張競／英國脫歐──拆穿政客操弄西洋鏡

▲英國首相梅伊。（圖／路透）

●張競／中華戰略學會研究員。

英國國會在1月15日投票表決執政黨與歐盟所達成退出歐盟協議，但卻以432 票反對、202票同意之壓倒性比數獲致慘敗。首相梅伊在慘重失敗後政治地位岌岌可危，主要反對黨工黨領袖柯爾賓順勢提出不信任案，挑戰現任政府執政權，預計不信任投票將於1月16日晚間1900登場，倫敦政治風暴迫在眉睫。

回想2016年6月英國透過全民公投決定退出歐盟，該項投票結果震驚全球，儘管後續保守黨力圖振作收拾殘局，但顯然當初政治菁英刻意藉由公投操弄政局，最後是弄巧成拙自食惡果。

由資產權貴規劃

英國社會向來就是貧富懸殊，不論地方選舉抑或是國會運作，向來都是由知識菁英與上流社會所左右；所有政治議題基本上亦是由資產權貴所規劃，就算是施惠普羅大眾之社會福利規範，其實亦是在安撫經濟弱勢低下階層，以便維持社會穩定，利於政經領袖主導商業經營產業運作創造財富。

基於英國此種社會矛盾，民眾普遍對於諸多內容難以理解，又以極度繞口法律文辭所書寫各項法案漠不關心，只要本身基本權益不會受到干擾，大體上政治是個對於升斗小民極為遙遠議題。

所以當初倡議退出歐盟舉行公民投票，對於大多數英國選民來說，根本就是個無法理解，又更無法預估未來發展結果之假議題。當時保守黨首相卡麥倫內心盤算，是要以該項公投做為催票固票手段，事先完全未曾料到會弄假成真，讓該項公投案以極小差距過關，最後讓整個國家騎虎難下，弄到目前此種進退兩難困境。

▲英國脫歐未來將怎麼走？（圖／達志影像／美聯社）

其實政治與法律是向嚴肅專業，儘管現代政治在表面上透過民主機制，在理想層面應當是民意政治，但是透過代議制，讓法政菁英得以獲得治理政府權限，就是考量到其專業性。

但是環顧各國政治運作，法政菁英普遍缺乏政治道德，在享盡權力滋味同時，但又逃避責任政治所需擔當。所以才讓退出歐盟此種高度技術性政治議題，成為公民投票複決議案。

反觀台灣

當初英國選民在進行該項投票時，朝野政黨從未詳細說明此項法案所將產生困難歷程，更無法推估出在經濟社會上，所會帶來利弊得失與嚴重後果。將無知群眾帶領或是驅動至無法預知亦充滿變數及危機之未來路程，就是英國脫離歐盟公投最鮮明寫照。

結果英國法政菁英在獲得公投結果後，卻是無法收拾殘局達成協議，顯現出本身無能至極。英國選民藉由公投來拆穿政客操弄西洋鏡，普羅大眾看到國會窘境，看到聰明反被聰明誤，其實還會有些報復快意。

去年臺灣地方選舉，同時舉辦公投搞到人仰馬翻，事過境遷卻無人聞問，現在想想，幸好我們公投是打假球，大家也沒真正當回事，否則認真追究要政府兌現，恐怕臺灣社會也經不起這樣折騰喔！

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