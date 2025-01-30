別以為自己不會中招？　快看看你是不是詐騙高風險族群..

▲時代力量。（圖／時代力量提供）

● 作者／時代力量

我們想告訴你的是，詐騙，是台灣社會最嚴峻的治安問題，平均每天報案600件、財務損失4億元，相當於一年被詐團騙走1,400億元。此次時代力量委託執行「詐騙風險感知」民意調查，涵蓋易受詐騙的人性弱點、詐騙手段情境測驗、防詐常識與打詐政策認知、防詐社會支持系統、新型態AI詐騙與防詐，全方位探討詐騙問題，給出務實具體的政策建議。

這篇文章，從「人性弱點」與「防詐知識」開始，帶你探索有多少人是容易受詐騙的高風險族群，趕快來看看自己的詐騙免疫力吧！

詐騙集團鎖定攻擊 六大人性弱點

人是脆弱的。人性的弱點，是每個人都可能具備的特質。有弱點，沒有錯，但是特定的人弱點，卻成為詐騙集團鎖定重點攻擊的靶心，藉此吸引受害者上鉤，成為詐騙犯罪的受害人。

透過六個民調問題，我們希望勾勒詐騙集團集中攻擊的人性弱點，有多少比例的民眾，在不同面向的人性弱點中，是較容易被攻破的高風險族群。如果受訪者非常同意題目中的描述就給7分，非常不同意就給1分，給分在5分以上的受訪者，我們認為是該弱點的弱點族群1。

投機心理、貪小便宜或購物衝動，聚焦在「渴望即刻獲利、害怕錯過好處」的弱點：

1-1 投機心理：在面對投資理財相關資訊時，經常感覺自己能夠取得較有利的條件或機會。平均分數3.69分，給分5分以上的弱點群體占 33.4%。

1-2 貪小便宜、購買衝動：不管在網路商店或實體店面，看到「限時特價」或是「最後優惠」等關鍵字，我會比平時更想購買。平均分數4.33分，給分6分以上的弱點群體占 26.8%。是六大人性弱點中，平均分數最高，弱點群體最多的一種。

情感缺口、容易信任他人表達的是「尋找歸屬感、希望被理解接納」的渴求：

1-3 情感缺口：對我來說，能透過網路、交友平台尋找能穩定互動、建立長期親密關係的對象，是件令人期待的事情。平均分數3.14分，給分5分以上的弱點群體占 26.9%。

1-4 容易信任他人：如果我接到一通陌生電話，來電者稱他是某公部門的人員，我會傾向相信他所提供的資訊。平均分數2.49分，給分5分以上的弱點群體占 14.4%。是六大人性弱點中，平均分數最低、弱點族群比例最低的一項弱點。

但是我們也在後面的題目中發現，「容易信任他人」是非常致命的一項人性弱點。在各種詐騙情境中，「容易信任他

人」都是受詐騙高風險族群最顯著的指標。

崇尚奢侈、缺錢或急需借貸則直接反應了「渴望即刻享樂、追求物質滿足」的慾望：

1-5 崇尚奢侈：我時常對一些高價位的商品產生購買慾望，認為擁有它們能讓我感到更有成就感或滿足感。平均分數2.86分，給分5分以上的弱點群體占 18.7%。

1-6 缺錢、急需借貸：我正面臨資金短缺或債務壓力的情況，這種壓力對我日常的情緒與生活狀態產生明顯的影響。平均分數3.35分，給分5分以上的弱點群體占 32.2%。

▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供，點圖放大）

人性弱點，男女、教育程度、收入大不同？ 男性、碩士以上、高收入弱點群體比例高

男性，幾乎在各項人性弱點的平均得分都較女性高，弱點群體的佔比也較高。

其中弱點群體比例性別差異最大為「情感缺口」，差距達10.8%（男性：32.4%、女性：21.6%），其次為「缺錢 （急需借貸）」，差距為7.2%（男性：36.0%、女性28.7%）。

相較之下，女性僅在「貪小便宜、購買衝動」此項人性弱點的平均得分較男性高（4.39分，男性4.27分），弱點群體的佔比也較高 （27.2%，略高於男性26.6%）。

在教育程度方面，排除樣本過少的國中或以下，多數人性弱點的弱點群體比例，皆隨著教育程度上升，碩士或以上教育程度，在各項人性弱點分別有36.4%（投機心理）、28.7%（貪小便宜、購買衝動）、30.3% （情感缺口）、19.4%（容易信任他人）、20.1%（崇奢）的弱點群體比例，除了「貪小便宜、購買衝動」略低於大學/專科（29.1%）外，皆為最高比例。

僅有「缺錢（急需借貸）」這一項人性弱點，是高中/高職教育程度的民眾有最高的弱點群體比例（36.7%）。

個人年收入方面，收入較高（850,001元以上）的群體有較高的弱點群體比例，在「投機心理」 （46.8%）、「貪小便宜、購買衝動」（39.0%）、「情感缺口」（40.0%）、「崇奢」（35.2%）等人性弱點，都有高於整體平均10%以上的弱點群體比例。

另外除了收入偏高的群體外，收入在330,001元430,000元的群體，在「情感缺口」（29.3%）、「容易信任他人」（20.1%）兩項有著第二高的弱點群體比例，在「缺點（繼續借貸）」這一項更是各收入群體最高的弱點群體比例（38.7%）。

防詐知識知多少？ 超過二成缺乏防詐常識！

接著，我們針對交易處理、身份驗證、聯絡資訊、付款警惕、通訊安全設計了五個題目，來調查台灣民眾對於防詐常識的認知。只要受訪者回答「有印象，但遇到不一定會馬上警覺」、「我不知道這是需要警覺的狀況」，就屬於因為缺乏常識，容易被詐騙的高風險族群。

平均而言，兩成以上的台灣民眾缺乏防詐所需的相關知識，對於「付款警惕」、「通訊安全」兩個題目，比例更高達37.0%、36.7%，逼近四成，詳如下圖。

小結

透過人性弱點、防詐知識的測試，我們可以得知，有超過兩成的民眾，在人性弱點或是防詐知識的缺乏上，成為易受詐騙的高風險族群。

如果你跟著題目走過一次，發現自己不屬於高風險族群，恭喜你，對於詐騙集團的手段，應該有比較高的免疫力；如果你發現自己屬於高風險族群，也請不用過度擔心，只要稍微提醒自己，做決定前停、看、聽，讓詐騙集團沒那麼容易得逞！

後記

科學調查，才能提出務實的政策建議。時代力量從2023年至今，執行汽機車貨物稅關稅與房地稅制改革、行人安全交通大調查、死刑存廢與犯罪預防，還有本次的「詐騙風險感知」，四次重大政策民意調查。我們不做政治性的誘導民調，而是把資源投入重大政策問題。因為我們相信，長期而言，這才對台灣社會進步有所幫助。

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