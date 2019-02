2019年恐怖電影Top12：月月都有恐怖片來嚇你，膽小勿入！

▲恐怖片迷必看片單。(圖/《安娜貝爾》、《牠》、《鬼娃恰吉》、《忌日快樂》劇照)

●多多看電影/現任全職影評部落客、全國廣播週日電台DJ。一位瘋狂熱愛看電影的地球人,以電影為生活中的唯一精神糧食。

2018年上半年度有讓人著嘖嘖稱奇的《宿怨》和《噤界》二部極具代表性的恐怖片,下半年雖然有票房扛霸子《鬼修女》,但評價卻慘不忍睹,不過幸好有《大君主行動》、《月光光新慌慌》來撐著,甚至年底還有冷門電影《曼蒂》,一部由尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)所飾演的邪典迷幻恐怖片,讓2018年成為許多恐怖片迷津津樂道的一年,但更精彩的其實是2019年,預計上映的恐怖電影就多達50至60多部,這邊我將嚴選12大絕對不能錯過的恐怖電影,準備讓你在2019年活在恐懼之中,在尖叫與不安中度過!

▲異裂劇照。(圖/迪士尼提供)

異裂

英文片名:Glass

台灣上映日期:2019年1月24號

✎期待指數:★★★★★★★★★☆(9星)

《異裂》為2000年電影《驚心動魄》和2016年電影《分裂》的正宗續集,布魯斯威利(Bruce Willis)、山繆傑克森(Samuel L. Jackson)、詹姆斯麥艾維(James McAvoy)和安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)都將全數回歸演出,奈沙馬蘭(M. Night Shyamalan)也將繼續執導由他所一手打造的新「超能力人種」電影宇宙!



【影評】分裂|此片的評價或許也會很分裂



祝你忌日快樂

英文片名:Happy Death Day 2U

台灣上映日期:2019 年 2 月 14 日

✎期待指數:★★★★★★★☆☆☆(7星)

《祝你忌日快樂》為2017年電影《忌日快樂》的正宗續集,男女主角潔西卡羅瑟(Jessica Rothe)和伊瑟瑞爾布薩德(Israel Broussard)都將回歸演出,克里斯多福B藍登(Christopher Landon)導演也將繼續執導這部美國的砍殺系列電影。《祝你忌日快樂》的時間是建立在第一集的2年後,女主角Tree Gelbman發現自己又再次地捲入死亡的輪迴中,且更慘的是,這次她朋友也一起進入這時間的死亡輪迴。

【影評】忌日快樂|你心中以為的結局,絕對不是此片結局!

我們

英文片名:Us

台灣上映日期:2019 年 3 月 15 日

✎期待指數:★★★★★★★★★★(10星 滿分)

靠著《逃出絕命鎮》入圍第90屆奧斯卡4項大獎的喬丹皮爾(Jordan Peele),他在2019年的最新作品《Us》,於美國聖誕節時釋出首隻預告片!故事在描述Wilson一家人來到加州北部的海邊渡過夏天的假期,但當到了晚上,門外卻佔了4位詭譎的不速之客,完全破壞了當初家庭出遊的安詳和歡樂。《我們》的主演群包含《黑豹》系列的露琵塔尼詠歐(Lypita Nyong’o)、《黑豹》中「恩巴庫」的溫斯頓杜克(Winston Duke)、《抓狂美術館》的伊麗莎白摩絲(Elizabeth Moss)、《水行俠》中「黑蝠鱝」的亞亞阿巴杜馬汀二世(Yahya Abdul-Mateen II)。

【影評】逃出絕命鎮|那位黑人女孩的極致燦爛笑容已成為我惡夢的常客!

禁入墳場



英文片名:Pet Sematary

台灣上映日期:2019年4月12日

✎期待指數:★★★★★★★★☆☆(8星)

《禁入墳場》是改編自史蒂芬金(Stephen King)1983年的同名小說,同時也是1989年推電影《禁入墳場》和1992年續集電影《禁入墳場2》的重啟版本。主演包含傑森克拉克(Jason Clarke)、艾美塞梅茲(Amy Seimetz)以及約翰李斯高(John Lithgow)。

哭泣的女人

英文片名:The Curse of La Llorona

台灣上映日期:2019年4月19日

✎期待指數:★★★★★★★☆☆☆(7星)

《哭泣的女人》是一部由溫子仁擔任執行製片的最新恐怖電影,主演包括《絕命律師》影集的雷蒙庫茲(Raymond Cruz)、1999年版《神鬼傳奇》的派翠西薇拉奎茲(Patricia Velasquez)和《血脈》影集的琳達卡德琳妮(Linda Cardellini)。故事是取材自墨西哥的鄉野傳說中一位哭泣的女人「憂羅娜」的故事,她的所到之處將會充滿不吉利和厄運,並時常擄走孩童們。

靈異乍現

英文片名:BrightBurn

台灣上映日期:2019年5月24日

✎期待指數:★★★★★★★★★☆(9星)

《靈異乍現》是由《星際異攻隊》系列導演的姆士岡恩(James Gunn)擔任編導,這是他在12年之後再度執導恐怖題材的電影,同時也是他與伊莉莎白班克斯(Elizabeth Banks)繼《撕裂人》之後的第二度合作。這是一部結合英雄與驚悚恐怖的特殊類型電影,劇情看似在描述一位超級英雄的誕生和起源發展,但其實卻是邪靈威力的展現,內心充滿著極度的邪惡和黑暗,到最後甚至整個失控的開始大屠殺。

