男主角Simon一心夢寐以求的網戀情人Blue現身的那一剎那,即使是再簡單不過的「坐下」動作,卻還是徹底地逼出我那倔強的淚水,很不捨當初Simon被迫出櫃後的負能量情緒和他那股勇敢追愛且無所畏懼的動力,即使我是個道地的直男,依然能深切地被感動到心坎的最深處!

催淚指數:★★★★★★★★★★(10星 滿分)

完整影評:【影評】親愛的初戀|既浪漫又懸疑的愛情催淚片!

▲《她們的故事》由(左起)李龍女、芮秀貞、文淑、金海淑、金喜愛演出。(圖/采昌提供)



她們的故事

原文片名:허스토리

台灣上映日期:2018/7/27

《她們的故事》是一部極致催淚的電影,光是學生時期聽老師講慰安婦這段歷史就足以眼光泛淚了,更何況是將其搬上大螢幕,看到一群骨灰級的國寶老奶奶演員,各個撕心裂肺泣不成聲的道出日本對於慰安婦的各種惡行,很難不跟著一起掉淚,觀影時整場影院觀眾的哭聲也此起彼落的不斷發出。

催淚指數:★★★★★★★★★☆(9星)

完整影評:【影評】她們的故事|慰安婦們的悲歌![極致催淚片]

▲《一個巨星的誕生》劇照。(圖/華納兄弟提供)



一個巨星的誕生

原文片名:Padman

台灣上映日期:2018/10/9

《一個巨星的誕生》將愛情的甜與苦很深刻地描繪出來,許多男女主角間舉手投足互動的小細節,像是泡在浴缸中Ally幫Jack化妝、Jack在與Ally離別時總會補上一句:「讓我再多看你一眼」,每一個橋段都格外強烈的觸動人心,但同時也過分刺激到觀眾自己過往的情傷史,觀影時喜孜孜的快速心跳,淚水也是伴隨著一起出來的。

催淚指數:★★★★★★★★★☆(9星)

完整影評:【影評】一個巨星的誕生|因歌而結合,也因歌而殞落

▲《護墊俠》。(圖/車庫娛樂提供)



護墊俠

原文片名:Padman

台灣上映日期:2018/11/2

《護墊俠》是一部非常具娛樂且教育意義的傳記電影,除了讓觀眾了解印度衛生棉之父的生平,導演更適時地加入許多煽情且能勾人情緒的因子,有賺人熱淚的感人情節,同時也有讓人眉開眼笑的歡樂橋段,讓此片即使高達137分鐘的片長,依然讓人看得目不轉睛!

催淚指數:★★★★★★★★☆☆(8星)

完整影評:【影評】護墊俠|這是一個愛妻成癡的偉大愛情故事!

▲《誰先愛上他的》。(圖/甲上提供)



誰先愛上他的

台灣上映日期:2018/11/2

《誰先愛上他的》是一部在台灣叫好也叫座的國片,不僅在各大影展搜刮不少大獎,在票房上也獲得比預期中高的成績,用一個通俗又討喜的劇情包裝一段本質上是悲劇的故事,並搭配上寫實又暖心的溫暖氛圍,成了讓人觀影結束時,彷彿是領悟了什麼似的,心情顯得格外踏實且滿足。

催淚指數:★★★★★★★☆☆☆(7星)

完整影評:【影評】誰先愛上他的|邱澤的好,只有看過才知道

▲《比悲傷更悲傷的故事》賣破2億。(圖/傳影互動提供)



比悲傷更悲傷的故事

台灣上映日期:2018/11/30

《比悲傷更悲傷的故事》絕對是2018年最催淚的電影,完全找不到任何一部電影足以與其相提並論的,在觀看此片時全場觀眾的哭聲如轟雷般巨大,衛生紙更是用掉一包接一包,即使是最鐵石心腸的人,淚腺也很難抗拒這如此巨大的愛情悲劇之作!!!

催淚指數:★★★★★★★★★★(10星 滿分)

完整影評:【影評】比悲傷更悲傷的故事|2018年最催淚的電影,沒有之一!

