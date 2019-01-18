評／非洲豬瘟防疫　機場「百分百檢查」何錯之有？

▲防止非洲豬瘟入侵，桃園國際機場設置三道防線做好把關。（圖／行政院提供）

文／沈承翰

新閣揆上任「三把火」，蘇貞昌就任行政院長當天下午，就到桃園機場巡視非洲豬瘟防疫工作，並做出「百分百檢查」高標准要求。兩天後，內政部長徐國勇也帶頭動起來，前往桃園機場檢視，內政部投入旗下各單位人力及設備配合防疫的工作。

據媒體現場目擊，在「百分百檢查」新規定和大力宣導之下，這幾天來台旅客，自動在檢查前棄置違規攜帶肉品暴量增加。旅客們對檢查隨身行李，而導致的等待時間及行程些微延誤（約7到10多分鐘），均表示可以理解。

不過也有少數言論對此不以為然，表示此舉是擾民、侵害人身權、非待客之道。但是，其實這種聲音反倒是小題大做，不知輕重。

機場百分百檢查早有前列可循，911恐怖攻擊之後，在美國無分國際或國內航班，都曾實施全面安全檢查措施，從皮帶到鞋底被檢查的巨細靡遺。旅客因此會比往日耗費2小時以上時間受檢，但鮮少有美國民衆抗議。

有一段時間，由於接獲可能的恐攻情報，台灣及全球各地機場飛美航班，在美方的要求下，對旅客均進行最高標準的安檢措施，因此報到時間比正常情況下提前一個半小時。

非洲豬瘟對台灣養豬業的潛在風險，簡直到了危急關頭的程度。政府對此的應因和謹慎態度，不僅不應受到外界的質疑，而且還要給予鼓勵和掌聲。

1996年時，台灣養豬頭數高達1,070萬頭，爆發口蹄疫情後，國內養豬頭數驟減至2017年底的543萬。養豬戶從2萬多戶，減少到目前的6千多戶。

原本台灣養殖的豬隻，有四成出口到日本，每年出口額達600億台币，口蹄疫後被全面禁止。20年來，養豬業僅此一項的損失，就超過1.2兆台幣。現在台灣每年仍要自國外進口8.5萬公噸豬肉。出口則以加工肉為主，每年只剩下3億元。

台灣豬自去年7月起，停止施打口蹄疫疫苗，減少施打疫苗不但降低飼養成本，消費者吃到的豬肉品質、口味會更好。而且未來解除豬瘟疫區警示後，台灣豬有機會重返國際市場，帶動國內養豬戶及相關產業重新迎接榮景。

非洲豬瘟不僅遠比口蹄疫傳播力強，且至今無有效疫苗防治，只有從強力阻隔傳染源著手防疫。機場「百分百檢查」何錯之有？此舉不但是保護台灣每年上千億產值養豬業的最後防線，也是確保民衆「一碗滷肉飯」小確幸的唯一選擇。

●作者沈承翰，為科技業工程師。此文為讀者投稿。以上言論不代表本報立場。88論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net