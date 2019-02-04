2019年恐怖電影Top12：月月都有恐怖片來嚇你，膽小勿入！

▲恐怖片迷必看片單。（圖／《安娜貝爾》、《牠》、《鬼娃恰吉》、《忌日快樂》劇照）

●多多看電影／現任全職影評部落客、全國廣播週日電台DJ。一位瘋狂熱愛看電影的地球人，以電影為生活中的唯一精神糧食。

2018年上半年度有讓人著嘖嘖稱奇的《宿怨》和《噤界》二部極具代表性的恐怖片，下半年雖然有票房扛霸子《鬼修女》，但評價卻慘不忍睹，不過幸好有《大君主行動》、《月光光新慌慌》來撐著，甚至年底還有冷門電影《曼蒂》，一部由尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）所飾演的邪典迷幻恐怖片，讓2018年成為許多恐怖片迷津津樂道的一年，但更精彩的其實是2019年，預計上映的恐怖電影就多達50至60多部，這邊我將嚴選12大絕對不能錯過的恐怖電影，準備讓你在2019年活在恐懼之中，在尖叫與不安中度過！

▲異裂劇照。（圖／迪士尼提供）

異裂

英文片名：Glass

台灣上映日期：2019年1月24號

✎期待指數：★★★★★★★★★☆（9星）

《異裂》為2000年電影《驚心動魄》和2016年電影《分裂》的正宗續集，布魯斯威利（Bruce Willis）、山繆傑克森（Samuel L. Jackson）、詹姆斯麥艾維（James McAvoy）和安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）都將全數回歸演出，奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）也將繼續執導由他所一手打造的新「超能力人種」電影宇宙！



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祝你忌日快樂

英文片名：Happy Death Day 2U

台灣上映日期：2019 年 2 月 14 日

✎期待指數：★★★★★★★☆☆☆（7星）

《祝你忌日快樂》為2017年電影《忌日快樂》的正宗續集，男女主角潔西卡羅瑟（Jessica Rothe）和伊瑟瑞爾布薩德（Israel Broussard）都將回歸演出，克里斯多福B藍登（Christopher Landon）導演也將繼續執導這部美國的砍殺系列電影。《祝你忌日快樂》的時間是建立在第一集的2年後，女主角Tree Gelbman發現自己又再次地捲入死亡的輪迴中，且更慘的是，這次她朋友也一起進入這時間的死亡輪迴。

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我們

英文片名：Us

台灣上映日期：2019 年 3 月 15 日

✎期待指數：★★★★★★★★★★（10星 滿分）

靠著《逃出絕命鎮》入圍第90屆奧斯卡4項大獎的喬丹皮爾（Jordan Peele），他在2019年的最新作品《Us》，於美國聖誕節時釋出首隻預告片！故事在描述Wilson一家人來到加州北部的海邊渡過夏天的假期，但當到了晚上，門外卻佔了4位詭譎的不速之客，完全破壞了當初家庭出遊的安詳和歡樂。《我們》的主演群包含《黑豹》系列的露琵塔尼詠歐（Lypita Nyong’o）、《黑豹》中「恩巴庫」的溫斯頓杜克（Winston Duke）、《抓狂美術館》的伊麗莎白摩絲（Elizabeth Moss）、《水行俠》中「黑蝠鱝」的亞亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）。

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禁入墳場



英文片名：Pet Sematary

台灣上映日期：2019年4月12日

✎期待指數：★★★★★★★★☆☆（8星）

《禁入墳場》是改編自史蒂芬金（Stephen King）1983年的同名小說，同時也是1989年推電影《禁入墳場》和1992年續集電影《禁入墳場2》的重啟版本。主演包含傑森克拉克（Jason Clarke）、艾美塞梅茲（Amy Seimetz）以及約翰李斯高（John Lithgow）。

哭泣的女人

英文片名：The Curse of La Llorona

台灣上映日期：2019年4月19日

✎期待指數：★★★★★★★☆☆☆（7星）

《哭泣的女人》是一部由溫子仁擔任執行製片的最新恐怖電影，主演包括《絕命律師》影集的雷蒙庫茲（Raymond Cruz）、1999年版《神鬼傳奇》的派翠西薇拉奎茲（Patricia Velasquez）和《血脈》影集的琳達卡德琳妮（Linda Cardellini）。故事是取材自墨西哥的鄉野傳說中一位哭泣的女人「憂羅娜」的故事，她的所到之處將會充滿不吉利和厄運，並時常擄走孩童們。

靈異乍現

英文片名：BrightBurn

台灣上映日期：2019年5月24日

✎期待指數：★★★★★★★★★☆（9星）

《靈異乍現》是由《星際異攻隊》系列導演的姆士岡恩（James Gunn）擔任編導，這是他在12年之後再度執導恐怖題材的電影，同時也是他與伊莉莎白班克斯（Elizabeth Banks）繼《撕裂人》之後的第二度合作。這是一部結合英雄與驚悚恐怖的特殊類型電影，劇情看似在描述一位超級英雄的誕生和起源發展，但其實卻是邪靈威力的展現，內心充滿著極度的邪惡和黑暗，到最後甚至整個失控的開始大屠殺。

