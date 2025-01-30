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別以為自己不會中招？　快看看你是不是詐騙高風險族群！

我們想讓你知道…科學調查，才能提出務實的政策建議。時代力量不做政治性的誘導民調，而是把資源投入重大政策問題。因為我們相信，長期而言，這才對台灣社會進步有所幫助。

▲▼時代力量。（圖／時代力量提供）

▲時代力量。（圖／時代力量提供）

● 作者／時代力量

我們想告訴你的是，詐騙，是台灣社會最嚴峻的治安問題，平均每天報案600件、財務損失4億元，相當於一年被詐團騙走1,400億元。此次時代力量委託執行「詐騙風險感知」民意調查，涵蓋易受詐騙的人性弱點、詐騙手段情境測驗、防詐常識與打詐政策認知、防詐社會支持系統、新型態AI詐騙與防詐，全方位探討詐騙問題，給出務實具體的政策建議。

這篇文章，從「人性弱點」與「防詐知識」開始，帶你探索有多少人是容易受詐騙的高風險族群，趕快來看看自己的詐騙免疫力吧！

詐騙集團鎖定攻擊　六大人性弱點

人是脆弱的。人性的弱點，是每個人都可能具備的特質。有弱點，沒有錯，但是特定的人弱點，卻成為詐騙集團鎖定重點攻擊的靶心，藉此吸引受害者上鉤，成為詐騙犯罪的受害人。

透過六個民調問題，我們希望勾勒詐騙集團集中攻擊的人性弱點，有多少比例的民眾，在不同面向的人性弱點中，是較容易被攻破的高風險族群。如果受訪者非常同意題目中的描述就給7分，非常不同意就給1分，給分在5分以上的受訪者，我們認為是該弱點的弱點族群1。

投機心理、貪小便宜或購物衝動，聚焦在「渴望即刻獲利、害怕錯過好處」的弱點：

1-1 投機心理：在面對投資理財相關資訊時，經常感覺自己能夠取得較有利的條件或機會。平均分數3.69分，給分5分以上的弱點群體占 33.4%。

1-2 貪小便宜、購買衝動：不管在網路商店或實體店面，看到「限時特價」或是「最後優惠」等關鍵字，我會比平時更想購買。平均分數4.33分，給分6分以上的弱點群體占 26.8%。是六大人性弱點中，平均分數最高，弱點群體最多的一種。

情感缺口、容易信任他人表達的是「尋找歸屬感、希望被理解接納」的渴求：

1-3 情感缺口：對我來說，能透過網路、交友平台尋找能穩定互動、建立長期親密關係的對象，是件令人期待的事情。平均分數3.14分，給分5分以上的弱點群體占 26.9%。

1-4 容易信任他人：如果我接到一通陌生電話，來電者稱他是某公部門的人員，我會傾向相信他所提供的資訊。平均分數2.49分，給分5分以上的弱點群體占 14.4%。是六大人性弱點中，平均分數最低、弱點族群比例最低的一項弱點。

但是我們也在後面的題目中發現，「容易信任他人」是非常致命的一項人性弱點。在各種詐騙情境中，「容易信任他
人」都是受詐騙高風險族群最顯著的指標。

崇尚奢侈、缺錢或急需借貸則直接反應了「渴望即刻享樂、追求物質滿足」的慾望：

1-5 崇尚奢侈：我時常對一些高價位的商品產生購買慾望，認為擁有它們能讓我感到更有成就感或滿足感。平均分數2.86分，給分5分以上的弱點群體占 18.7%。

1-6 缺錢、急需借貸：我正面臨資金短缺或債務壓力的情況，這種壓力對我日常的情緒與生活狀態產生明顯的影響。平均分數3.35分，給分5分以上的弱點群體占 32.2%。

▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供，點圖放大）

▲▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供）

人性弱點，男女、教育程度、收入大不同？　男性、碩士以上、高收入弱點群體比例高

男性，幾乎在各項人性弱點的平均得分都較女性高，弱點群體的佔比也較高。

其中弱點群體比例性別差異最大為「情感缺口」，差距達10.8%（男性：32.4%、女性：21.6%），其次為「缺錢 （急需借貸）」，差距為7.2%（男性：36.0%、女性28.7%）。

相較之下，女性僅在「貪小便宜、購買衝動」此項人性弱點的平均得分較男性高（4.39分，男性4.27分），弱點群體的佔比也較高 （27.2%，略高於男性26.6%）。

在教育程度方面，排除樣本過少的國中或以下，多數人性弱點的弱點群體比例，皆隨著教育程度上升，碩士或以上教育程度，在各項人性弱點分別有36.4%（投機心理）、28.7%（貪小便宜、購買衝動）、30.3% （情感缺口）、19.4%（容易信任他人）、20.1%（崇奢）的弱點群體比例，除了「貪小便宜、購買衝動」略低於大學/專科（29.1%）外，皆為最高比例。

僅有「缺錢（急需借貸）」這一項人性弱點，是高中/高職教育程度的民眾有最高的弱點群體比例（36.7%）。

個人年收入方面，收入較高（850,001元以上）的群體有較高的弱點群體比例，在「投機心理」 （46.8%）、「貪小便宜、購買衝動」（39.0%）、「情感缺口」（40.0%）、「崇奢」（35.2%）等人性弱點，都有高於整體平均10%以上的弱點群體比例。

另外除了收入偏高的群體外，收入在330,001元430,000元的群體，在「情感缺口」（29.3%）、「容易信任他人」（20.1%）兩項有著第二高的弱點群體比例，在「缺點（繼續借貸）」這一項更是各收入群體最高的弱點群體比例（38.7%）。

▲▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供）

防詐知識知多少？　超過二成缺乏防詐常識！

接著，我們針對交易處理、身份驗證、聯絡資訊、付款警惕、通訊安全設計了五個題目，來調查台灣民眾對於防詐常識的認知。只要受訪者回答「有印象，但遇到不一定會馬上警覺」、「我不知道這是需要警覺的狀況」，就屬於因為缺乏常識，容易被詐騙的高風險族群。

平均而言，兩成以上的台灣民眾缺乏防詐所需的相關知識，對於「付款警惕」、「通訊安全」兩個題目，比例更高達37.0%、36.7%，逼近四成，詳如下圖。

▲▼時代力量「詐騙風險感知」民意調查。（圖／時代力量提供）

小結

透過人性弱點、防詐知識的測試，我們可以得知，有超過兩成的民眾，在人性弱點或是防詐知識的缺乏上，成為易受詐騙的高風險族群。

如果你跟著題目走過一次，發現自己不屬於高風險族群，恭喜你，對於詐騙集團的手段，應該有比較高的免疫力；如果你發現自己屬於高風險族群，也請不用過度擔心，只要稍微提醒自己，做決定前停、看、聽，讓詐騙集團沒那麼容易得逞！

後記

科學調查，才能提出務實的政策建議。時代力量從2023年至今，執行汽機車貨物稅關稅與房地稅制改革行人安全交通大調查死刑存廢與犯罪預防，還有本次的「詐騙風險感知」，四次重大政策民意調查。我們不做政治性的誘導民調，而是把資源投入重大政策問題。因為我們相信，長期而言，這才對台灣社會進步有所幫助。

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● 本文獲授權自「時代力量」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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