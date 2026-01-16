ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
張競／對美關貿談判總結與前瞻

▲▼ 台美關稅貿易談判新聞說明會，鄭麗君副院長、楊珍妮政委、俞大㵢大使出席。（圖／翻攝直播）

●張競／中華戰略學會資深研究員

美東時間1月15日我方談判團隊與美方談判團隊進行總結會議，達成多項談判結果，並於美國商務部在雙方負責談判政務首長見證下，由美國在臺協會與駐美臺北經濟文化代表處，共同簽署投資合作備忘錄。

基本上，吾人應對我方談判團隊能夠與美方協商獲得結果加以肯定；經過如此長久談判過程，在雙方地位與實力完全不對等前提下，不論最終結果如何，沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞亦有辛勞。

▲▼台美關稅談判完整時間軸。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

儘管雙方能夠達成最終談判結果，過程相當曲折，進程亦不斷延宕，綠營執政當局對於談判底牌與我方應對策略，基本上保持高度黑箱作業，對外守口如瓶祕而不宣。但業界也不可能束手就擒坐以待斃，因此為尋求生路，亦透過多層關係打探談判狀況與協議趨向。

事實證明，最終談判結果與各項小道消息相當吻合，因此若說產業界對於談判結果，完全沒有心理準備，恐怕亦是無人會信。但是美方在談判過程中態度極短強硬，各項要求毫不保留公開放話，我方談判團隊所受壓力固不待言，但真正最被華盛頓所壓縮空間，卻是賴清德核心團隊原來所希望順勢操弄之政治舞臺。

至於包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等談判結果，究竟是遮掩談判潰敗之政治話術與裝飾辭藻，抑或是我方所順利達成之談判預定目標，吾人將從後續業界評論以及履行承諾過程，逐漸理解其真相與掌握其全貌。

▲▼台積電2025第四季法說會15日舉行，台積電董事長暨總裁魏哲家親自主持，對美投資及關稅問題仍是媒體關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

儘管華盛頓緊守對臺維持非官方關係底線，甚至在簽訂備忘錄時，亦是由美國在臺協會與駐美臺北經濟文化代表處，出面扮演白手套來減低官方色彩刻意降溫；但誠如我以往曾經指出，談判實質條款內容是裡子，但簽署協議過程與規格是面子，賴清德政府若是決心要進行政治操作，權衡裡子面子何者優先，其實取捨優序相當明顯。

所以對於當前執政高層來說，在簽訂備忘錄後，與其說明內容複雜之協議條款，毋寧發動喉舌媒體，強勢炒作簽訂協議過程與規格有所突破，才會更容易獲得政治利基。因此未來朝野針對臺灣與美國關貿協議進行政治攻防，雖未見得會改變協議內容，但訴求重點還是會存在差別。

但是吾人不要忽視，在我與美方正式簽訂備忘錄前一日，中國大陸駐北京大使館就已經公開指控美國「刻意」推進相關談判，稱此舉嚴重違反一個中國原則以及中美三項聯合公報，也違背華府僅與臺灣維持非官方關係的承諾。北京駐美大使館發言人要求美國立即停止推進並撤銷這項所謂協議，停止向『臺獨』分裂勢力釋放錯誤訊號，否則一切後果將由美方自行承擔。

儘管吾人可以預期北京會對臺北與華盛頓任何協議，都必然有所異議，但真正令人憂心重點在於，為何北京方面能夠如此精準掌握進程，難道華盛頓事先會通報北京？抑或是雙方談判保密作業出現破口？對此確實必須加以檢討。

最後必須提醒，談判雖有結論，但能否確實履行協議，仍然充滿變數；華盛頓政局多變，川普思維反覆無常，能否維持穩定信守協議？確實不無疑問。吾人必須牢記，假若投資環境理想並且有利可圖，就不用靠威迫恐嚇手段籌集外資，以政治手段干預與扭曲經濟法則與市場規律，參考人類社會經濟貿易史，恐怕並不令人樂觀。

