111釘孤枝事理、法理皆合理　點出「總統兼黨主席」大問題

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

●李震華／ 律師、台灣司法改革關懷互助協會理事長

民進黨立委鍾佳濱2週前以司法及法制委員會召委身分臨時調整議程，改為討論「號召民眾上街對抗司法審判者，是否構成妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告，要求法務部及司法院到院說明。此舉在民眾黨號召111司法節集會抗議賴總統司法不公之際，迅速引發各界質疑聲浪不斷，認為此提案有妨害集會遊行言論自由之用意，甚至也變相干預司法獨立。

從法律、事理2層面 分析「111釘孤枝」

筆者分就法律及事理2層面分析，「針對賴清德總統」釘孤枝的抗議司法不公行動，不僅在法律上符合憲保障的自由，在事理及法理上，也具合理性。

就合理性言，因為總統兼任政黨主席的現象，已成為台灣民主憲政發展的重大隱憂，與憲法初衷背道而馳，使總統角色由「全民領袖」轉變為「特定政黨的超級領袖」，嚴重削弱總統國家領導全民團結的穩定性與中立性。更在重量級政治人物如鄭文燦與柯文哲案中，不乏被直/間接指摘政治力介入檢調的司法偵查。

因此，針對兼任政黨主席的總統釘孤枝，自有其合理性！至於人民上街抗議司法不公，在我國不就家常便飯，是我國憲政體制保障集會遊行及言論自由，在根本上有別於對岸中國的最大驕傲及賣點，當然有其合法性！

根據我國憲法設計，總統應專注於國防軍事、外交及兩岸事務，並在內政相關領域保持超然中立，對各院及其所屬部會機關間的院際爭端，行使憲法所賦予的調解特權，以凸顯總統中立尊貴高崇的地位形象。

然而，總統兼任黨主席的安排，不僅模糊了行政院與總統府的職權界線，更進一步模糊了全民領袖與個別政黨領袖的分際，使國家政策方向尤其國防外交政策容易受制於政黨利益，削弱總統作為全體國民代表的象徵性地位。

進而，當黨意由總統以主席身份貫徹，將難脫國家政務陷入黨派之爭致生干預行政或司法的質疑，那麼總統將不再是全民總統。

總統兼任黨主席 構成潛在不利威脅

筆者尤須指出，我國憲法特別賦予總統國防軍事、外交及兩岸事務的權力，且明定不需對立法院負責，旨在確保其超越黨派，成為全民不分藍綠白的三軍統帥。

但是，總統兼任黨主席的安排，實際上使總統陷入黨派政治之中，不僅讓院際調節權成為無用武之地，甚至進一步將國家領導人捲入政治鬥爭，對國家安全及號召國民團結一致對外的國家意志的鞏固，構成潛在的不利及威脅。

長期以來，台灣自馬英九兼任黨主席，破壞「民主先生李登輝」立下的新規矩後，台灣已習慣於總統兼任黨主席的模式，導致國政方向容易因政黨利益波動，缺乏遠見及戰略的連貫性。

筆者認為，這種結構性問題，不僅對內造成政黨政治的惡性競爭，對外尤其使對中2岸政策更是搖擺不定，致國家對外整體戰略欠缺穩定性及延續性，增加了台灣在國際一個中國政策局勢中的不安與風險。

筆者呼籲社會全民，必須深刻檢討總統與政黨主席角色重疊的大問題，避免讓政黨操作凌駕於國家利益之上；唯有依照憲法意旨重新釐清總統與黨政之關係，才能保障我國好不容易得來的自由民主制度價值能繼續深化，進而能穩定保障國家安全。

▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

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