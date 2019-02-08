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2018年10大洋蔥含量最多的電影，保證哭到撕心裂肺！

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▲2018年10大最感人的電影。（圖／作者多多看電影提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

多多看電影／現任全職影評部落客、全國廣播週日電台DJ。一位瘋狂熱愛看電影的地球人，以電影為生活中的唯一精神糧食。

我的淚腺算是非常發達，電影中時常一個小舉動便能惹的我淚灑戲院，所以在選最催淚的十大電影時，其實花了我不少時間，因為幾乎每一部改編自真人真事或是愛情相關的，我都哭到不能自己，再經過萬般的糾結下，我終於選出以下這十部在2018年洋蔥含量最多的電影！另外我會陸續選出「2018年的10大ＸＸ電影」，像是最催淚、最搞笑、最恐怖等電影之年度片單。

2018年終於到了尾聲，回首這一年來我花了大把的時間在看電影，休息時間不是在看電影，就是在前往看電影的路上，這樣加起來我已觀賞了305部院線電影，不包含二輪、MOD、friDay等舊片，若是加上這些片可能就破400部電影了。

挑片原則

1. 時間以台灣上映時間為基準。例如《以你的名字呼喚我》在美國2017年年底就上映了，但台灣2018/1/12才上映 ，所以我把他歸類在2018年

2. 此片單以有在台灣院線播映過電影才會列入考慮，所以假如電影「只」在金馬影展、金馬奇幻影展、台北電影節等播映過的話，而未排上每週院線檔期的話，則不會列入此清單中。例如《編織謊言的女孩》這部片我真的好愛好喜歡，但是由於台灣電影院沒有上映，所以就不算。

3. 這些年度電影片單，完全是出自於多多個人的主觀意見及想法，有些偏頗、有些另類，但都是我發自內心的真心電影榜單。

2018年10大最催淚的電影

▲《1987：黎明到來的那一天》。（圖／車庫提供）

1987：黎明到來的那一天

原文片名：1987

台灣上映日期：2018/1/12

《1987：黎明到來的那一天》是一部很精彩的政治歷史電影，藉由多重角度的切入，很詳盡地描述六月民主運動的種種細節，且此片的批判力道及警世性特別的強烈，每一顆鏡頭、每一句台詞，彷彿都是代表人民的怒吼及民主的咆哮，接著比較現今台灣的政治醜態，更是能感同身受的激起心中滿滿地激昂情緒！

催淚指數：★★★★★★★☆☆☆（7星）

完整影評：【影評】1987：黎明到来的那一天｜令人心痛且難過的歷史真相！

▲《以你的名字呼喚我》劇照。（圖／金馬執委會提供）

以你的名字呼喚我

原文片名：Call Me by Your Name

台灣上映日期：2018/1/12

《以你的名字呼喚我》是一部既暖心又惆悵的愛情成長電影，片中細膩的描述了那情竇初開的愛情模樣，曖昧中相互試探的可愛情節，以及迫於現實分離後的難過及心碎，愛情中的每一段過程在這部片中都變得如此浪漫和別具意義。非常推薦這部電影。為自己在2018年看第一部有質感的好片吧！

催淚指數：★★★★★★★☆☆☆（7星）

完整影評：【影評】以你的名字呼喚我｜暖心又惆悵的愛情成長電影

▲《那才是我的世界》。（圖／車庫娛樂提供）

那才是我的世界

原文片名：그것만이 내 세상

台灣上映日期：2018/2/23

《那才是我的世界》是2018年第一部令我淚腺徹底失守的電影，縱使題材較為常見，劇情的轉折也十分容易猜測，也無特別令人眼睛為之一亮的橋段，但總能在這簡單平凡的故事中，找出最令觀眾笑開懷的真摯快樂，以及打到觀眾心坎中的最原始的感動！

催淚指數：★★★★★★★★★☆（9星）

完整影評：【影評】那才是我的世界｜在這簡單平凡的故事中，找到最真摯動人的感動

▲《七月與安生》劇照。（圖／friDay影音提供）

七月與安生

台灣上映日期：2018/3/23

《七月與安生》是一部能讓觀眾哭到捶胸頓足的電影，哭泣的關鍵不是因為有什麼生死離別，而是那最刻苦銘心的心靈對話及對生命意義的探索與掙扎，七月與安生在浴室中扯衣攤牌的那場戲，是全片開啟觀眾淚腺的重要橋段，而在這之後的故事發展只有更殘忍、更揪心而已！