新咒怨(暫譯)

英文片名:Grudge

台灣上映日期:2019年6月21日

✎期待指數:★★★★★☆☆☆☆☆(5星)

《新咒怨》為2004年《不死咒怨》的重啟之作,也是日本2003年電影《咒怨》的二度重啟之作,同時也是「咒怨電影系列」的第四個電影版本,預計將由《寂寞的豢養》編導尼可拉斯畢西(Nicolas Pesce)執導,但目前官方還未有有更進一步的消息。

【影評】咒怨:最終章|殺了一個俊雄,還有千千萬萬個俊雄



靈異入侵



英文片名:Child’s Play

台灣上映日期:2019年6月21日

✎期待指數:★★★★★☆☆☆☆☆(5星)

「鬼娃恰吉」自從《靈異入侵》在1988年上映後,便引起全球影迷的一陣狂熱討論,歷經了31年的時間,共拍出了7部的電影系列,現在更是要兵分二路的同時進行兩種版本,一個是延續《鬼娃森77(暫譯)》系列第七集的故事,改以電視影集的方式繼續演出;另一個版本則是預計在2019年6月21日上檔的重啟版本,預計將由《拍厲得》的導演拉斯克萊柏(Lars Klevberg)所執導,故事將讓「鬼娃恰吉」升級成AI人工智慧的娃娃,是由一個中國人所駭進去改造而成,但最後卻因為失控而變成為陰險邪惡的娃娃,可能也將放棄原本的靈異題材,變成科技驚悚的砍殺電影(slasher film)。

安娜貝爾3

英文片名:Annabelle 3

台灣上映日期:2019年7月3日

✎期待指數:★★★★★★★★☆☆(8星)

《安娜貝爾3》(暫譯)為「厲陰宅系列電影」的第四部衍生作品,同時也是2017年電影《安娜貝爾:造孽》的續集,但時間線將會是接續在《安娜貝爾》第一集之後,《厲陰宅》系列中的「華倫夫婦」確定將回歸演出,這也代表著外傳與主線正史將正式交叉,甚至有可能是為了未來即將在2020年上映的《厲陰宅3》所埋下的巨大伏筆!導演將由《牠》的編劇蓋瑞道伯曼(Gary Dauberman)擔任執導,主演包括「華倫夫婦」的派翠克威爾森(Patrick Wilson)和薇拉法蜜嘉(Vera Farmiga)、《天才的禮物》的麥肯娜葛瑞絲(Mckenna Grace)。

【影評】安娜貝爾:造孽|溫子仁的「厲陰宅宇宙」正式宣告成立!



▲《安娜貝爾3》開拍。(圖/《厲陰宅2》、《安娜貝爾》劇照)



在黑暗中說的恐怖故事(暫譯)

英文片名:Scary Stories to Tell in the Dark

台灣上映日期:2019年8月9日

✎期待指數:★★★★★★★★☆☆(8星)

《在黑暗中說的恐怖故事》(暫譯)是改編自由阿爾文施瓦茨(Alvin Schwartz)所著的同名系列小說,在1981年至1991年間共發行了三冊,內容大都是收錄民間流傳的恐怖故事與都市傳說。此片將由《水底情深》的導演吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)監製和編劇,《驗屍官》的導演安德烈艾弗道夫(Andre Ovredal)執導。

【影評】驗屍官|美麗的全裸女屍之下卻藏著駭人的秘密

▲《牠》劇照。(圖/friDay影音提供)



牠:第二章

英文片名:It: Chapter Two

台灣上映日期:2019年9月5日

✎期待指數:★★★★★★★★★☆(9星)

《牠:第二章》是2017年電影《牠》的正宗續集,同時也是1990年電影《靈異魔咒》的重啟版本,故事是改編自史蒂芬金(Stephen King)1986年的同名小說。電影將由第一集的安迪馬希提(Andrés Muschietti)回鍋執導,主演包括了《X戰警》系列的「X教授」詹姆斯麥艾維(James McAvoy)、《決勝女王》的潔西卡崔絲坦(Jessica Chastain)和《姐姐愛最大》的比爾海德(Bill Hader),而加拿大天才導演札維耶多藍(Xavier Dolan)也有客串演出。故事背景將設定在第一集的27年後,當年那群力抗小丑成功的夥伴們都紛紛長大且搬離了家鄉,但多年後他們卻都因為一通電話而又回來,並一同對抗當年兒時的夢魘!

【影評】牠(It)|比起恐怖的氛圍,更愛片中團結及成長的溫馨感!



暗黑故事集(暫譯)

英文片名:Are You Afraid of the Dark?

台灣上映日期:2019年10月18日

✎期待指數:★★★★★★☆☆☆☆(6星)

《暗黑故事集》(暫譯)是改編自1992~1996年和1999~2000年間播出的恐怖影集,總共播出了7季的內容,也是當年紅極一時且「老少咸宜」的娛樂電視作品,目前導演預計將由《限制級戰警3》和《恐怖社區》的導演D.J. 克魯索(D.J. Caruso)執導,但現在官方尚未釋出更進一步的消息。

熱門文章》

►《水行俠》──吃粗飽,大碗滿意

►《地球最後的夜晚》──似夢非醒,無法自拔

►《誰先愛上他的》──恨比較容易康復



►隨時加入觀點與討論,給雲論粉絲團按個讚!

●本文獲作者授權,轉載自「多多看電影」部落格,請勿直接轉載。以上言論不代表本網立場,論壇歡迎更多聲音與討論,來稿請寄editor88@ettoday.net

<