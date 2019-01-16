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施正鋒／都是政務官稿費惹的禍

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▲台大校長管中閔。（圖／記者屠惠剛攝）

●施正鋒／東華大學民族事務暨發展學系教授。

民進黨在九合一選舉大敗後急於清理戰場，教育部長葉俊榮「勉予同意」聘任管中閔擔任台大校長，儘管蔡英文總統以「措手不及」、及「我反對」自清，此地無銀三百兩，綠營支持者一般認為是層峰授意放水。台大校長遴選委員會召集人陳維昭近日揭露，早先曾在前立法院長王金平的引見下前往總統府商議解套，引人無限遐思。最近的發展則是監察院以七比四通過彈劾案，認定管中閔在擔任政務官期間匿名為週刊寫稿違法兼職。

我們姑且跳開「拔管」的框架，不管個人對於管中閔的好惡，不去臆測監委辦案的動機，也不去判斷公懲會可能會如何判決及政治影響，純粹就制度面來探討，以免後來的人動輒得咎。根據報導，監察院依報稅資料，發現管中閔入閣期間定期幫特定平面媒體寫社論，每月獲取五萬酬勞，已經違反銓敘部兼職解釋函的要件，也就是「持續、固定、長期」。議者也認為，管中閔雖然以匿名方式為文針砭時弊，恐怕有利益衝突的嫌疑。

管中閔的立即反應是「自己沒有違法」，律師團也聲明表示投稿屬於言論自由範疇。如果是現行法規不夠周延，民進黨政府全面執政，當然有義務趕緊著手修法，如果是因為立場導致於援引的法規有別，終究要由大法官會議釋憲。燃眉之急是如何走出技術性的迷障，避免南轅北轍的詮釋造成社會的紛擾、甚至於惡化原有的政治對立。

首先是身分（who）的釐清，也就是廣義的軍公教都屬於公務人員，都必須接受《公務員服務法》：「不得兼任他項公職或業務」，而銓敘部解釋函也明言擔心造成公私不分、利益輸送。問題是，銓敘部早先也依據司法院的釋文，做出「公務員得受邀專欄寫稿」，因此可以看出特別開放寫稿的項目（what），大體是尊重公務人員對國家社會建言的自由。比較有爭議的，應該是如何根據個人的輿論貢獻來決定稿費（how）。

如果只是偶爾投稿發表宏言讜論，順便賺點零用錢，就沒有當下的紛擾；即使是被邀的定期專欄、論件計酬，或許言不及義，應該也可以算是血汗錢。要是進一步升級擔任報刊主筆，視重大時事寫寫社論，很可能往往不到幾個小時就要交稿，那是一種被肯定的榮耀，頂多吃吃尾牙、喝喝春酒，無傷大雅。這時候，不管有沒有簽訂文字型契約，要是每月固定報酬、不管有沒有出勤，宛如24小時聽候召喚的家庭醫師，算不算民間公司的兼職員工？

在過去，官員不願意跟媒體打交道；自從1980 年代以來，在新公共管理的典範下，不只是政務官，連事務官都鼓勵投書說明政策、辯護業務。爭議性最大的應該是政務官還幫忙社論，即使是專業取向、而且是匿名為之，很難說是單純賺稿費的寫手。往正面來看，政府單位跟媒體關係良好，平日多少有助於政令宣導，出事的時候也可以幫忙美言掩護。然而往壞處想，媒體養個門神，除了自保，說不定有機會從公家拿到好處，也就是一魚兩吃。

對於媒體來說，指定名醫每個月花五萬塊，不管用稿費、還是顧問費的名義，應該是划得來的投資。即使是名嘴，每個人的身價不同，基本上是看收視率，很難質疑為何管中閔每字的稿酬這麼高。當然，他也不是因為當了首長才被找去當熊貓，不能算是收買。關鍵在於他時間太多，一念之差，當了政務官卻依然藕斷絲連。要不是入閣，比起拿計畫被公家豢養，這些小錢算什麼？

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