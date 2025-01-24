川普退出WHO　對台灣的影響與對策

▲川普簽署退出世界衛生組織（WHO）的行政命令。（圖／路透）

●黃勢璋／中華經濟研究院台灣經濟所長



美國川普總統在上任首日，便以1.未能及時處理COVID-19疫情；2.受某些成員國影響而喪失獨立性；3.美國不再支付「不公平費用」等理由，簽署退出世界衛生組織（WHO）的行政命令。回顧2020年COVID-19疫情擴散之初，川普也曾指控WHO受中國控制並揚言退出，但程序並未完成；隨後，拜登總統2021年上任首日便重新開始與世衛的關係。

以「美國優先」（America First）為主軸的川普總統認為「多邊協定對美國實屬不公平，唯有採取退出組織或重新談判策略，最為適合！」例如，退出跨太平洋夥伴協定」（TPP）、威脅退出北美貿易協定（NAFTA）後經重新談判改簽署「美加墨貿易協定」（USMCA），展現偏好雙邊或小範圍模式，降低多邊機構影響力，並迫使其他國家調整自身策略。

世界衛生組織WHO 勢必受到川普衝擊

目前，美國已是WHO最大單一資金提供國，在2022-2023年資助金額約占WHO總資金16%，在川普退出後勢必世衛組織的運作及效率帶來影響，例如，1.資金短缺，恐削弱疫苗研發資源、疾病監測和基礎醫療支持，加劇全球健康差距的不公平與疫情風險；2.削弱緊急應變能力，無法及時掌握全球最新疫情，提升突發公共衛生事件蔓延風險；3.領導中樞更動，若中國趁機擴大對WHO影響力和主導性，恐將造成全球公共衛生資源分配失衡。

對於長久無法參與WHO的台灣來說，也恐將面臨1.國際參與困難增加：美國退出後將失去重要的間接支持者，使我國參與國際衛生合作組織的管道受限；2.地緣政治挑戰加劇：若中國取得WHO主導權，不僅削弱全球健康治理的協調性，讓低收入國家更加依賴中國，也會連帶使台灣進入嚴峻的外交挑戰限制；3.貿易與產業影響風險：若WHO大幅削弱對低收入國家在公衛健康的技術支援及應對能力，來自中國的政治封鎖升級，將迫使我國產生國際貿易、產業供應鏈及出口市場的間接影響。

▼美國已是WHO最大單一資金提供國，在2022-2023年資助金額約占WHO總資金16%，在川普退出後勢必世衛組織的運作及效率帶來影響。（圖／達志影像／美聯社)



筆者提出幾點方向供參

1.政府應持續觀測歐盟和日本能否擴大對WHO資金援助及其他資源，順利填補美國退出的財政缺口，除可維持WHO核心運作外，導入重要的第三方民間慈善組織（如：Bill and Melinda Gates Foundation），更將支持全球衛生治理計畫，擴大WHO的運作資源。

同時，積極推動與美國及其他重點民主國家的多邊與雙邊並行的治理模式，在區域性衛生合作框架的基礎下，確保全球公共衛生的多元化、靈活性與平衡發展，以保障WHO組織運作發展功能，達到避免WHO過度傾斜中國的影響力，確保更多中立國家參與WHO決策，降低傾斜至單一大國主導的風險。

2.台灣不僅在國防外交需持續強化跨國鏈結，建議經濟科技衛生方面也應儘早擘劃「新東向重點國家戰略合作發展藍圖」，讓我國成為國際合作與區域衛生中心，持續強化與美國、歐洲、日本等主要國家的雙邊衛生協議，建立共享疾病監測數據和關鍵前瞻醫療技術機制，降低WHO功能弱化風險。

尤其，在加強台美兩國關係的核心價值方面，鼓勵民間參與美國疫苗開發和傳染病等雙邊合作，填補多邊合作缺口，積極參與由美國主導的替代公共衛生平台，借力使力！例如：「全球衛生安全倡議」（Global Health Security Initiative）或其他組織。

3.台灣生技醫藥產業有機會掌握美國「去中化」商機，以台美技術合作為基礎，發展高品質研發能力及先進製造技術，但在現行藥材原物料多來自中國的限制恐遭遇挑戰。

此外，政府可評估建構以我國為核心的區域性健康防控中心，透過非政府組織（NGO）及跨國企業的協作，提升台灣的國際能見度與影響力，以利推動本地疫苗開發能力，降低對國際供應鏈的依賴。

「危機就是轉機」，台灣人應有能力順勢面對全球重大亂局與變局。

▼政府可評估建構以我國為核心的區域性健康防控中心，透過非政府組織（NGO）及跨國企業的協作，提升台灣的國際能見度與影響力，降低對國際供應鏈的依賴。（圖／蔡英文臉書）

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