催淚指數：★★★★★★★★☆☆（8星）

完整影評：【影評】七月與安生｜能令觀眾哭到捶胸頓足的電影很少見

▲《親愛的初戀》劇照。（圖／福斯提供）

親愛的初戀

原文片名：Love, Simon

台灣上映日期：2018/5/4

《親愛的初戀》雖然看似是一部甜甜且浪漫的電影，但結尾的安排卻十分賺人熱淚，尤其是當男主角Simon一心夢寐以求的網戀情人Blue現身的那一剎那，即使是再簡單不過的「坐下」動作，卻還是徹底地逼出我那倔強的淚水，很不捨當初Simon被迫出櫃後的負能量情緒和他那股勇敢追愛且無所畏懼的動力，即使我是個道地的直男，依然能深切地被感動到心坎的最深處！

催淚指數：★★★★★★★★★★（10星 滿分）

完整影評：【影評】親愛的初戀｜既浪漫又懸疑的愛情催淚片！

▲《她們的故事》由（左起）李龍女、芮秀貞、文淑、金海淑、金喜愛演出。（圖／采昌提供）

她們的故事

原文片名：허스토리

台灣上映日期：2018/7/27

《她們的故事》是一部極致催淚的電影，光是學生時期聽老師講慰安婦這段歷史就足以眼光泛淚了，更何況是將其搬上大螢幕，看到一群骨灰級的國寶老奶奶演員，各個撕心裂肺泣不成聲的道出日本對於慰安婦的各種惡行，很難不跟著一起掉淚，觀影時整場影院觀眾的哭聲也此起彼落的不斷發出。

催淚指數：★★★★★★★★★☆（9星）

完整影評：【影評】她們的故事｜慰安婦們的悲歌！［極致催淚片］

▲《一個巨星的誕生》劇照。（圖／華納兄弟提供）

一個巨星的誕生

原文片名：Padman

台灣上映日期：2018/10/9

《一個巨星的誕生》將愛情的甜與苦很深刻地描繪出來，許多男女主角間舉手投足互動的小細節，像是泡在浴缸中Ally幫Jack化妝、Jack在與Ally離別時總會補上一句：「讓我再多看你一眼」，每一個橋段都格外強烈的觸動人心，但同時也過分刺激到觀眾自己過往的情傷史，觀影時喜孜孜的快速心跳，淚水也是伴隨著一起出來的。

催淚指數：★★★★★★★★★☆（9星）

完整影評：【影評】一個巨星的誕生｜因歌而結合，也因歌而殞落

▲《護墊俠》。（圖／車庫娛樂提供）

護墊俠

原文片名：Padman

台灣上映日期：2018/11/2

《護墊俠》是一部非常具娛樂且教育意義的傳記電影，除了讓觀眾了解印度衛生棉之父的生平，導演更適時地加入許多煽情且能勾人情緒的因子，有賺人熱淚的感人情節，同時也有讓人眉開眼笑的歡樂橋段，讓此片即使高達137分鐘的片長，依然讓人看得目不轉睛！

催淚指數：★★★★★★★★☆☆（8星）

完整影評：【影評】護墊俠｜這是一個愛妻成癡的偉大愛情故事！

▲《誰先愛上他的》。（圖／甲上提供）

誰先愛上他的

台灣上映日期：2018/11/2

《誰先愛上他的》是一部在台灣叫好也叫座的國片，不僅在各大影展搜刮不少大獎，在票房上也獲得比預期中高的成績，用一個通俗又討喜的劇情包裝一段本質上是悲劇的故事，並搭配上寫實又暖心的溫暖氛圍，成了讓人觀影結束時，彷彿是領悟了什麼似的，心情顯得格外踏實且滿足。

催淚指數：★★★★★★★☆☆☆（7星）

完整影評：【影評】誰先愛上他的｜邱澤的好，只有看過才知道

▲《比悲傷更悲傷的故事》賣破2億。（圖／傳影互動提供）

比悲傷更悲傷的故事

台灣上映日期：2018/11/30

《比悲傷更悲傷的故事》絕對是2018年最催淚的電影，完全找不到任何一部電影足以與其相提並論的，在觀看此片時全場觀眾的哭聲如轟雷般巨大，衛生紙更是用掉一包接一包，即使是最鐵石心腸的人，淚腺也很難抗拒這如此巨大的愛情悲劇之作！！！

催淚指數：★★★★★★★★★★（10星 滿分）

完整影評：【影評】比悲傷更悲傷的故事｜2018年最催淚的電影，沒有之一！

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●本文獲作者授權，轉載自「多多看電影」部落格，請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場，論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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