新咒怨（暫譯）

英文片名：Grudge

台灣上映日期：2019年6月21日

✎期待指數：★★★★★☆☆☆☆☆（5星）

《新咒怨》為2004年《不死咒怨》的重啟之作，也是日本2003年電影《咒怨》的二度重啟之作，同時也是「咒怨電影系列」的第四個電影版本，預計將由《寂寞的豢養》編導尼可拉斯畢西（Nicolas Pesce）執導，但目前官方還未有有更進一步的消息。

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靈異入侵



英文片名：Child’s Play

台灣上映日期：2019年6月21日

✎期待指數：★★★★★☆☆☆☆☆（5星）

「鬼娃恰吉」自從《靈異入侵》在1988年上映後，便引起全球影迷的一陣狂熱討論，歷經了31年的時間，共拍出了7部的電影系列，現在更是要兵分二路的同時進行兩種版本，一個是延續《鬼娃森77（暫譯）》系列第七集的故事，改以電視影集的方式繼續演出；另一個版本則是預計在2019年6月21日上檔的重啟版本，預計將由《拍厲得》的導演拉斯克萊柏（Lars Klevberg）所執導，故事將讓「鬼娃恰吉」升級成AI人工智慧的娃娃，是由一個中國人所駭進去改造而成，但最後卻因為失控而變成為陰險邪惡的娃娃，可能也將放棄原本的靈異題材，變成科技驚悚的砍殺電影（slasher film）。

安娜貝爾3

英文片名：Annabelle 3

台灣上映日期：2019年7月3日

✎期待指數：★★★★★★★★☆☆（8星）

《安娜貝爾3》（暫譯）為「厲陰宅系列電影」的第四部衍生作品，同時也是2017年電影《安娜貝爾：造孽》的續集，但時間線將會是接續在《安娜貝爾》第一集之後，《厲陰宅》系列中的「華倫夫婦」確定將回歸演出，這也代表著外傳與主線正史將正式交叉，甚至有可能是為了未來即將在2020年上映的《厲陰宅3》所埋下的巨大伏筆！導演將由《牠》的編劇蓋瑞道伯曼（Gary Dauberman）擔任執導，主演包括「華倫夫婦」的派翠克威爾森（Patrick Wilson）和薇拉法蜜嘉（Vera Farmiga）、《天才的禮物》的麥肯娜葛瑞絲（Mckenna Grace）。

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▲《安娜貝爾3》開拍。（圖／《厲陰宅2》、《安娜貝爾》劇照）



在黑暗中說的恐怖故事（暫譯）

英文片名：Scary Stories to Tell in the Dark

台灣上映日期：2019年8月9日

✎期待指數：★★★★★★★★☆☆（8星）

《在黑暗中說的恐怖故事》（暫譯）是改編自由阿爾文施瓦茨（Alvin Schwartz）所著的同名系列小說，在1981年至1991年間共發行了三冊，內容大都是收錄民間流傳的恐怖故事與都市傳說。此片將由《水底情深》的導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）監製和編劇，《驗屍官》的導演安德烈艾弗道夫（Andre Ovredal）執導。

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▲《牠》劇照。（圖／friDay影音提供）



牠：第二章

英文片名：It: Chapter Two

台灣上映日期：2019年9月5日

✎期待指數：★★★★★★★★★☆（9星）

《牠：第二章》是2017年電影《牠》的正宗續集，同時也是1990年電影《靈異魔咒》的重啟版本，故事是改編自史蒂芬金（Stephen King）1986年的同名小說。電影將由第一集的安迪馬希提（Andrés Muschietti）回鍋執導，主演包括了《Ｘ戰警》系列的「Ｘ教授」詹姆斯麥艾維（James McAvoy）、《決勝女王》的潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）和《姐姐愛最大》的比爾海德（Bill Hader），而加拿大天才導演札維耶多藍（Xavier Dolan）也有客串演出。故事背景將設定在第一集的27年後，當年那群力抗小丑成功的夥伴們都紛紛長大且搬離了家鄉，但多年後他們卻都因為一通電話而又回來，並一同對抗當年兒時的夢魘！

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暗黑故事集（暫譯）

英文片名：Are You Afraid of the Dark?

台灣上映日期：2019年10月18日

✎期待指數：★★★★★★☆☆☆☆（6星）

《暗黑故事集》（暫譯）是改編自1992～1996年和1999~2000年間播出的恐怖影集，總共播出了7季的內容，也是當年紅極一時且「老少咸宜」的娛樂電視作品，目前導演預計將由《限制級戰警3》和《恐怖社區》的導演D.J. 克魯索（D.J. Caruso）執導，但現在官方尚未釋出更進一步的消息。

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